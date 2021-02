Innovative Schaufelpatsche zur Waldbrandbekämpfung vorgestellt

Der renommierte Systemlieferant Dönges hat deshalb gemeinsam mit den Experten von @fire eine platzsparende und sehr flexible Schaufelpatsche entwickelt, die die bisherigen Waldbrandpatschen ersetzt.

Die Waldbrandbekämpfung bekommt nicht zuletzt wegen des Klimawandels eine immer größere Bedeutung. Eine Waldbrandpatsche gehört auf einigen Feuerwehrfahrzeugen zwar zur DIN-Ausrüstung, jedoch handelt es sich dabei eher um einen Kompromiss, weil im Ernstfall meistens mehr Patschen notwendig wären, dafür aber kein Platz ist. Der renommierte Systemlieferant Dönges hat deshalb gemeinsam mit den Experten von @fire eine platzsparende und sehr flexible Lösung entwickelt.

Die Beladung eines Feuerwehrfahrzeugs ist immer ein Kompromiss und damit eine Abwägung, welche Ausstattung besonders wichtig ist und in welcher Stückzahl am Einsatzort vorhanden sein muss. Die Fachleute von Dönges, einer von Deutschlands führenden Systemlieferanten für die Feuerwehr, BOS und den Rettungsdienst, hat es sich seit langem zur Aufgabe gemacht, es den Einsatzkräften durch innovative Produkte zu ermöglichen, möglichst viel Material auf den Fahrzeugen zur Verfügung zu haben, zum Beispiel durch Faltleitkegel, Inteletools und Flutlichtstrahler, die mit allen gängigen Systemakkus betrieben werden können. Nun haben die Fachleute des Wermelskirchener Unternehmens gemeinsam mit denen von @fire auch für die Waldbrandpatsche eine innovative Lösung gefunden.

Die Grundlage dafür bildet eine handelsübliche (Frankfurter oder Holsteiner) Schaufel, von denen auf den meisten Feuerwehrfahrzeugen ohnehin mindestens eine verladen ist. Indem die neue Schaufelpatsche einfach über das Schaufelblatt gezogen und mittels Klettverschlüssen sicher fixiert wird, entsteht buchstäblich im Handumdrehen eine vollwertige Waldbrandpatsche. Da die Schaufelpatsche aus robustem und flammhemmendem Material besteht, hat sie eine lange Standzeit. Wird die Schaufelpatsche nicht benötigt, kann sie einfach zusammengerollt oder -gefaltet werden und lässt sich dann problemlos im Fahrzeug verstauen. „Mit unserer Schaufelpatsche wird die DIN erfüllt, die bei einigen Fahrzeugen eine Beladung mit Waldbrandpatsche vorschreibt“, betont Klaus Trusheim, der den Bereich Feuerwehr bei Dönges leitet.

Mehr Flexibilität am Einsatzort

Da die Schaufelpatsche wesentlich weniger Platz benötigt als eine übliche Waldbrandpatsche, bietet sie den Vorteil, dass gleich mehrere davon auf einem Fahrzeug verladen werden können. Auf diese Weise können die Einsatzkräfte vor Ort sich selbst oder auch andere Fahrzeugbesatzungen mit zusätzlichen Waldbrandpatschen ausstatten. Die neue Schaufelpatsche ist ab sofort und exklusiv bei Dönges erhältlich und kostet 34,95 Euro (inkl. MwSt.). Bezogen werden kann sie sowohl im Fachhandel als auch im Onlineshop von Dönges (https://shop.doenges-rs.de/).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dönges GmbH & Co. KG

Herr Klaus Trusheim

Dönges-Straße 1

42929 Wermelskirchen

Deutschland

fon ..: 02196.9756-0

web ..: http://www.doenges-rs.de

email : info@doenges-rs.de

Die Dönges GmbH & Co. KG ist einer der führenden Systemlieferanten für die Feuerwehr und den Rettungsdienst in Deutschland. Das bereits vor 110 Jahren gegründete Unternehmen mit Sitz in der Werkzeugmetropole Remscheid hat sich darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung anzubieten. Dönges arbeitet mit zahlreichen namhaften Lieferanten zusammen und kann deshalb eine große Bandbreite von Produkten anbieten. Diese reicht von hochwertigen Handwerkzeugen bis zu komplett ausgestatteten Rettungsfahrzeugen. Dönges beliefert nahezu den gesamten Fachhandel in Deutschland sowie in vielen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern.

Bei Dönges legt man besonderen Wert auf die persönliche Betreuung der Kunden und den intensiven Austausch mit ihnen. Dadurch gewährleistet das Remscheider Unternehmen nicht nur eine optimale und individuelle Versorgung, sondern ist auch stets am Puls der Zeit. Eine besondere Stärke von Dönges ist es, Standardprodukte und außergewöhnliche Lösungen zu einem einzigartigen Angebot aus einer Hand zu verschmelzen. Dazu gehören auch zahlreiche von Dönges selbst entwickelte Produkte und Sets. Die moderne elektronische und logistische Infrastruktur ermöglicht es Dönges, die meisten Artikel innerhalb von einem Werktag zu verschicken. Aber auch Sonderwünsche werden schnell und flexibel erfüllt.

Dönges GmbH & Co. KG

Dönges-Straße 1

42929 Wermelskirchen

Tel.: +49(0)2196.9756-0

E-Mail: info@doenges-online.de

Internet: www.doenges-online.de



Pressekontakt:

neoskript – V. Neumann

Herr Volker Neumann

Benninghausen 37

51399 Burscheid

fon ..: 02174.7328034

web ..: http://www.neoskript.de

email : info@neoskript.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

bbw Hochschule steigt mit neuer Fachgruppe in die Bildungs- und Sozialwissenschaften ein