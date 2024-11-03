Interaktives Quizformat bietet mehrsprachigen Zugang zu europäischem Wissen – kostenlos und ohne Registrierung

InsightEUQuiz ist eine neue Online-Plattform, die Wissen über die Europäische Union in interaktiven Quizformaten vermittelt – kostenlos, mehrsprachig und ohne Registrierung nutzbar.

Berlin, 3. Januar 2026 – Mit InsightEUQuiz ist eine neue Online-Plattform gestartet, die Wissen über die Europäische Union in Form interaktiver Quizfragen vermittelt. Das Projekt richtet sich an eine breite Öffentlichkeit und verfolgt das Ziel, europäische Themen verständlich, niedrigschwellig und ohne technische Hürden zugänglich zu machen.

Auf https://insighteuquiz.eu/de/ können Nutzerinnen und Nutzer ihr Wissen in verschiedenen Themenbereichen testen, darunter Geschichte, Geografie und Politik der Europäischen Union. Die Quizformate sind bewusst kurz gehalten und in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade unterteilt. Zu jeder Frage werden erklärende Zusatzinformationen angeboten, um nicht nur das Ergebnis anzuzeigen, sondern auch den Lernprozess zu unterstützen.

Ein zentrales Merkmal von InsightEUQuiz ist der Verzicht auf Zugangsbeschränkungen. Die Nutzung ist vollständig kostenlos und erfordert keine Registrierung. Dadurch eignet sich die Plattform sowohl für spontane Wissensabfragen als auch für den Einsatz in informellen Lernkontexten, etwa zur Vorbereitung auf Unterrichtseinheiten, Diskussionen oder zur persönlichen Weiterbildung.

InsightEUQuiz ist von Beginn an mehrsprachig angelegt. Neben der deutschen Version stehen weitere Sprachversionen zur Verfügung, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Die Plattform ist für Desktop- und Mobilgeräte optimiert und kann ohne zusätzliche Software oder Plugins genutzt werden.

Ergänzend zur Website werden ausgewählte Quizfragen auch als kurze Videoformate veröffentlicht. Diese sind auf dem YouTube-Kanal @InsightEUQuiz abrufbar und orientieren sich am Format von YouTube Shorts. Ziel ist es, europäisches Wissen auch über soziale Medien sichtbar zu machen und neue Zielgruppen zu erreichen, die klassische Bildungsangebote seltener nutzen.

InsightEUQuiz versteht sich als unabhängiges Bildungsprojekt ohne kommerziellen Hintergrund. Im Mittelpunkt steht die sachliche Vermittlung von Wissen über die Europäische Union sowie die Förderung von Interesse und Verständnis für europäische Zusammenhänge. Das Projekt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll einen niedrigschwelligen Einstieg in europäische Themen ermöglichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

STEFAN PILZ Ltd.

Herr Stefan Pilz

Makedonias 19

8270 Tremithousa

Zypern

fon ..: +4915906787569

web ..: https://stefanpilz.ltd/

email : pm@stefanpilz.ltd

InsightEUQuiz wird von Stefan Pilz betrieben.

Er ist freiberuflicher Shopware- und PHP-Entwickler mit langjähriger Erfahrung in der Konzeption, Umsetzung und Weiterentwicklung von webbasierten Anwendungen und E-Commerce-Plattformen.

Pressekontakt:

STEFAN PILZ Ltd.

Herr Stefan Pilz

Makedonias 19

8270 Tremithousa

fon ..: +4915906787569

email : presse@insighteuquiz.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

e.driver Professional – ADR-SDR Prüfung Gefahrgut Festplatten shreddern in Osnabrück mit ProCoReX: Datenschutz trifft auf zertifizierte Entsorgung