Internationale Seifenblasenkünstler treffen sich in Manchester, UK – Drei deutsche Künstlerinnen mit vertreten

Beim internat. Seifenblasentreffen „Bubble Up“ in Manchester trafen sich Top-Künstler aus Europa darunter Miss Edith, Miyako Ishidate & Christiane Alles. Nächstes Event: Bubble Family Festival Berlin.

Am 20. und 21. März fand in Manchester das internationale Seifenblasenkünstler-Treffen „Bubble Up“ statt. Rund 30 Künstler aus verschiedenen Ländern kamen zu diesem exklusiven Kongress zusammen, um sich auszutauschen, neue Techniken zu erlernen und um ihre Kunst der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die deutsche Delegation bestand aus Christiane Alles, Miyako Ishidate und Miss Edith aus Berlin.

Organisiert wurde das Treffen von dem Weltrekordhalter Umar Shoaib auch bekannt als Ray Bubbles. Tagsüber standen praktische Workshops auf dem Programm, wie zum Beispiel Masterclasses zu den Themen Seifenblasenwand, Lichttisch, Handtricks, Outdoor Bubbles und Schwebende Seifenblasen. Ergänzend dazu gab es theoretische Vorträge über die Arbeit mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die Entwicklung einer Bühnenshow, das Finden eines Bühnencharakters und den Aufbau einer Selbstständigkeit mit Seifenblasenshows.

Die Veranstaltung war nicht nur fachlich eine Bereicherung, sondern auch für alle Teilnehmer ein emotionales Erlebnis. „Es war eine unglaubliche Erfahrung – Menschen, die Seifenblasen lieben, sind einfach großartige Persönlichkeiten. Die Atmosphäre war sehr herzlich und inspirierend für alle Künstler. Es fühlte sich an wie eine große Bubble-Familie mit einem fantastischen Gemeinschaftsgefühl“, so eine Teilnehmerin.

Am Abend begeisterten die Seifenblasenkünstler das Publikum mit Ausschnitten aus ihren Performances. Die Auftritte hätten unterschiedlicher nicht sein können: sehr gefühlvoll, mit motivierenden Texten, zum Mitmachen, lustig und nah am Publikum oder perfekt getimet zur Musik. Bei dieser Vielseitigkeit der Seifenblasenkunst kam jeder und jede auf ihre Kosten. Zu den teilnehmenden Künstlern gehörten Top-Performer aus Italien, Großbritannien, Frankreich, Rumänien, Finnland und Deutschland.

Aus Deutschland waren folgende Seifenblasenkünstlerinnen in Manchester vertreten:

– Christiane Alles kommt aus der Nähe von Frankfurt und verzaubert als Kunstfigur „Lila“ das Publikum mit skurrilen Requisiten aus ihrem Koffer und magischen Seifenblasenmomenten. Webseite: https://www.christiane-alles.de

– Miyako Ishidate kommt ursprünglich aus Tokyo, Japan und lebt jetzt in Berlin. Sie zeigt neben ihrer Seifenblasenshow auch Feuerperformances, Quickchange und orientalischen Tanz. Webseite: https://www.orientalmermaid.com

– Miss Edith ist ebenfalls Wahlberlinerin und bringt neben Seifenblasen auch Zauberkunst und Artistik auf die Bühne. Webseite: https://www.missedith.de

Ausblick: Bubble Family Festival in Berlin vom 28. April bis 4. Mai 2025

Nach dem erfolgreichen „Bubble Up“-Treffen in Manchester steht bereits das nächste große Event für Seifenblasenkünstler an: das Bubble Family Festival in Berlin, das vom 28. April bis zum 4. Mai 2025 stattfindet. Dort werden ebenfalls internationale Künstler erwartet, die mit ihren Seifenblasenshows das Berliner Publikum mit atemberaubenden Effekten verzaubern.

