Inspiration identifiziert nach Satellitenuntersuchung zahlreiche Gold-Kupfer-Zielgebiete angrenzend an die Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Rush von Ramp Metals Inc.

Vancouver, British Columbia – 14. Juli 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. (Inspiration oder das Unternehmen) (CSE: ISP) (WKN: A40GPX) (OTC: ISPNF) freut sich zu berichten, dass nach der kürzlich erfolgten Atomic Mineral Resonance Tomography (AMRT)-Satellitenuntersuchung über dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Rottenstone North (das Projekt oder das Konzessionsgebiet) im Norden von Saskatchewan (siehe Pressemitteilung von Inspiration vom 13. Juni und 11. Juli 2025) zahlreiche Gold-Kupfer-Indikatoren vorliegen. Wie in Abbildung 1 ersichtlich liegen diese Zielgebiete entlang der östlichen Konzessionsgebietsgrenze von Inspiration zu Ramp Metals Inc. (Ramp), und nur wenige Kilometer von der Cu-Au-Ag-Entdeckung Rush von Ramp (siehe Pressemitteilungen von Ramp vom 6. Juni 2025) entfernt. Der Großteil der Zielgebiete von Inspiration folgt der östlichen Grenze, befindet sich entlang des Trends sowie parallel zum Trend von Rush und bietet ein ausgezeichnetes Explorationspotenzial. Das Unternehmen wird unverzüglich Pläne erstellen, diese vorrangigen Zielgebiete im Rahmen eines bevorstehenden Bohrprogramms zu erproben (vorbehaltlich der Genehmigungen).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80329/InspirationEnergy_140725_DEPRCoM.001.jpeg

Abbildung 1. Lage des Goldprojekts Rottenstone North von Inspiration im Verhältnis zur Cu-Au-Ag-Entdeckung Rush und zu Zielgebieten von Ramp Metals Inc., einschließlich des Entdeckungsbohrlochs Ranger-01 von Ramp in dessen Zielgebiet Ranger. Die gelben Linien im Konzessionsgebiet von Inspiration zeichnen die geophysikalischen Zielgebiete aus der Satellitenuntersuchung nach. Ebenfalls dargestellt ist die historische Ni-Cu-PGE-Au-Mine Rottenstone etwa 45 km nordöstlich des Konzessionsgebiets.

Charles Dejardins, President von Inspiration Energy, sagte: Die Ergebnisse aus der kürzlichen abgeschlossenen hochmodernen AMRT-Satellitenuntersuchung zeigen deutlich die vorrangigsten geophysikalischen Trends, welche zusammen mit unserer geologischen Auswertung des Gebiets ausgezeichnete Explorations- und Bohrziele bereitstellen. Die südlich gruppierten vorrangigen Zielgebiete liegen auf dem Trend mit der Rush-Entdeckung von Ramp Metals Inc. und die nördlichen Zielgebiete befinden sich nur wenige Kilometer von der Rush-Entdeckung entfernt. Wir könnten nicht aufgeregter sein, dieses überaus spannende Gold-Kupfer-Prospektionsgebiet mit Bohrungen zu erproben. Die Preise für Gold und Kupfer sind so hoch wie nie zuvor und das Interesse am Junior-Bergbausektor ist erheblich gestiegen, sodass dies eine fantastische Zeit ist, ein erstes Bohrprogramm zu beginnen. Das Management ist angesichts der Ergebnisse aus der kürzlich erfolgten Untersuchung und im Hinblick auf das Potenzial des Gold-Kupfer-Projekts Rottenstone North sehr optimistisch.

Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe des Projekts von Inspiration nicht unbedingt ein Anzeichen für eine Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet des Unternehmens sind. Lediglich das geplante Bohrprogramm und nachfolgende Feldkontrollen werden als Nachweis dieses Explorationskonzepts dienen.

Erklärung gemäß National Instrument 43-101

Dr. Scott Jobin-Bevans, P.Geo. (APEGS #82498), ein unabhängiger Berater des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. Dr. Jobin-Bevans hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Inspiration Energy Corp.

Inspiration Energy Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Erschließung und die Exploration potenzialreicher Rohstoffprojekte gerichtet ist. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch die strategische Exploration und verantwortungsbewusste Erschließung einen Wert zu schaffen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Goldprojekt Rottenstone North, befindet sich rund 115 Kilometer nördlich von La Ronge (Saskatchewan) und hat eine Grundfläche von 4.512 Hektar. Das Projekt liegt direkt neben dem Grundbesitz von Ramp Metals Inc. (TSXV: RAMP) in einer geologisch aktiven Region, die zunehmend in den Fokus von Explorationsunternehmen rückt. Inspiration setzt bei der Weiterentwicklung des Projekts auf eine Kombination herkömmlicher und eigens entwickelter Technologien, einschließlich des AMRT-Systems, um eine effiziente Abgrenzung von Bohrzielen und zukünftige Entdeckungen zu ermöglichen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar sind.

Im Namen des Board of Directors

Charles Desjardins

CEO, President und Direktor

Telefon: 604-808-3156

E-Mail: info@inspiration.energy

Die Canadian Stock Exchange und ihre Regulierungsdienstleister übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieses Dokuments gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch diese Warnhinweise sowie durch jene qualifiziert, die in unseren Einreichungen bei SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca) enthalten sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Inspiration Energy Corp.

Charles Desjardins

1240-789 W Pender St.

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

email : info@inspiration.energy

Pressekontakt:

Inspiration Energy Corp.

Charles Desjardins

1240-789 W Pender St.

V6C 1H2 Vancouver, BC

email : info@inspiration.energy

