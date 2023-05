Innovation für die Kunden/Kundinnen

10-jähriges Agenturbestehen für die LVM Versicherungsagentur Galrao

Das 10-jährige Jubiläum steht für die LVM-Versicherungsagentur bald wirklich vor der Tür. Am Datum, Datum ist der große Tag in Bremen gekommen. Inhaber John Pierre Galrao und sein Team bedanken sich aus diesem besonderen Anlass ganz herzlich bei Ihnen für die langjährige Treue und das entgegengebrachte Vertrauen.

Begonnen hat alles vor 10 Jahren, als John Pierre Galrao LVM-Vertrauensmann in der Bremer Innenstadt seine Agentur eröffnete. Seitdem hat sich im Büro an der schönen Bremer Schlachte einiges getan: Im Interesse seiner Kunden/Kundinnen setzt John Pierre Galrao beispielsweise verstärkt auf innovative Technik. Die kompetente Beratung seiner Mitarbeitenden liegt ihm besonders am Herzen, weswegen er stetig in die Qualifikationen seiner Mitarbeitenden investiert hat. Sie haben sich sowohl in den Personen- als auch in den Schadensparten weitergebildet. So stehen immer kompetente Ansprechpartner:innen zur Verfügung. Und das zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten: Vor Ort können Sie von der kompetenten Beratung Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 13 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr, sowie Freitags von 9:00 bis 13 Uhr Gebrauch machen. Wenn diese Zeiten nicht gut passen, besteht ebenfalls die Möglichkeit – gerne auch bei den Kunden zu Hause – nach den Öffnungszeiten Termine zu vereinbaren.

Es mag sich über die Jahre einiges an der Agentur geändert haben. Die Philosophie, welcher der gebürtige Bremer Tag für Tag nachstrebt, hat sich in den 10 Jahren, voller Innovation für den Kunden, jedoch nie geändert: „Service am Kunden ist das wichtigste“. Und das gilt heute wie vor 10 Jahren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LVM Versicherung

Herr John Pierre Galrao

Martinistr. 24

28195 Bremen

Deutschland

fon ..: 042133004880

web ..: http://www.galrao.lvm.de

email : info@galrao.lvm.de

