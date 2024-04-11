  • Inspirationen für Tagungs(t)räume: Atmosphäre als Erfolgsfaktor

    Was auffällt: Es geht längst nicht mehr nur um Technik und Quadratmeter. Gefragt ist Atmosphäre – und ein Mix aus Kreativität, Flexibilität und emotionalem Mehrwert.

    BildMit ihrer Themenreihe „Tagungs(t)räume“ liefert die Kooperation der TOP 250 Tagungshotels ihren Mitgliedern exklusive Einblicke in besonders gelungene Tagungsräume und macht damit sichtbar, wohin sich die Tagungshotellerie aktuell entwickelt.

    Hoteliers setzen zunehmend auf Räume, die inspirieren, Wohlgefühl vermitteln und zugleich multifunktional sind. „Trends kommen und gehen, aber was bleibt, ist der Wunsch nach Wohlbefinden, Stil und Funktionalität im Einklang“, bringt es Reinhard Peter, Tagungs-Experte und Geschäftsführer der TOP 250, auf den Punkt. „Mit der Serie, die wir für unsere Mitglieder zusammenstellen, möchten wir zeigen, welche Konzepte derzeit wirklich tragen. Die Beispiele machen deutlich: Gute Tagungsräume erzählen eine Geschichte. Sie sind kein Selbstzweck, sondern ein strategisches Werkzeug – für mehr Wirkung, mehr Miteinander und mehr Motivation.“

    Tagung als Erlebnis: Best Practices aus den TOP 250
    Was moderne Tagungsräume leisten sollten, zeigt zum Beispiel der „RoLigio® Campus“ im „Haus Tonburg“ des Romantischer Winkel – RoLigio® & Wellness Resorts: ein kompletter Etagenbereich nur für Teams. Mit Workshop-Areal, Rückzugsräumen, Schlafmöglichkeiten und Lounge-Restaurant. Die Besonderheit: Wohnliches Design trifft auf humorvolle Details wie ein Autohauben-Sofa oder einen Vintage-Koffer als Moderationstool. New Work wird hier räumlich erlebbar, ohne Barrieren zwischen Arbeit und Entspannung. Ganz anders, aber ebenso zukunftsweisend: der neue Tagungssaal „Vision“ im Parkhotel Pforzheim. Modernste Präsentationstechnik, darunter eine riesige LED-Wand mit Kino-Qualität, trifft auf hochwertiges Interior mit warmen Farben, floralen Mustern und fließendem Tageslicht. Ergänzt wird das Konzept durch eine begrünte Dachterrasse für Breakouts unter freiem Himmel – ein stimmungsvolles Gesamterlebnis, das klassische Tagungskonzepte neu definiert.

