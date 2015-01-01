inray veröffentlicht Whitepaper zur OEE-Implementierung

Saubere OEE-Implementierung für mehr Produktionstransparenz: Das 30-seitige Whitepaper von inray bietet eine Einführung in die OEE-Grundlagen und liefert einen Leitfaden zur praktischen Umsetzung.

Anlagenoptimierung beginnt mit Transparenz: Die Overall Equipment Effectiveness (OEE) macht Stillstände, Leistungsverluste und Qualitätsprobleme in der Produktion sichtbar. Gerade in anlagenintensiven Unternehmen dient die Kennzahl als wichtiges Werkzeug, um den täglichen Betrieb zu überwachen und Verbesserungsmaßnahmen systematisch zu bewerten.

Das neue Whitepaper der inray Industriesoftware GmbH zeigt, wie einfach die OEE-Implementierung in der Praxis sein kann.

Neben einer Einführung in die Berechnungsformeln, OEE-Arten und Datenquellen liefert das Dokument einen einfach verständlichen Leitfaden für die OEE-Implementierung mit manubes – inrays Cloud-Plattform für eine transparente und optimierte Produktion:

* Datenerfassung per OPC UA direkt aus der Steuerung

* Automatisierte OEE-Berechnung mit dem Workflow Designer

* Live-Visualisierung im OEE-Dashboard

* Dokumentation historischer OEE-Werte

Sie erhalten das neue OEE-Whitepaper kostenlos auf www.manubes.de.

Zum Whitepaper „OEE mit manubes“

Über manubes:

manubes schafft Transparenz in der Produktion: Die Cloud-Plattform von inray bietet die Möglichkeit, Produktionsdaten an einem zentralen Ort zu verwalten, Daten in Echtzeit zu visualisieren und Prozesse mithilfe automatisierter Workflows zu steuern.

Produzierende Unternehmen erhalten Zugriff auf intuitive Designtools, um schnell eigene Lösungen auf No-Code-Basis zu entwickeln – von Echtzeit-Dashboards und Alarmmanagement bis hin zu mobilen Shopfloor-GUIs.

manubes-Nutzer können von überall per Webbrowser auf die Plattform zugreifen, um Prozesse zu überwachen und zu steuern. manubes unterstützt industrielle Standardschnittstellen wie OPC UA, um den sicheren Datenaustausch mit verteilten Produktionssystemen zu ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der manubes-Website.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

inray Industriesoftware GmbH

Herr Sören Rose

Holstenstraße 40

25560 Schenefeld

Deutschland

fon ..: +49 4892/89008-0

web ..: https://www.inray.de/

email : info@inray.de

inray ist ein führender Anbieter von Lösungen für Industrie 4.0 und die Optimierung industrieller Abläufe und Prozesse. Das Unternehmen bietet innovative Produkte und Dienstleistungen für die Prozessoptimierung, Datenerfassung sowie die Integration von Automatisierungssystemen. Mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Zukunftssicherheit unterstützt inray seine Kunden dabei, ihre Produktionsabläufe zu optimieren und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

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