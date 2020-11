Innocan unterzeichnet Vertriebsvereinbarung für den Verkauf seiner Dermokosmetikprodukte auf CBD-Basis in Deutschland

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – (11. November 2020) – Innocan Pharma Corporation (CSE:INNO) (FWB:IP4) (das Unternehmen oder Innocan) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Innocan Pharma Ltd. (Innocan Israel) am 4. November 2020 mit der Firma iAmHealth Distribution UG (iAmHealth), einem Anbieter von CBD-Produkten in Deutschland, eine Vertriebsvereinbarung (die Vereinbarung) unterzeichnet hat, die den Vertrieb der unternehmenseigenen Produktlinien SHIR Beauty und Relief & Go in Deutschland regelt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird iAmHealth Innocans einzigartige CBD-Kosmetikprodukte auf nicht exklusiver Basis in Deutschland vertreiben. In der Vereinbarung sind die Bestell- und Liefermechanismen für die Produkte sowie die Marketingkooperation zwischen den Vertragsparteien festgelegt. Die Vertragsparteien haben die Absicht, die Vereinbarung unverzüglich umzusetzen, sobald sämtliche Registrierungsanforderungen und Behördenauflagen in Deutschland erfüllt wurden.

Nina Wlodarczyk, Geschäftsführerin von iAmHealth, meint dazu: Unser Team von iAmHealth kommt aus der Medizinbranche und unsere Forschung basiert auf wissenschaftlichen Grundlagen. Als Cannabidiol (CBD) in Deutschland immer verfügbarer wurde und an Popularität gewann, wollten wir ebenfalls einen Beitrag leisten und einen Platz für alle unsere bestehenden Kunden sowie für Menschen schaffen, die nach neuen Produkten suchen, denen sie vertrauen können und die ein hohes Maß an Wirksamkeit aufweisen. Wir glauben, dass Innocan als pharmazeutisch orientiertes Unternehmen die perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Produktsortiment ist, das wir den deutschen Konsumenten anbieten.

Iris Bincovich, Gründerin und CEO von Innocan, fügt hinzu: Wir freuen uns riesig, unsere Produkte nun auch in Deutschland verkaufen zu können. Dies ist nur eine von mehreren Vertriebsvereinbarungen, die wir in Europa unterzeichnet haben. Ich bin überzeugt, dass iAmHealth den Vertrieb unserer Produktlinien SHIR und Relief & Go in hervorragender Weise abwickeln wird.

iAmHealth GmbH

iAmHealth Distribution UG, eine Tochtergesellschaft von iAmHealth GmbH (www.iam.health), ist eine Kooperationsgruppe von multidisziplinären Fachleuten aus verschiedenen Bereichen, die sich auf therapeutische Formulierungen, einschließlich klinische Studien, sowie auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten konzentrieren. iAmHealth hat ein Netzwerk von vertrauenswürdigen Partnern aus den Bereichen Medizin, F&E, Finanzen und Recht aufgebaut, die ihre wertvolle Expertise und ihr umfangreiches Wissen zur Verfügung stellen. iAmHealth hat sich auf den Online-Vertrieb von verschiedenen Kosmetik- und Lifestyle-Produkten spezialisiert und nutzt dafür eine fortschrittliche Internet-Handelsplattform auf Basis künstlicher Intelligenz, die ein breites Spektrum von Endverbraucher anspricht und absolute Effizienz und Sicherheit gewährleistet. iAmHealth hat nur die besten Kosmetika, Naturprodukte und Cannabidiole im Angebot. Alle Produkte sind absolut vertrauenswürdig, erprobt und zu fairen Preisen erhältlich, und unterstützen bzw. steigern das Wohlbefinden der Kunden.

Über Innocan

Das Unternehmen ist durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Innocan Israel ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung einer Reihe von Arzneimittelverabreichungssystemen spezialisiert hat, die CBD mit anderen Produkten kombinieren. Innocan Israel und der Forschungsarm Ramot der Universität Tel Aviv arbeiten gemeinsam an einer neuen, revolutionären Technologie auf Basis von Exosomen, die unter Einsatz von CBD sowohl auf Indikationen des zentralen Nervensystems (ZNS) als auch auf die vom Coronavirus ausgelöste Covid-19-Erkrankung abzielt. Mit CBD beladene Exosomen bergen das Potenzial, zur Genesung von infizierten Lungenzellen beizutragen. Dieses Produkt, das über Inhalation verabreicht werden soll, wird in Zusammenhang mit einer Vielzahl von infektiösen Lungenerkrankungen getestet.

Innocan Israel hat mit Yissum, dem kommerziellen Arm der Hebräischen Universität Jerusalem, eine weltweit gültige exklusive Lizenzvereinbarung unterzeichnet, die der Entwicklung einer einzigartigen Arzneimittelverabreichungstechnologie für CBD dient. Dabei werden Liposomen zur verzögerten Wirkstofffreisetzung mittels Injektion verabreicht. Das Unternehmen hat die Absicht, gemeinsam mit Prof. Berenholtz, dem Leiter des Labors für Membran- und Liposomenforschung an der Hebräischen Universität, die Liposomenplattform für eine Reihe möglicher Indikationen zu testen. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an der Entwicklung eines dermatologischen Produkts, bei dem CBD mit anderen Arzneiwirkstoffen kombiniert wird, sowie an der Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln auf CBD-Basis, die unter anderem für topische Anwendungen zur Linderung der Symptome von Psoriasis (Schuppenflechte) und zur Behandlung von Muskelschmerzen und rheumatischen Schmerzen eingesetzt werden. Die Gründer und Führungskräfte von Innocan können nicht nur in Israel, sondern auch in anderen Ländern der Welt zahlreiche Erfolge im Pharma- und Technologiesektor vorweisen.

