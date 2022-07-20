Integral Metals stellt Update zu den Bohrungen 2025 auf dem Projekt KAP bereit

Erste Bohrungen auf dem Projekt KAP mit Fokus auf wichtige Mineralisierungszonen sind im Gange

Calgary, Alberta, 12. August 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das Unternehmen oder Integral) freut sich, ein Update zu seinem Diamantkernbohrprogramm 2025 auf dem Projekt KAP in den Northwest Territories bekannt zu geben. Wie bereits am 28. Juli 2025 bekannt gegeben, hat das Unternehmen mit der Mobilisierung für das Programm begonnen, und die Arbeiten sind nun in vollem Gange. Die erste Bohrung wurde bis in eine Tiefe von 86 Metern abgeteuft, die zweite Bohrung ist derzeit im Gange.

Das Unternehmen plant die Durchführung eines mehrstufigen Programms mit etwa sechs Diamantkernbohrungen. Die Kampagne wurde zur Überprüfung vorrangiger Erweiterungen der in der Vergangenheit bebohrten und mittels Schürfgräben erkundeten hochgradigen Blei-Zink-Zonen konzipiert, die das Hauptvorkommen umgeben, sowie zur Bewertung der Verteilung von Gallium und Germanium im Sphalerit-Wirtsgestein.

Der Standort der ersten Bohrplattform wurde ausgewählt, um den zentralen Teil des Hauptvorkommens zu überprüfen und frühzeitig einen Anhaltspunkt für die Mineralisierung und Geometrie zu erhalten. Weitere Bohrungen in größeren Abständen sind vorläufig geplant, um die Abmessungen und die laterale Kontinuität des Hauptvorkommens genauer zu bestimmen.

Die zweite Bohrplattform wurde konzipiert, um die Mineralisierung entlang und nördlich der historischen Bohrung F-96-05 zu erkunden. Mit den Bohrungen an diesem Standort soll versucht werden, das Streichen nach Norden zu verlängern und die gegensätzlichen Ergebnisse zwischen den historischen Bohrungen F-96-05 (eine breite anomale Zone) und F-96-06 (verfehlte die Mineralisierung) zu überprüfen, wobei Alterationsmuster, lithologische Veränderungen, Brüche und strukturelle Merkmale untersucht werden sollen.

Paul Sparkes, CEO von Integral Metals, kommentierte: Mit den jetzt laufenden Bohrungen auf dem Projekt KAP freuen wir uns, zur nächsten Phase der Exploration überzugehen. Das Programm wurde konzipiert, um wertvolle erste Einblicke in das mineralisierte System zu gewinnen und gleichzeitig Step-out-Ziele zu überprüfen, die die bekannten Zonen im Hauptvorkommen erweitern könnten.

Die Bohrsequenz wurde flexibel und entscheidungsorientiert konzipiert, wobei die Ergebnisse der ersten Bohrungen als Leitfaden für die nachfolgende Zielerstellung dienen. Weitere Updates werden im Laufe der Bohrungen bekannt gegeben.

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the KAP Property Mackenzie Mountains Northwest Territories Canada, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Rechtsprechungen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne und Aussichten des Unternehmens beziehen, einschließlich in Bezug auf das geplante Bohrprogramm.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens, einschließlich seiner Fähigkeit, das geplante Bohrprogramm wie beabsichtigt durchzuführen.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, das Bohrprogramm wie geplant durchzuführen, und dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

