Innovation für zukünftige Zeiten von Nabenhauer Consulting: weltweit einzigartige Software „Personality Check“

Was ist personalisiertes Marketing und was können Sie damit tun?

Steinach im Januar 2020 – Ohne Bremsspuren setzt die Nabenhauer Consulting ihren Erfolgskurs fort und bringt mit dem Tool „Personality Check“ ein aktuelles Angebot auf den Markt. Ausrichtung der innovativen Software ist es, anhand des Algorithmus von Nabenhauer Consulting den vorhandenen Datenbestand eines Unternehmens in 9 Kundentypen zu kategorisieren, welche anhand des Geburtsdatums mit dem Tool „Personality Check“ definiert werden. Je Kundentyp werden den vorhandenen Produkte des Onlineshops zusätzliche Merkmale zugeordnet. Die Unternehmer sind mit dem Tool „Personality Check“ in der Lage, datenbasierte Marketingtools für die verschiedensten Zielgruppen zu entwickeln und damit exakt die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben eines Kunden zu bedienen. Mehr über die einzigartige Software „Personality Check“ jetzt im Internet unter: https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/personalisiertes-und-individualisiertes-Marketing/

Es wurde an dem neuen Tool „Personality Check“ intensiv gearbeitet und den so optimiert, um es so gut als möglich auf die Kundenbedürfnisse abzustimmen, damit die Konkurrenz an den Kunden nicht vorbeizieht. Durchwegs gab es eine positive Resonanz. Die Unternehmer erhalten handfeste Lösungen und alles, was sie brauchen, um äußerst aussagekräftige Persönlichkeitsportraits über ihre Kunden zu erhalten und für ihr Marketing nutzbar zu machen! Die Vorteile des Tools „Personality Check“ liegen auf der Hand: Unternehmer verbessern damit ihren Newsletter-Content für die 9 Hauptkundentypen. Der Kunde wird die durch den Newsletter-Text ausgelöste emotionale Stimmung auf die Angebote übertragen und findet im Shop passende Angebote. Durch die Kategorisierung der Kunden und Verknüpfung des emotionalen Textes mit dem für diesen Kundentyp stimmigen Angebot wird die Kauflust und Kaufbereitschaft des Kunden deutlich gesteigert:

https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/personalisiertes-und-individualisiertes-Marketing/

Der Geschäftsführer der Nabenhauer Consulting, Robert Nabenhauer, ist sicher, dass unter seiner Verantwortung Nabenhauer Consulting weitere Marktanteile hinzugewinnen wird: „Die Unternehmer ziehen mit dem Tool „Personality Check“ nicht nur einen Nutzen für sich daraus, sondern bieten ihren Kunden den höchsten Komfort des personalisierten Marketings durch die Beachtung der DANN-definierten Persönlichkeit eines jeden Einzelnen!“ Das innovative Tool „Personality Check“ ist ein weiterer wichtiger Baustein für den stetigen Erfolgskurs der Nabenhauer Consulting. Nabenhauer Consulting stärkt damit seine Position und kann seine Marktanteile weiter festigen.

