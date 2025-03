Interimsmanagement in der Internen Revision

Management auf Zeit überbrückt Engpässe auch bei Revisionsabteilungen. The AuditFactory bietet Fachleute mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Internen Revision.

Interim Management oder auch Management auf Zeit (MAZ) ist eine befristete Art der Übernahme von einzelnen Stabs- oder Linienfunktionen durch eine unternehmensexterne Person. Ursachen für die Übernahme können ein Wechsel oder plötzlicher Ausfall des ursprünglichen Stelleninhabers, die Notwendigkeit einer Umstrukturierung des betroffenen Bereichs oder auch eine Modernisierung sein.

Interimsmanager müssen dabei ein hohes Tempo bei der Einarbeitung und Analyse der Situation vorlegen, um die Durchführung der Revisionsfunktionen sicherzustellen. Sie müssen aber auch in der Lage sein, vorhandenes Optimierungspotential in Bezug auf formale Grundlagen, Revisionsprozesse, Prüfungsmethoden und Digitalisierung zu erkennen und zu adressieren. Ebenso sollten sie darin geschult sein, Mitarbeitende anzuleiten und zu coachen.

The AuditFactory bietet Unternehmen die Übernahme der Leitungsfunktion für die Interne Revision in Form eines Interim Management an. Egal, ob Ihre Revision klassisch als Abteilung strukturiert ist oder als moderne Outsourcing-Lösung konzipiert wurde: Unsere Interimmanager haben in der Regel jahrzehntelange Erfahrung in der Ausübung von Führungs- und Leitungsfunktionen in der Internen Revision.

Alle Netzwerker von The AuditFactory sind Vertreter eines professionellen Revisionsansatzes und verstehen sich als Berater der Unternehmensleitung. Dabei achten sie neben den klassischen Revisionszielen der Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Compliance auch auf umsetzbare Maßnahmen für die betreuten Unternehmen. In der Praxis haben wir Leitungsfunktionen bei klassischen Unternehmen wie Versorgern, aber auch etwas exotischeren wie Diözesen übernommen; unsere Bandbreite ist also groß.

Elmar Schwager, Geschäftsleitung von The AuditFactory sagt dazu: „Wir verfügen über Fachleute, die nicht aus dem Controlling, der Buchhaltung, der Abschlussprüfung oder anderen fachfremden Bereichen kommen Damit können wir die Spitzenpositionen in der Interne Revision richtig besetzen. Wenn Sie nicht mehr richtig sehen können, gehen Sie ja auch nicht zum Zahnarzt.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

The AuditFactory GmbH & Co. KG

Herr Elmar Schwager

Hauptstr. 83

74321 Bietigheim-Bissingen

Deutschland

fon ..: 071429668356

web ..: https://www.auditfactory.de

email : elmar.schwager@auditfactory.de

The AuditFactory bietet Professional Services zur Internen Revision, zur Compliance und zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität an und ist seit 2004 auf dem Markt aktiv.

Das Netzwerk verfügt über rund vierzig Interne Revisoren für risiko- und prozessorientierte Prüfungen in Organisationen aller Art, die für zwanzig Mandate etwa 100 Projekte pro Jahr abwickeln – die Hälfte davon weltweit. Ergänzt werden die Mitarbeitenden durch eine große Anzahl von Spezialisten aus dem Kreis institutioneller Netzwerkunternehmen. Damit stellt The AuditFactory das wohl größte unabhängige Netzwerk für Interne Revision und Forensic Services in Deutschland dar.

Mandanten sind mittelständische Konzerne, aber auch kleinere Unternehmen aus der Industrieaus den Bereichen Maschinenbau, Pharma, Software, Chemie, Versorgung sowie aus dem Textilwesen und dem Automotive-Bereich. Ebenso gehören Stadtwerke, Unternehmen der Lebensmittelindustrie, Hotellerie, Wohnungswirtschaft und andere zu den Mandanten der TAF. Die Art der Zusammenarbeit variiert : vom kompletten Outsourcing über strategisches Partnering bis hin zur Lösung einzelner Aufgaben in verschiedenen Bereichen.

Neben den klassischen Revisionsthemen wie Financial, Operational und Management Audits deckt The AuditFactory IT-Prüfungen, forensische Prüfungen, technische Revisionen und Baurevisionen ab.

