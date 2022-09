Insideraktienkäufe des Managements von Sibanye-Stillwater

Johannesburg, 1. September 2022: Sibanye-Stillwater, (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) gibt in Übereinstimmung mit den Paragraphen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:

Name NJ Froneman

Position CEO und Exekutivdirektor

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Kauf von ADRs auf dem Markt

Datum des Vorgangs 30. August 2022

Anzahl der Aktien 30 000

Klasse der Sicherheit ADRs

Marktpreis 9,50 US-DOLLAR

Gesamtwert 285 000,00 US$

Name JD Mostert

Position Chief Organisational Growth Officer Vorgeschriebener Beamter

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Kauf von Aktien auf dem Markt

Datum des Vorgangs 29. August 2022

Anzahl der Aktien 108 500

Klasse der Sicherheit Ordentliche Aktien

Hoch R41.40

Niedrig R40.35

Gewichteter Durchschnittspreis R41.11

Gesamtwert R4 460 775.00

Name TG Nkosi

Position Beauftragter für Nachhaltigkeit

Vorgeschriebener Beamter

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Kauf von Aktien auf dem Markt

Datum des Vorgangs 31. August 2022

Anzahl der Aktien 25 850

Klasse der Sicherheit Ordentliche Aktien

Marktpreis R38.40

Gesamtwert R992 640.00

Art der Transaktion Kauf von ADRs auf dem Markt

Datum des Vorgangs 1. September 2022

Anzahl der Aktien 5 300

Klasse der Sicherheit ADRs

Marktpreis US$8,68

Gesamtwert 46 004,00 US$

Name W Mostert

Position Ein Kollege von Prescribed Officer JD Mostert

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Kauf von Aktien auf dem Markt

Datum des Vorgangs 29. August 2022

Anzahl der Aktien 1 217

Klasse der Sicherheit Ordentliche Aktien

Marktpreis R40.82

Gesamtwert R49 677.94

Gemäß Absatz 3.66 der Börsenzulassungsvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.

Kontakt Investoren:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted, Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbour“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „werden“, „würden“, „erwarten“, „prognostizieren“, „potenziell“, „können“, „könnten“, „glauben“, „anstreben“, „antizipieren“, „anvisieren“, „schätzen“ und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem jener, die sich auf die zukünftigen Geschäftsaussichten von Sibanye-Stillwater Limited („Sibanye-Stillwater“), die Finanzlage, die Produktions- und Betriebsprognosen, klima- und ESG-bezogene Aussagen, Zielvorgaben und Kennzahlen, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen und die Fähigkeit, laufende und zukünftige Akquisitionen abzuschließen oder erfolgreich zu integrieren, beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den zukünftigen Ergebnissen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in Sibanye-Stillwaters integriertem Jahresbericht 2021 und dem Jahresbericht auf Formular 20-F, der am 22. April 2022 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096), aufgeführt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sibanye Stillwater

Jochen Staiger

1 Hospital Street

1780 Westonaria, Libanon

Südafrika

email : info@resource-capital.ch

Pressekontakt:

Sibanye Stillwater

Jochen Staiger

1 Hospital Street

1780 Westonaria, Libanon

email : info@resource-capital.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Indie-Pop- Band GENTLE GLOW veröffentlicht ihre vierte Single und damit auch einen potentiellen Love-Song First Tin Plc liefert positive Bohrabschnitte aus Gottesberg in Deutschland