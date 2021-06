International Consolidated Uranium engagiert Mars Investor Relations

VANCOUVER, BC, 10. Juni 2021 – International Consolidated Uranium Inc. (CUR oder das Unternehmen) (TSXV: CUR – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/international-consolidated-uranium-inc) freut sich bekanntzugeben, dass es Mars Investors Relations Inc. (Mars), ein auf den Junior-Metall- und Bergbausektor spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Full-Service-Dienstleistungen im Bereich Investor Relations, engagiert hat. Mars wird für das Unternehmen alle Dienstleistungen in Sachen Investor Relations, wie strategische Kommunikation, Investor-Targeting und -Outreach, sowie in der Unternehmenskommunikation, wie digitales Marketing, Social Media und Markenbildung, erbringen.

Philip Williams, President und CEO kommentierte: Mit dem Wachstum von CUR werden Investor Relations und Unternehmenskommunikation zu wichtigen Bereichen, auf die wir uns konzentrieren wollen, da wir dadurch mit bestehenden Aktionären kommunizieren und mit potenziellen neuen Anlegern Kontakt aufnehmen können. Wir sind begeistert, mit dem dynamischen Team von Mars zusammenzuarbeiten, das über große Expertise in den Bereichen Metall und Bergbau und spezifische Erfahrung in Uran verfügt.

Im Rahmen der Auftragsvereinbarung (die Vereinbarung) wird das Unternehmen Mars ein monatliches Honorar von 5.000 $ für die ersten beiden Monate, gefolgt von einem Honorar von 15.000 $ auf monatlicher Basis zahlen und Mars 150.000 Aktienoptionen (die Mars-Optionen) gemäß dem Langzeit-Incentive-Plan des Unternehmens gewähren. Jede Option berechtigt Mars zum Erwerb einer CUR-Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 2,23 $ pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren. Soweit dem Unternehmen bekannt ist, halten Mars und / oder seine Partnerunternehmen derzeit 55.556 Stammaktien des Unternehmens. Mars kann jedoch von Zeit zu Zeit durch den Markt, privat oder anderweitig, Wertpapiere des Unternehmens erwerben oder veräußern, je nach Umständen oder Marktbedingungen. Mars ist unabhängig von CUR und es bestehen keine weiteren Beziehungen mit CUR, außer wie in dieser Vereinbarung geregelt. Die Vereinbarung und die darin enthaltene Gewährung der Mars-Optionen unterliegen der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Das Unternehmen gewährte außerdem bestimmten Führungskräften, Direktoren und Beratern des Unternehmens Aktienoptionen zum Erwerb von insgesamt 825.000 Stammaktien gemäß dem Langzeit-Incentive-Plan des Unternehmens. Die Optionen sind zu einem Preis von 2,23 $ pro Stammaktie über einen Zeitraum von fünf Jahren ausübbar und unterliegen der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über International Consolidated Uranium

International Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR) ist in einer guten Finanzposition zur Durchführung seiner Konsolidierungsstrategie und der Entwicklung von Uranprojekten in der ganzen Welt. Das Unternehmen erwarb hundertprozentige Beteiligungen oder schloss Optionsvereinbarungen zum Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung in sieben Uranprojekten in Australien, Kanada und Argentinien ab. In jedem dieser Projekte wurden früher bereits Ausgaben getätigt, und jedes Projekt besitzt Eigenschaften, die die Entwicklung attraktiv machen. CUR schloss Optionsvereinbarungen mit Mega Uranium Ltd. (TSX: MGA) zum Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung in den Uranprojekten Ben Lomond und Georgetown in Australien ab; eine weitere Vereinbarung mit IsoEnergy Ltd. (TSXV: ISO) zum Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung am Uranprojekt Mountain Lake in Nunavut, Kanada; eine Vereinbarung mit einer Privatperson zum Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung am Uran- und Vanadium-Projekt Moran Lake in Labrador, Kanada; und eine weitere Vereinbarung mit U3O8 Corp. (TSXV: UWE.H) zum Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung an dem Uran- und Vanadium-Projekt Laguna Salada in Argentinien. CUR erwarb außerdem eine hundertprozentige Beteiligung an dem Uran-Projekt Dieter Lake und schloss eine Vereinbarung zum Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung an dem Uran-Projekt Matoush ab. Beide Projekte liegen in Quebec, Kanada. Die Optionsvereinbarung mit IsoEnergy zu Mountain Lake und die Optionsvereinbarung mit U3O8 Corp. zu Laguna Salada unterliegen beide weiterhin behördlichen Genehmigungen.

Philip Williams

President und CEO

International Consolidated Uranium Inc.

+1 778 383 3057

pwilliams@consolidateduranium.com

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulations Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. „Zukunftsgerichtete Informationen“ beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden ergriffen“, „auftreten“ oder „erreicht werden“ oder die negative Konnotation davon.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, einschließlich der Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden und dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, vom Management zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, unter anderem: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder Ressourcen, Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, potenzieller Abschwung der wirtschaftlichen Bedingungen, tatsächliche Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen der Explorationsprogramme auf Basis der Ergebnisse und Risiken, die allgemein mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Beziehungen zu den Gemeinden und Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen Genehmigungen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollte sich der Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

International Consolidated Uranium Inc.

Wes Short

960 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver, BC

Kanada

email : wshort@nxgold.ca

Pressekontakt:

International Consolidated Uranium Inc.

Wes Short

960 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver, BC

email : wshort@nxgold.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Dürfen Mutter und Tochter den gleichen Mann lieben? Darf eine Tochter ihren Vater lieben? Buch von Dantse GR Silver Mining durchteuft 10.777 g/t AgÄq auf 0,65 m im Erzgang La Colorada im Gebiet San Juan