Institutioneller Paukenschlag: Laurentian Bank wird strategischer Finanz- und M&A-Berater von Ximen Mining Corp.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49833/IRW18.001.png

Die 1846 gegründete Laurentian Bank hat seinen Hauptsitz in Montreal und zählt mit einem Börsenwert von rund $2 Mrd. CAD und 3.600 Angestellten zu den grössten und angesehensten Banken in Nord-Amerika.

Heute veröffentlichte Ximen Mining Corp. (TSX.V: XIM; Frankfurt-Kürzel: 1XMA / WKN: A2JBKL) ein Update über den bevorstehenden Produktionsstart der Kenville Goldmine im Süden von British Columbia, Kanada. Nahezu unbemerkt am Ende der Pressemitteilung gibt es allerdings eine kurz-gehaltene Bekanntmachung, die einer Sensation gleichkommt und die Aktie schlagartig zu einem elitären Kreis an Minenunternehmen aufsteigen lässt.

Die in Kanada hoch angesehene Laurentian Bank wird zum strategischen Finanzberater von Ximen, um Kapital für die Minen- und Mühlen-Wiederinbetriebnahme zu beschaffen und mögliche M&A-Opportunitäten zu evaluieren. Einen so erfahrenen und finanzkräftigen Partner an der Seite zu haben ist im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert für Ximen, nun schnellstmöglich in Produktion zu gehen.

Der vollständige Report kann mit folgenden Links eingesehen werden:

Webversion: www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/5565-Die-Laurentian-Bank-wird-strategischer-Finanz–und-MA-Berater-von-Ximen-Mining

PDF: www.rockstone-research.com/images/PDF/Ximen18de.pdf

Ximen Mining in Kanada:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49833/IRW18.002.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49833/IRW18.003.png

Link zum aktualisierten Chart von Ximen Mining Corp. an der Heimatbörse TSX-Venture, Kanada (15 min. verzögert): schrts.co/nVvegNqV

Ximen Mining an der Tradegate/Deutschland:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49833/IRW18.004.png

