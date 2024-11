Innovation in der Menstruationspflege: MinaDays startet mit CBD-Tampons im DACH-Raum

Schweizer Innovation für mehr Wohlbefinden während der Periode: MinaDays bringt als erstes Unternehmen CBD-Tampons in den DACH-Raum.

Kägiswil, 19. November 2024 – MinaDays revolutioniert den Markt für Menstruationspflege: Als erstes Unternehmen bringt der Schweizer Hersteller CBD-Tampons in den deutschsprachigen Raum. Die Innovation kombiniert CBD-Öl mit der praktischen Anwendung eines Tampons.

Natürliche Unterstützung für den modernen Alltag

Die Produktinnovation kann ein häufiges Problem lösen: Rund 80 % aller Frauen leiden unter Menstruationsbeschwerden, die ihren Alltag einschränken. Die CBD-Tampons von MinaDays bieten hier einen neuen Lösungsansatz: Sie verbinden die Anwendung von CBD-Öl mit gewohntem Menstruationsschutz.

Sicherheit und Legalität im Fokus

„Die Sicherheit unserer Kundinnen steht an erster Stelle“, betont Mina Meier, Entwicklerin des CBD-Tampons.

Das verwendete CBD:

>>> liegt mit unter 0,2% THC-Gehalt im legalen Bereich

>>> hat keine psychoaktive Wirkung

>>> beeinflusst keine hormonellen Verhütungsmittel

Entwickelt mit wissenschaftlicher Beratung

Die Entwicklung der CBD-Tampons wurde von führenden Expertinnen und Experten begleitet. Dr. Gudrun Lorenz-Eberhardt, Gynäkologin, wissenschaftliche Beraterin und Blog-Autorin bei MinaDays, erklärt: „CBD ist eine dieser wunderbaren natürlichen Möglichkeiten, die das Leben vieler Frauen verbessern kann.“

Prof. Dr. Rudolf Brenneisen, einer der führenden Cannabinoid-Forscher und ebenfalls wissenschaftlicher Berater und Blog-Autor bei MinaDays, ergänzt: „CBD hat sich in mehreren Studien als wirksam bei der Schmerzlinderung erwiesen, insbesondere durch seine Wirkung auf das Endocannabinoid-System.“

Produktmerkmale auf einen Blick:

+ innovative Kombination aus CBD und Tampon

+ einfache, diskrete Anwendung

+ kann als natürliche Alternative zu Schmerzmitteln eingesetzt werden

+ qualitätsgeprüfte Inhaltsstoffe

+ geeignet für den aktiven Lebensstil

Die CBD-Tampons sind ab sofort im MinaDays Online-Shop erhältlich: https://minadays.com/products/cbd-tampons.

Über Dr. Lorenz-Eberhardt

Dr. Gudrun Lorenz-Eberhardt ist eine renommierte Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Sie hat langjährige Erfahrung und besonderes Interesse am Einsatz von Cannabinoiden in der Frauenheilkunde. Seit 1993 betreibt sie ihre eigenen Ordinationen in Graz und Heiligenkreuz. Seit 2017 beschäftigt sie sich intensiv mit den medizinischen Einsatzmöglichkeiten von Hanfprodukten.

Frau Dr. Lorenz-Eberhardt ist bekannt für ihren einfühlsamen und ganzheitlichen Zugang zur Frauengesundheit. Sie integriert innovative und natürliche Behandlungsmethoden, um das Wohlbefinden ihrer Patientinnen zu fördern. Ihre Expertise umfasst die Behandlung von Menstruationsbeschwerden und den Einsatz von CBD-haltigen Produkten, die sie als wirksame Ergänzung zur Schulmedizin sieht.

In ihren Blogbeiträgen bei MinaDays teilt Dr. Lorenz-Eberhardt ihr fundiertes Wissen und ihre praktischen Erfahrungen, um Frauen zu unterstützen und ihnen neue Wege zur Linderung von Menstruationsbeschwerden aufzuzeigen.

Über Prof. Dr. Brenneisen

Prof. Dr. Rudolf Brenneisen ist ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Pharmakologie und der Cannabismedizin. Als Lehrbeauftragter an der Universität Bern und aktives Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Cannabis in der Medizin (SGCM) sowie der Schweizerischen Akademie der Pharmazeutischen Wissenschaften (SAPhW) hat er sich in der Erforschung und Anwendung von Cannabinoiden einen Namen gemacht.

Prof. Brenneisen verfügt über umfassende Kenntnisse der molekularbiologischen und pharmakologischen Wirkung von CBD und anderen Cannabinoiden. Sein Engagement gilt der evidenzbasierten Forschung und klinischen Anwendung von Cannabisprodukten zur Behandlung zahlreicher Erkrankungen, darunter Schmerzmanagement, neurologische Störungen und entzündliche Erkrankungen.

Mit seinen fundierten wissenschaftlichen Beiträgen und praktischen Erfahrungen bereichert Prof. Dr. Brenneisen den MinaDays-Blog und teilt unter anderem sein Wissen über das therapeutische Potenzial von CBD-haltigen Produkten: https://minadays.com/blogs/news/cbd-forschung-der-aktuelle-stand.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Swiss-Canna GmbH

Patrick A. Meier

Kreuzstrasse 44

6056 Kägiswil

Schweiz

fon ..: 0041 791 041 111

web ..: https://minadays.com/

email : p.meier@swiss-canna.ch

Über MinaDays

MinaDays ist eine Marke der Swiss Canna GmbH. Das Schweizer Unternehmen revolutioniert die Damenhygiene mit innovativen CBD-Tampons und nachhaltigen Bambus-Periodenartikeln. Mit der Mission #Periodenstolz setzt sich MinaDays für ein neues Bewusstsein ein: Menstruation ist kein Tabu, sondern Teil weiblicher Stärke.

Die von Frauen für Frauen entwickelten Produkte vereinen innovative CBD-Technologie für mehr Wohlbefinden, nachhaltige Materialien wie Bambusfasern und höchste Qualitätsstandards.

Pressekontakt:

Swiss-Canna GmbH

Herr Patrick A. Meier

Kreuzstrasse 44

6056 Kägiswil

fon ..: 0041 791 041 111

email : p.meier@swiss-canna.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

leitzcloud by vBoxx fordert: Deutschlands digitale Eigenständigkeit darf kein Lippenbekenntnis bleiben Esendex revolutioniert WhatsApp Business: Neue Signup Funktion für blitzschnellen Einstieg