Innovativer Personaldienstleister für den Schienenverkehr – LokLöwen feiert 5-jähriges Jubiläum

Das Hamburger Unternehmen LokLöwen bekämpft seit 2019 den wachsenden Fachkräftemangel im Schienenverkehr durch innovative Personaldienstleistungen und eine einzigartige hybride Lokführer-Ausbildung.

Hamburg, 23. Juli 2024 – LokLöwen, der führende Anbieter von Dienstleistungen rund um die Ausbildung und den Einsatz von qualifiziertem Bahnpersonal im Fern- und Güterverkehr sowie ÖPNV, feiert sein 5-jähriges Jubiläum. Seit der Gründung hat sich der Personaldienstleister durch innovative und technologiebasierte Ansätze sowie eine starke Unternehmenskultur zu einem unverzichtbaren Partner für Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVUs) in Deutschland und dem europäischen Ausland entwickelt.

Zwei Freunde mit einer Vision für die Zukunft der Schiene

LokLöwen wurde von Dennis Leonidis und Artur Penkala im Sommer 2019 gegründet. Die beiden Freunde erkannten basierend auf eigenen Erfahrungen in der Schienen- und Logistikwirtschaft die wachsenden Herausforderungen der Bahnbranche und beschlossen, ein Unternehmen zu gründen, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt und innovative Lösungen für althergebrachte Probleme bietet.

Das in Hamburg ansässige Unternehmen bietet umfassende Personaldienstleistungen für EVUs, einschließlich der Bereitstellung von ausgebildeten Lokführern, Disponenten und weiterem Bahnpersonal wie z.B. Wagenmeistern, Rangierbegleitern und Planern. Zudem leistet LokLöwen Pionierarbeit mit der hybriden Ausbildung von Lokführern – als einziger Anbieter in Deutschland hat das Unternehmen die nötige Lizenz, die eine effiziente Aus- und Weiterbildung sowohl durch physischen und praktischen Unterricht als auch digitale Inhalte ermöglicht. Der „Tech-Infused Service“-Ansatz von LokLöwen umfasst dabei u.a. den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Augmented & Virtual Reality (AR/VR) in der Ausbildung als auch digitale Apps in der Administration.

Alles begann mit einem Kunden

Zu den bisher erreichten Meilensteinen des Unternehmens gehört die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einigen der größten EVUs in Europa, wie z.B. TX Logistik – einer Tochtergesellschaft der italienischen Staatsbahn FS Italiane, die 2019 als erster Kunde an Bord geholt wurde. Mittlerweile zählen u.a. die luxemburgische CFL, der belgische Bahnfracht-Anbieter Lineas sowie DB Cargo und DB Regio zum Kundenstamm.

Weitere Highlights, die seit der Unternehmensgründung hervorzuheben sind, umfassen z.B.:

– Mitarbeiterwachstum – der Start in 2019 erfolgte mit fünf Mitarbeitern, heute zählt LokLöwen 100 Mitarbeiter in diversen Rollen wie Lokführer, Disponenten und Rangierbegleitern.

– Unternehmenskultur – LokLöwen stellt die eigenen Mitarbeiter stets in den Mittelpunkt und unterstützt diese durch eine attraktive Vergütung, eine Feel-Good-Managerin, regelmäßiges Coaching, und vieles mehr.

– Umsatzsteigerung – Jährliche Verdopplung des Umsatzes auf zuletzt mehrere Millionen Euro.

Warum der Bedarf wächst

Die aktuelle Krise im Schienenverkehr und ÖPNV, geprägt von Personalmangel und dadurch bedingten Zugausfällen sowie veralteten Infrastrukturen, unterstreicht die Notwendigkeit der Dienstleistungen von LokLöwen. Mit einem hohen Altersdurchschnitt der Beschäftigten in EVUs und jährlich tausenden Renteneintritten, die die Zahl an Auszubildenden und Neueinstellungen übersteigt, wächst der Bedarf an qualifizierten Fachkräften stetig. Der zunehmende Fachkräftemangel stellt somit eine große Herausforderung dar, um die Verkehrswende und damit verbundene Klimaschutzziele zu erreichen.

Das langfristige Ziel von LokLöwen ist es vor diesem Hintergrund, die Nummer 1 im Dienstleistungsmarkt rund um Eisenbahnführung und Weiterbildung in Europa zu werden. Die Erweiterung des Büros am Headquarter in Hamburg von 450 auf bald 1050 Quadratmeter in einem historisch bedeutenden Gebäude ist in dieser Hinsicht ein weiterer bedeutender Schritt.

Veranstaltung zum Jubiläum

Der fünfte Geburtstag des Unternehmens wird mit einem großen Sommerfest am 27. Juli 2024 in Hamburg gefeiert, zu dem alle Mitarbeiter und deren Familien eingeladen sind. Interessierte Journalisten haben an diesem Tag die Möglichkeit, die Geschäftsführer Dennis Leonidis und Artur Penkala vor Ort persönlich kennenzulernen und so einen exklusiven Einblick in die Arbeitsweise und die Zukunftspläne von Loklöwen zu erhalten.

—

„Wir sind stolz auf das, was wir in den letzten fünf Jahren erreicht haben. Unser Erfolg zeigt, dass es möglich ist, ein Unternehmen aufzubauen, das sowohl wirtschaftlich erfolgreich ist als auch den Menschen in den Mittelpunkt stellt.“ – Dennis Leonidis, Mitgründer und Geschäftsführer

„Unser Ziel war es immer, nicht nur die besten Dienstleistungen zu bieten, sondern auch ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das respektvoll und herzlich ist. Wir freuen uns darauf, weiterhin zu wachsen und die Zukunft der Bahnbranche mitzugestalten.“ – Artur Penkala, Mitgründer und Geschäftsführer

—

– WEBSITE: www.lokloewen.de

– PRESSEMAPPE: https://bit.ly/LokLoewen-Pressemappe

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LokLöwen GmbH

Herr Artur Penkala

Heidenkampsweg 82

20097 Hamburg

Deutschland

fon ..: +494033468660

web ..: https://lokloewen.de/

email : info@lok-loewen.de

LokLöwen ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen rund um die Ausbildung und den Einsatz von qualifiziertem Bahnpersonal in Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVUs). Seit Gründung im Jahr 2019 setzt das Unternehmen mit seiner einzigartigen hybriden Ausbildung, die analoge, digitale und praktische Trainings für verschiedene Rollen vereint, neue Maßstäbe in der europäischen Bahnbranche. Eine stetig wachsende Zahl an Großkunden im In- und Ausland vertraut bereits auf die Services von LokLöwen, darunter namhafte Unternehmen wie TX Logistik, CFL und DB Regio.

Die Arbeit des 100 Mitarbeiter umfassenden Unternehmens basiert auf den Werten Respekt, Ehrlichkeit und Zusammenhalt. Das Wohl der Mitarbeiter steht bei allen Entscheidungen stets im Mittelpunkt – so steht LokLöwen steht für Bahndienstleistungen mit Herz und Leidenschaft.

Pressekontakt:

n?ted

Herr Torge Schwandt

Heidenkampsweg 82

20097 Hamburg

fon ..: +000000000000

email : hello@getnoted.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neotech Metals Corp. schließt Erwerb des REE-Projekts Hecla-Kilmer ab SHIZU ENERGY debütiert in Paris, traditionelle chinesische Küche in der Olympia-Stadt der Hundertjahrfeier