Inspiration und Tatkraft: Erfolgreicher Auftakt von „Stand Up and Speak by Katja Porsch“

Die neue Edutainment-Reihe sorgte in Berlin für ein volles Haus: Hochkarätige Speaker und ein kurzweiliges Programm vermittelten wertvolles Lebenswissen und motivierten zum Handeln.

Am 18. Oktober verwandelte sich das stilvolle Humboldt Carré in Berlin in eine Bühne für inspirierende Geschichten und ermutigende Erfolgserfahrungen. Die Premiere der brandneuen Edutainment-Reihe „Stand Up and Speak by Katja Porsch“ machte deutlich, dass es hier um weit mehr geht als eine klassische Veranstaltung. Katja Porsch, selbst international bekannte Speakerin, schafft eine einzigartige Verbindung von Lernen und Show, von Red Carpet, Networking und Charity. Damit kreiert sie ein Format, das nicht nur motiviert, sondern auch aktiv ermutigt, mehr Mut und Selbstverantwortung zu übernehmen. Ihr Ziel: Lebenswissen auf die Bühne bringen und damit den Grundstein für eine Welt mit mehr Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung legen.

Schon beim Betreten des elegant ausgeleuchteten Humboldt Carré lag eine besondere Energie in der Luft. Die langen Flure luden zum Flanieren ein; beim Rosé-Sekt-Aperitif wurden alte Freunde und neue Bekannte begrüßt. In der eindrucksvollen historischen Kassenhalle vereinte sich die moderne Edutainment-Bühne mit der historischen Eleganz des Carrés, was der Premiere einen exklusiven, aber gleichzeitig nahbaren Charakter verlieh. Man spürte von Anfang an: Hier würde es nicht nur um starke Reden, sondern um authentische Lebensgeschichten gehen – um Erfahrungen, die inspirieren und Mut machen, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen.

Katja Porsch, die Visionärin hinter diesem neuen Edutainment-Format, hat es sich zur Aufgabe gemacht, andere Menschen auf die Bühne zu bringen und sie dabei zu unterstützen, ihre eigene Stimme zu finden. Sie verdeutlicht die Essenz des Abends: „Das wichtigste Wissen, das wir teilen können, ist Lebenswissen. Oft sehen wir den Erfolg anderer und fragen uns: ‚Warum nicht ich?‘ Doch der Weg dorthin ist oft verborgen. Mit ‚Stand Up and Speak‘ will ich Menschen nicht nur inspirieren, sondern sie auch begleiten und ermutigen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und trotz Rückschlägen weiterzugehen.“

Danijela Ramcilovic, Geschäftsführerin von Hauptsponsor Meteor Bau, betonte die Bedeutung solcher Initiativen: „Es ist inspirierend, wie diese Veranstaltung Menschen ermutigt, ihre Träume zu verfolgen. Verantwortung zu übernehmen, ist nicht nur im Beruf wichtig, sondern auch in der Gesellschaft.“

Diese Botschaft zog sich wie ein roter Faden durch den Abend, an dem – natürlich – die Speaker im Mittelpunkt standen. Mit ihren kraftvollen Geschichten berührten und inspirierten sie das Publikum:

* Tanja Bülter, TV-Moderatorin und Coach, sprach über die Kraft des positiven Denkens: „Ich fühle mich inspiriert von den anderen und ich freu‘ mich, dass so viele von den Gästen auf mich zukommen und mir sagen, das, was ich zu sagen habe, hätte ihnen etwas gebracht.“

* Ilka Peemöller, Star-Journalistin und Buch-Autorin, betonte: „Mut wird immer belohnt. Wenn man sich überwindet und sich etwas traut, öffnen sich neue Türen. Wir haben heute alle den Sprung und etwas Neues gewagt – und weil wir unsere Komfortzone verlassen haben, ist dieses großartige und besondere Event entstanden.“

* Sören Bauer, Medienmanager und Multi-Unternehmer, hob die Bedeutung des Netzwerkens hervor: „Erfolg entsteht durch das Teilen von Ideen und das gemeinsame Streben nach einem Ziel. Heute Abend haben wir erlebt, wie eine starke Gemeinschaft voneinander lernt.“

* Annett Möller, TV-Moderatorin und Coach, zeigte, wie Krisen als Chancen genutzt werden können: „Es hat mega Spaß gemacht. Ich hätte sehr gut auch noch länger reden können.“

* Cherno Jobatey, Journalist und Überraschungsgast des Abends, rundete den Abend mit der klaren Botschaft ab: „Man muss das Gute zulassen. Es kommen so viele gute Sachen auf einen zu. Aber: man muss sie erkennen – und dann die Chance auch ergreifen. Mit beiden Händen.“

Während der Pause und beim anschließenden Get-Together bot sich den Gästen eine besondere Gelegenheit, die Weltpremiere der innovativen Methode BioTuning von Stephan Vöhringer hautnah zu erleben. In einem separaten Bereich konnten Interessierte diese revolutionäre Technik zur Selbst-Optimierung ausprobieren, die darauf abzielt, mentale und körperliche Balance schnell und effizient zu erreichen. Vöhringer selbst erklärte den neugierigen Teilnehmern: „BioTuning ermöglicht es Menschen, in kürzester Zeit ihre innere Balance zu finden und ihre Ziele schneller und effizienter zu erreichen.“

