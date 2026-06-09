Internationales Drachenbootfestival bringt Sport und Kultur an das Frankfurter Mainufer

Frankfurt am Main, 9. Juni 2026. Vom 12. bis 14. Juni 2026 findet am Theodor-Stern-Kai in Frankfurt das 3. Internationale Frankfurter Drachenbootfestival „Hongqi Cup“ statt.

Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus spannenden Drachenbootrennen, asiatischer Kulinarik und kulturellen Darbietungen. Im Mittelpunkt steht das traditionsreiche Drachenbootrennen. Auf der 250 Meter langen Rennstrecke treten Teams in den Kategorien Mixed Fun und Mixed Sport gegeneinander an und stellen Teamgeist, Ausdauer und Rhythmusgefühl unter Beweis. Die Rennen verbinden sportlichen Wettbewerb mit kulturellem Austausch und bieten den Zuschauern mitreißende Wettkämpfe und besondere Einblicke in eine jahrtausendealte Tradition.

Die Ursprünge des Drachenbootrennens reichen über 2.000 Jahre zurück. Der populärsten Legende nach erinnert das Drachenbootfest an den Versuch, den chinesischen Nationaldichter Qu Yuan im Jahre 278 v. Chr. vor dem Ertrinken zu retten. Der Legende nach ruderten die Menschen mit Booten hinaus, um ihn zu suchen, und schlugen Trommeln, um Fische und böse Geister fernzuhalten. Aus diesem Brauch entstand das Drachenbootfest, das heute weltweit für Teamgeist, Gemeinschaft und kulturellen Austausch steht.

Das Programm beginnt am Freitag, dem 12. Juni, mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie einem internationalen Kulturprogramm und der Präsentation der Provinz Hunan. Am Samstag, dem 13. Juni, werden die Rennen ausgetragen, bei denen zwölf Teams aus mehreren europäischen Ländern gegeneinander antreten. Zudem können sich die Besucher auf ein asiatisches Food-Festival, interaktive Angebote und ein Sonderprogramm der Huxiang-Kultur freuen. Am Sonntag, dem letzten Tag des Festivals, folgt der feierliche Abschluss mit dem Drachenbootfinale und der Preisverleihung. Darüber hinaus bringt das Festival auch südostasiatisches Flair an den Main: Die Generalkonsulate von Thailand, Kambodscha, Indonesien und Malaysia beteiligen sich mit eigenen Ständen und präsentieren kulinarische Spezialitäten, kulturelle Eindrücke und ein farbenfrohes Ambiente aus ihren Ländern. So wird das Drachenbootfestival zu einem lebendigen Treffpunkt asiatischer Kulturen mitten in Frankfurt.

Die Feierlichkeiten des Festivals bieten die Möglichkeit, die chinesische Kultur und Kulinarik kennenzulernen und besser zu verstehen. Damit ist das Drachenbootfestival nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern ein Fest für alle Altersgruppen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Festivals.

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Frau Lara Bethge

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