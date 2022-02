„Innovation aus Tradition“ nächste Chapter Gründung des THE GROW Entrepreneurs Clubs in Baden-Württemberg

In traumhafter Umgebung am Bodensee wird der Hausherr Björn Graf Bernadotte die Ehrengäste von THE GROW begrüßen

Unter dem Motto „Innovation aus Tradition“ wird das nächste Chapter des THE GROW Entrepreneurs Clubs in Baden-Württemberg gegründet.

Dieses Mal stellt das Palmenhaus auf der Insel Mainau die Kulisse für die Veranstaltung, die aufgrund der aktuellen Bestimmungen hybrid stattfindet und die vor Ort unter 2G+-Regeln durchgeführt wird.

Mit den Chairmen Bernhard Schindler und Gerold Wolfarth werden die Chaptervorstände Robert Hornsteiner, Marc Willms und Manfred Biffar, die Region Baden-Württemberg im Bereich Mittelstand und Netzwerk in den Fokus stellen und sich bei feinster Kulinarik austauschen.

In traumhafter Umgebung am Bodensee wird der Hausherr Björn Graf Bernadotte die Ehrengäste wie u.a. Britta-Thiele-Klapproth, Head of Swiss Business Hub Germany, Prof. Dr. Maximilian Lude, einem der innovativsten Professoren im Dach-Raum begrüßen. Lude möchte an diesem besonderen Abend seine großen Erfahrungen zu Themen wie Innovation, Gründung und Tradition in spannenden Talkrunden teilen.

Nach einem Abendessen und gemütlichen Netzwerken wird außerdem ein Projekt mit dem Schülerforschungszentrum Hegau-Bodensee umgesetzt.

Bereits die vergangenen Veranstaltungen von THE GROW in Berlin und Frankfurt waren mehr als erfolgreich, restlos ausgebucht und konnten das Netzwerk unter Gründer:innen und Unternehmer:innen gehörig wachsen lassen.

THE GROW ist eine Initiative für mehr Innovation. Wir möchten die Wirtschaft, unsere Unternehmen und Gründer aktiv unterstützen. Deswegen haben wir eine ganze Reihe von Aktionen ins Leben gerufen, um dem gerecht zu werden: von unserer inhaltgeladenen Roadshow für Mittelstand und Startups, über unseren Entrepreneurs Club mit vielen Highlights für Top-Unternehmer bis hin zu sämtlichen Talk-, Podcast- und Medienformaten. Wir möchten Sie mitnehmen auf eine Reise voller Spiel, Spaß, Spannung rund um innovative Ideen und echten Fortschritt.

