Innovation trifft Genuss: Dankebitte stellt exklusive Backmischungen vor, die es so noch nie gab

Köln, 20.06.2024 – Dankebitte, ein führender Anbieter im Bereich Bio, freut sich, die Markteinführung der neuen Backmischungen für Kuchen bekannt zu geben.

Mit einem Fokus auf Qualität, Einfachheit und Geschmack bietet die neue Produktreihe eine perfekte Lösung für alle, die köstliche besondere Kuchen ohne großen Aufwand genießen möchten.

Innovative Vielfalt und einfache Zubereitung

Die neuen Backmischungen von Dankebitte sind in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen erhältlich, darunter Schokoladenkuchen, Marmorkuchen, Karottenkuchen und Apfel-Pekan-Kuchen.

Jede Mischung wurde sorgfältig entwickelt, um sowohl Hobbybäckern als auch erfahrenen Backprofis eine einfache und schnelle Zubereitung zu ermöglichen. Alles, was benötigt wird, sind wenige zusätzliche Zutaten wie Eier, Wasser und Öl, um in kürzester Zeit einen perfekt gebackenen Kuchen zu zaubern.

Qualität und Geschmack im Fokus

Geschäftsführerin, Andrea Hadrian betont:

„Wir haben 2 Jahre an der Entwicklung der Kuchenbackmischungen gearbeitet. Unseren neuen Backmischungen zeichnen sich durch hochwertige Zutaten, einfache Backanleitung und hervorragenden Geschmack aus.

Wir wissen, wie wichtig es ist, dass selbstgebackene Kuchen nicht nur gut aussehen, sondern auch fantastisch schmecken. Mit unseren Backmischungen garantieren wir ein Backerlebnis, das keine Wünsche offenlässt.

Wir sind stolz darauf, dass Dankebitte seit über einem Jahrzehnt die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt und nun mit den Kuchenbackmischungen eine noch größere Vielfalt bietet.“

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Egal, ob für einen besonderen Anlass, eine Feier oder einfach nur als süße Versuchung für zwischendurch – die neuen Backmischungen von Dankebitte bieten für jeden Anlass die passende Lösung. Darüber hinaus sind die Mischungen so konzipiert, dass sie individuell angepasst und mit zusätzlichen Zutaten wie Früchten, Nüssen oder Schokoladenstückchen verfeinert werden können.

Verfügbarkeit

Die neuen Kuchenbackmischungen sind ab sofort exklusiv im Online-Shop von Dankebitte erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dankebitte GmbH

Frau Andrea Hadrian

Am Vorgebirgstor 15

50969 Köln

Deutschland

fon ..: +49 221 96026646

web ..: https://danke-bitte.de/

email : presse@danke-bitte.de

Über Dankebitte

Dankebitte wurde 2004 gegründet und ist heute ein etablierter Name in der Backwarenbranche. Mit über 1 Million verkauften Backmischungen und einem Sortiment von mehr als 140 verschiedenen Varianten setzt Dankebitte Maßstäbe in Sachen Qualität, Innovation, Geschmack und Kundenzufriedenheit.

Seit 2004 bietet Dankebitte über 140 verschiedene Bio-Backmischungen an, die Backbegeisterten das Leben erleichtern und für köstliche Ergebnisse sorgen. Mit den neuen Backmischungen für Kuchen erweitert die Firma nun das Sortiment und setzt erneut Maßstäbe in Sachen Geschmack und Einfachheit.

Für weitere Informationen, Produktproben oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:

Andrea Hadrian

Geschäftsführerin

Dankebitte GmbH

Am Vorgebirgstor 15

50969 Köln

0221.96026646

presse@danke-bitte.de

Besuchen Sie auch unsere Website unter www.danke-bitte.de .



