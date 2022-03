Innovation auf dem Weinmarkt: Eine kleine Dose mit Gas revolutioniert den Weingenuss

Die Weinkonservierung für jeden Haushalt.

Oberasbach, 24.03.2022

Sich unter der Woche mit gutem Gewissen ein Glas Wein gönnen?

Die restliche Flasche können Weinliebhaber mit einem Gas namens Argon schützen, das im Produkt WEINLUFT enthalten ist.

So freuen sich Genießer, den übrigen Wein an einem anderen Tag mit gleicher Qualität zu trinken.

„Ich habe Weinluft an einem offenen Wein über drei Wochen mehrmals getestet und das Ergebnis hat mich vollends überzeugt. Ich kann Weinluft jedem Weintrinker uneingeschränkt empfehlen.“

Simone Ladewig – Sommelière (Sommelierunion Deutschland e.V.)

Eine Weltreise führte zur Idee

Andreas Sörgel, einer der Gründer von WEINLUFT, war mit seiner Frau Anfang 2021 auf Weltreise. In Thailand hat er den Erfinder des Weinkonservierungssprays kennengelernt.

Nachdem er zurück in Deutschland war, hat er sich mit seinem Freund Matthias Tonesz ausgetauscht. Beide waren sich schnell einig, dass diese einfache Lösung zur Weinkonservierung auch auf dem deutschen Markt erhältlich sein sollte.

So wurde nach mehreren Monaten Weiterentwicklung das Unternehmen WEINLUFT gegründet.

Günstigste Lösung für jeden Haushalt

Mit einem UVP von 6,99 EUR ist WEINLUFT in Deutschland die günstigste Art Wein zu konservieren. Der Inhalt einer kleinen Dose reicht für 15 Anwendungen.

Das in WEINLUFT enthaltene Edelgas Argon legt sich nach dem Einsprühen in die Flasche über der Weinoberfläche ab. So ist der Wein vor der Oxidation mit Luftsauerstoff geschützt und wird nicht sauer.

Das als Lebensmittelzusatzstoff zugelassene Gas ist inaktiv, geruchlos, geschmacklos und völlig ungefährlich. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:32012R0231)

Das Unternehmen Weinluft GmbH

Die Weinluft GmbH hat ihren Sitz in Oberasbach, Bayern, Deutschland und wurde am 21. September 2021 gegründet. Das Startup hat es sich zur Aufgabe gemacht, die günstigste und einfachste Art Wein zu konservieren in ganz Deutschland anzubieten und bekannt zu machen.

Die Gründer des Unternehmens sind Andreas Sörgel und Matthias Tonesz, zwei Freunde seit der Kindheit, die beide den Wunsch haben, dass kein kostbarer Tropfen Wein mehr weggeschüttet und Alkohol bewusster getrunken wird.

https://weinluft.de

WEINLUFT ist ein innovatives Weinkonservierungsspray. Es schützt Deinen geöffneten Wein vor Qualitätsverlust. Dadurch kannst Du ihn Glas für Glas zu Deiner gewünschten Zeit genießen!

Pressekontakt:

Weinluft GmbH

Frau Melissa Sörgel

Am Rathaus 8

90522 Oberasbach

fon ..: + 49 911 130 049 08

web ..: https://weinluft.de

email : m.soergel@weinluft.de