Der Bühnenteil des Abends fand seinen Abschluss mit einem Charity-Part: Josina Moll vom Berliner Verein Straßenkinder e.V. durfte sich nicht nur über 10 Sheltersuits freuen, die Jannis Raftopoulos, Inhaber von JRC Capital Management, dem Verein spendete, sondern – dank der großzügigen Unterstützung von Meteor Bau auch an dieser Stelle – und der Spendenbereitschaft der Gäste zudem über einen Scheck in Höhe von mehr als 4.000 Euro. Der Erfinder der Sheltersuits, der Niederländer Bas Timmer, der eigens aus für den Abend angereist war, freute sich: „Unsere multifunktionalen Jacken-Schlafsäcke geben den Obdachlosen Schutz und Wärme. Ich freue mich, dass wir alle zusammen die Straßenkinder unterstützen.“

Für die musikalische Untermalung sorgte der DNA.Club, ein junges Künstlerkollektiv aus Berlin. Mit Performances u.a. von Daniela Dair, Sky Ruben und Gio Green schufen sie eine besondere Klangwelt, die den Abend emotional und inspirierend abrundete.

Beim abschließenden Get-Together nutzten die rund 150 Gäste, darunter bekannte Gesichter wie die Schauspielerinnen Sarah Alles, Tina Ruland („Was für ein toller Abend. Ich habe unheimlich gern zugehört.“), Katrin Lux und Anne Marie Waldeck („Ich fand’s großartig!“), Balve Optimum-Chefin Rosalie von Landsberg-Velen („Eine wirklich inspirierende Veranstaltung mit tollen Speakern in einer super Location.“) sowie Volleyball-Nationalmannschaftspieler Linus Weber („Super Ding. Ich hab‘ einiges gelernt.“) ausgiebig die Gelegenheit, sich weiter auszutauschen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Der nächste Termin der Reihe „Stand Up and Speak“ ist bereits in Planung und verspricht erneut einen Abend voller Inspiration und Tatkraft.

www.katja-porsch.com

Katja Porsch bedankt sich außerdem ausdrücklich bei:

KUCHEM.COM als Technik-Partner der Veranstaltung, dem SaaS-Anbieter Funnel Tunnel und Capital Baustoffe für ihre großzügige Unterstützung.

Über Katja Porsch

Katja Porsch, „die Macherin“, in den USA als „Do-Queen“ bekannt, ist eine international anerkannte Unternehmerin, Speakerin und Autorin, die sich durch ihre mitreißenden Reden und inspirierenden Bücher einen Namen gemacht hat. Mit „STAND UP AND SPEAK“ möchte sie Impulsgeberin für Menschen sein, die von einem echten Mehrwert durch gelebtes Lebenswissen profitieren.

Über Meteor Bau GmbH

Die Meteor Bau GmbH ist ein führendes Unternehmen im Bereich Bau und Immobilienentwicklung, bekannt für seine Leidenschaft und das Engagement für die Baubranche. Darüber hinaus setzt sich die Meteor Bau GmbH für die Ausbildung des Nachwuchses ein. Mit der Unterstützung von „STAND UP AND SPEAK“ unterstreicht Meteor Bau sein Engagement für gesellschaftliche Verantwortung, und Bildung, mit der Mission, die Stellung des Handwerks in der Gesellschaft als wichtigen Wirtschaftszweig hervorzuheben.

Über BioTuning

BioTuning, geleitet von Stephan Vöhringer, hat das Ziel, Menschen durch innovative Techniken in Verbindung mit Coaching-Elementen schnell und effektiv in ein ganzheitliches Gleichgewicht zu bringen, um ihr volles Potenzial in allen Lebensbereichen zu entfalten.

Über Straßenkinder e.V.

Der Berliner Verein Straßenkinder e.V. wurde von Eckhart Baumann gegründet und setzt sich für obdachlose und gefährdete junge Menschen ein. Er bietet Notunterkünfte, Mahlzeiten, Bildung und Betreuung, um den Jugendlichen neue Perspektiven und ein besseres Leben zu ermöglichen.

Über Sheltersuits

Sheltersuits ist eine gemeinnützige Organisation aus den Niederlanden, die sich der Unterstützung obdachloser Menschen verschrieben hat. Gegründet von Bas Timmer, produziert Sheltersuits wetterfeste, multifunktionale Jacken, die auch als Schlafsäcke dienen und obdachlosen Menschen in Notsituationen Schutz bieten. Die Sheltersuits werden in der eigenen sozialen Manufaktur aus Textilabfällen hergestellt und sind vollständig upcycelt. Diese drei Säulen – Obdachlosenhilfe, soziale Produktion und Nachhaltigkeit – machen Sheltersuits zu einer einzigartigen NGO.

