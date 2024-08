Insolvenzen in Deutschland steigen rasant an

Insolvenzen steigen weiter an in Deutschland

Das Jahr 2024 zeigt bisher ein rasantes Ansteigen der Unternehmensinsolvenzen.

So werden praktisch jeden Tag neue Unternehmensinsolvenzen in der Wirtschaftspresse gemeldet. Betroffen sind dabei alle Bereiche. Onlinehändler, Skigebiete, Textilienunternehmen und selbst Technikunternehmen sind nicht ausgenommen.

Es klemmt an jeder Stelle im Mittelstand. Milliarden von Unternehmenswerten werden vernichtet. Mitarbeiter verlieren ihre Arbeit und damit ihr Einkommen.

Gerade in solchen Zeiten müssen Gläubiger sich gut überlegen, wieviel Geld sie investieren, um zumindest eine kleine Quote ihrer Ansprüche zu realisieren.

Teure Anwaltskosten schmälern dabei das Ergebnis für die Gläubiger.

McJustice stellt dabei künftig die Alternative zum Gang zum Rechtsanwalt. Auch bei der Vertretung durch einen Anwalt in der Forderungsanmeldung, findet in den meisten Fällen keine weitere Rechtsberatung statt. Meist wird das Formular durch die Anwälte eingereicht, ohne den Gläubigern weitere Erklärungen dazu zu liefern. Jahre später kommen meistens verzögert Gelder bei den Gläubigern an.

Hohe Kosten durch die Vertretung durch Rechtsanwälte sind durch das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vorprogrammiert. Die Kosten ergeben sich nach dem Streitwert. Der Anwalt erhält seine Vergütung immer, unabhängig von der Quote die später durch den Insolvenzverwalter ausgezahlt wird.

Genau aus diesem Grund erhöht die Anmeldung mit Hilfe von McJustice die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit einer Forderungsanmeldung durch den Gläubiger.

McJustice ist das neue Portal für Gläubiger, um seine Forderung ohne Anwalt anzumelden. Das ganze zum günstigen Festpreis von 149,00 Euro.

Dabei können Verbraucher gleichermaßen, wie Unternehmen die Dienstleistung nutzen. Die Kosten sind unabhängig vom Streitwert.

Am Ende des Insolvenzverfahrens kommt das Geld direkt auf das eigene Konto.

Das System führt den Kunden dabei Schritt für Schritt durch das komplizierte Formular des Gesetzgebers. Zinsen werden automatisch vom System errechnet und eingetragen. Am Ende gibt es auch noch ein Musterschreiben zur Anspruchsbegründung, welches nach aktueller BGH Rechtsprechung der Anmeldung beigefügt werden muss.

Zusätzlich gibt es einen Live Chat, damit mögliche Fragen jederzeit schnell und unkompliziert beantwortet werden können.

Mehr erfahren unter www.mcjustice.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

McLion Unipessoal LDA

Frau Brigitte Leipold-Lotschischnik

Travessa do Fala-Só n.º 13 B

1250-109 Lisbon

Portugal

fon ..: 01722887861

web ..: https://mcjustice.de/

email : office@mcjustice.de

Wir sind überzeugt davon, dass viele Prozesse im Rechtsbereich heute im digitalen Zeitalter vereinfacht und ohne Rechtsanwalt erledigt werden können. Dabei entfällt die oft schwierige Hemmschwelle zu einem Rechtsanwalt zu gehen.

Auf diese Art und Weise wird der Zugang zum Recht kostengünstig, einfach und zeitlich schneller – und zwar für alle möglich. Unser Team besteht aus erfahrenen Juristen die auf eine vieljährige Berufserfahrung zurückblicken können und unser System entworfen haben und täglich weiter entwickeln.

Dabei werden insbesondere die Erfahrungen aus langjähriger Mandatsbeziehungen und deren Wünschen bei rechtlichen Fragen berücksichtigt. Die Kernthemen waren da bei immer die Erfolgsaussichten, die Kosten und der zeitliche Ablauf.

Pressekontakt:

McLion Unipessoal LDA

Frau Brigitte Leipold-Lotschischnik

Travessa do Fala-Só n.º 13 B

1250-109 Lisbon

fon ..: 01722887861

email : office@mcjustice.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

10. Jahrestag des HWPL-Weltfriedensgipfels: Frankfurt richtet regionale Friedensfeier aus Redivium nimmt den Handel an der Frankfurter Börse auf