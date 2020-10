Installateur für Heizung- und Sanitärinstallationen

Sie benötigen einen Sanitär- und Heizungsinstallateur? In diesem Fall sind Sie bei installateur-24std.de genau richtig. Hier wird Ihnen schnell und preiswert geholfen.

Früher der Klempner, heute der Installateur für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, aber immer dieselbe Qualität! Wenn heute Probleme mit Heizung, Rohren und Co auftreten, ist der Installateur Notdienst die erste Wahl. Dabei kommen wir meistens dann, wenn Kunden gar nicht wissen, welcher Handwerker benötigt wird. Hierzu gehören Rohrbruch, Rohrverstopfung und defekte Heizungen. Um zu wissen, ob Ihr Problem ein Fall für den Klempner Notdienst ist, rufen Sie einfach bei uns an. Unsere Mitarbeiter werden Sie darüber aufklären, ob es sinnvoll ist auf den nächsten Werktag zu warten.

Sanitär Notfall: Das ist zu tun

Wenn es um Sanitäranlagen geht, wissen die wenigsten Menschen, wie sie reagieren müssen. Da bleibt auch der beste Heimwerker ratlos. Das ist jedoch kein Problem, denn der Installateur Notdienst weiß überall Rat. Darüber hinaus kann das eigenständige Werken an Rohren und Co zu weitaus größeren Schäden führen. Am Ende haben Sie mit höheren Rechnungen und mehr Arbeitsaufwand zu rechnen. Dennoch gibt es ein paar Maßnahmen, welche Sie im Sanitär Notfall durchführen können. Dies gilt meistens für Rohrverstopfungen.

Hat sich Schmutzwasser beispielsweise in der Dusche, dem Waschbecken oder auch der Toilette angesammelt, so können Sie versuchen, mechanisch die Verstopfung zu lösen. Dafür nehmen Sie ein großes Tuch und halt es an den Abfluss. Nun drücken Sie mehrmals mit Ihrem Körpergewicht, um einen Druck zu erzeugen. Mit demselben Prinzip funktioniert auch der Pömpel, mit welchem Sie die Toilette bei Verstopfungen befreien. Fließt das Wasser infolgedessen ab, hat es sich lediglich um eine leichte Rohrverstopfung, vermutlich von einem Fremdkörper oder einem Haarknäuel, gehandelt. Hat dies jedoch nicht geholfen, ist der Klempner Notdienst notwendig. Hierfür tun Sie nichts weiter am Abfluss. Stattdessen wählen Sie die Nummer von unserem Klempner Notdienst und schildern unseren Mitarbeitern die Situation. Diese werden in der Regel sofort Klempner vorbeischicken. Im Handgepäck haben diese immer hochwertiges Werkzeug für die Beseitigung von Schäden. Derartige Materialien finden Sie nur bei zertifizierten Sanitär Unternehmen.

Vorsicht: Verzichten Sie bei Rohrverstopfungen unbedingt auch ätzende Rohrreiniger aus der Drogerie! Überlassen Sie lieber dem Klempner Notdienst die Arbeit!

24h Klempner Notdienst: Wir sind für Sie da

Als Klempner Notdienst erachten wir es für wichtig, jederzeit für unsere Kunden da zu sein. Gerade bei einem Rohrbruch oder Wasserschaden ist schnelle Hilfe gefordert. Das können Sie nicht erst ein paar Stunden auf den Klempner Notdienst warten. So kann es bei Unwettern vorkommen, dass ein Rohr bricht und nun Wasser von der Decke tropft. Schlimmer ist es natürlich, wenn das ganze Zimmer unter Wasser steht. Doch auch leichte Rohrbrüche können erhebliche Schaden verursachen. So dringt die Feuchtigkeit ins Bauwerk an und sorgt dort für eine Beschädigung der Materialien. Infolgedessen kommt es ebenso zu beschädigten Wänden von Innen, Flecken und überdies Schimmelbildung. Das sind unserer Meinung nach alles gute Gründe, um als Klempner Notdienst 24 Stunden im Einsatz zu sein. Dabei können Sie sich sicher sein, dass wir keine Pause einlegen. Wochenenden, Feiertage, mitten in der Nacht – treten Probleme mit Ihren Sanitäranlagen auf, sind wir für Sie da!

Nichtsdestotrotz stellt nicht jedes Problem einen Fall für den Klempner Notdienst dar. Manchmal rentiert es sich sehr wohl, auf den nächsten Werktag zu warten. Hierfür kontaktieren Sie einfach unsere Mitarbeiter vom Sanitär Notdienst . Diese werden Sie darüber aufklären, ob ein Notdienst für Ihren individuellen Fall sinnvoll ist.

Hierfür ist der Klempner Notdienst zuständig

Was machen Klempner überhaupt genau? Bei uns erwartet Sie ein breites Dienstleistungsportfolio, welches Ihnen bei verschiedensten Problemen Hilfe bietet. An erster Stelle helfen wir bei Rohrverstopfungen, Rohrbrüchen und Wasserschäden. Dabei werden im Rahmen des Klempner Notdienstes sofortige Maßnahmen durchgeführt. Darüber hinaus führen wir die Wasserrohrreinigung durch. Bei der Wasserschadenbeseitigung sorgen wir dafür, dass sämtliche Schäden behoben und infolgedessen die Optik des Mauerwerks wieder hergestellt werden. Doch Klempner sind nicht nur für Wasserrohre zuständig. Auch bei Defekten und Problemen mit der Heizung ist der Klempner Notdienst die erste Wahl. Denn Wartung, Pflege und Reparatur sind wichtig, um eine effektive Verwendung zu garantieren. Sie sehen also, dass der Klempner Notdienst in vielen Fällen für Sie da ist. Rufen Sie uns einfach an und setzen Sie auf hochwertigen Kundenservice und gute Ergebnisse!

Zuverlässigkeit und Qualität: Unser Installateur Notdienst

Woher wissen Sie also, dass unserer der richtige ist? Zum einen stehen wir für einen gehobenen Kundenservice ein. Dieser offenbart sich durch eine kurze Anfahrtszeit, transparente Preise und freundliche Klempner. Zum anderen liegt natürlich die Qualität der Durchführung im Vordergrund. Dabei arbeiten wir ausschließlich mit zertifizierten Materialien und hochwertigen Ressourcen. Darüber hinaus haben unsere Klempner die Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik absolviert und bringen jahrelange Erfahrung mit. Durch diese Kombination wissen wir bei Ihren Sanitär Problemen immer Rat und beheben Schäden mit Elan und Know-how.

Wasserschaden entdeckt? Oder steht das Wasser in der Dusche hoch? Rufen Sie unseren Klempner Notdienst an!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Yusuf Pürcü

Herr Yusuf Pürcü

Friesenstr. 144

46149 Oberhausen

Deutschland

fon ..: 0176 – 16 68 89 05

web ..: https://installateur-24std.de

email : info@installateur-24std.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage https://installateur-24std.de auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

