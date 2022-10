Innovative Methode der Traumatherapie jetzt auch in Wasserburg

In ihrer Praxis in Wasserburg unterstützt und begleitet die Heilpraktikerin für Psychotherapie, Kathrin Hofmann, Menschen in schwierigen Lebenssituationen durch achtsame Körperarbeit.

Eines weiß Kathrin Hofmann: dem eigenen Körper kann man immer vertrauen. Die körperorientierte Begleitung durch Somatic Experiencing® ist daher das Herzstück ihrer Arbeit. In ihrer Praxis in Wasserburg begleitet sie Menschen, die sich in herausfordernden

Lebenssituationen befinden und unter psychischen oder physischen Beschwerden leiden, wie z. B. depressive Verstimmungen, innere Unruhe, Schlafstörungen, Panikattacken. Somatic Experiencing® ist ein schonendes, körperorientierten Verfahren zur Lösung von traumatischem Stress. Behutsam hilft Kathrin Hofmann ihren Klienten, den eigenen Körper

wahrzunehmen, Sicherheit und Stabilität zu erfahren und sich wieder im Hier und Jetzt zu erleben.

Vorhandene Ressourcen können aktiviert, wertvolle Potenziale entfaltet werden. Die erfahrene Heilpraktikerin setzt in ihrer Traumatherapie auf dieses sanfte körpertherapeutische Verfahren.

In den Sitzungen konzentriert sie sich ganz auf das Anliegen ihres Gegenübers und die Spuren, die es hinterlassen hat. Einfühlsam begleitet sie ihre Klienten, die Körpersignale wahrzunehmen,

achtsam zu sein und sich bewusst zu machen, welche Botschaft der Körper durch sie sendet. Es entwickelt sich eine tiefere innere Verbindung zu sich selbst. So wird die Annäherung an das Erlebte ermöglicht. Schritt für Schritt können Blockaden gelöst, Heilung in Bewegung gesetzt und das innere Gleichgewicht wieder hergestellt werden. Das Erfahren von Sicherheit im eigenen Körper, das in der

Traumtherapie von Kathrin Hofmann in kleinen Schritten entsteht, setzt eigene Kräfte und neue Lebensenergien frei. Weiterhin ist Kathrin Hofmann Teil eines besonderen, gemeinnützigen Projekts „Cesi pro Syrii“. Eine Organisation, die Helfer/innen, Eltern, Nicht-Fachleute in ihrer Begleitung von

Flüchtlingskindern unterstützt. Auch Institutionen und Einrichtungen werden hier für das Thema „Trauma und Stress“ bei Kindern sensibilisiert. Das Projekt wird von ERASMUS unterstützt. Im Herbst wird Kathrin Hofmann ihr Zertifikat als Trainerin erhalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heilpraktikerin für Psychotherapie Kathrin Hofmann

Frau Kathrin Hofmann

Georgstraße 18

83512 Wasserburg am Inn

Deutschland

fon ..: 08071/5260026

web ..: http://www.lichtvolle-heilung.de

email : hofmann-kathrin@gmx.de

Kathrin Hofmann ist Heilpraktikerin für Psychotherapie in Wasserburg. In ihrer Praxis unterstützt und begleitet sie Menschen in persönlichen-, beruflichen- oder anderen Lebensthemen.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zukunftsforscher Kai Gondlach gründet PROFORE Gesellschaft für Zukunft für Entscheider:innen alps-resorts.com – Ferienhäuser in Österreich und Bayern – Ferienunterkünfte