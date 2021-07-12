Internet of Things: Wachstum mit Herausforderungen

Wenn Maschinen direkt miteinander kommunizieren, bietet dies Chancen für Industrieunternehmen, Kosten zu senken und Ressourcen einzusparen. Dementsprechend wird dem Markt der Internet of Things ein hohes Wachstum in den kommenden Jahren vorausgesagt, zumal der Einsatz von KI diese Themen beschleunigt. Für Investoren bieten sich hier Chancen, für Unternehmen aber auch Herausforderungen.

Wenn Maschinen direkt miteinander kommunizieren, bietet dies Chancen für Industrieunternehmen, Kosten zu senken und Ressourcen einzusparen. Dementsprechend wird dem Markt der Internet of Things ein hohes Wachstum in den kommenden Jahren vorausgesagt, zumal der Einsatz von KI diese Themen beschleunigt. Für Investoren bieten sich hier Chancen, für Unternehmen aber auch Herausforderungen.

Kräftiges Wachstum im Internet of Things

Das Internet of Things (IoT) bzw. das Internet der Dinge wird schon seit vielen Jahren als Wachstumsmarkt gesehen. Inzwischen bestehen die technologischen Möglichkeiten, IoT in großen Unternehmen zu nutzen und sich so effizienter auszustellen. Der Siemens-Konzern spricht hier von der Digitalisierung als einen eigenständigen, globalen Megatrend, der alle Branchen durchdringt und Lösungen für viele Herausforderungen erfordert. Dabei ist In allen Branchen die Software doppelt so schnell gewachsen wie die Industrieausrüstung, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15 % bis 19 %. Dabei nimmt die Internetkonnektivität stetig zu. Während 2022 rund 3,4 Milliarden IoT-Kommunikationsschnittstellen installiert waren, wird erwartet, dass diese Zahl auf bis zu 9,6 Milliarden Geräte im Jahr 2032 ansteigt. Dabei werden KI-gesteuerte Maschinen zu autonomen und intelligenten Marktteilnehmern, was zu einer Zunahme von Automatisierung und Robotik im IT/OT-Bereich führen wird.

Marktexperten sehen hohes Umsatzwachstum

Das Wachstum des IoT-Marktes wurde von Fortune auf 24,3 Prozent pro Jahr geschätzt. Für 2023 wird das globale Marktvolumen auf 595,73 Milliarden US-Dollar taxiert. Bis 2032 soll der Markt auf mehr als 4 Billionen US-Dollar wachsen. Ebenfalls, aber nicht ganz so optimistisch sind die Experten von Acumen Research. Sie erwarten bis zum Jahr 2032 ein Marktwachstum auf rund 2,5 Billionen US-Dollar weltweit. Dabei sehen sie den asiatisch-pazifischen als am schnellsten wachsenden Markt. Neben dem privaten Sektor mit kommunizierenden Kühlschränken, Haustüren oder Heizungen sind die Chancen im Unternehmenssektor groß. So geht die Beratungsfirma McKinsey davon aus, dass durch intelligente Automatisierung und Fernzugriff auf Maschinen bis zum Ende des Jahrzehnts Unternehmen 400 und 650 Milliarden US-Dollar an Produktivität heben können.

Herausforderungen im Bereich IoT

Doch solche Veränderungen in Märkten stellen für Unternehmen auch Herausforderungen da. Unisono wird auf die Sicherheit im Internet of Things verwiesen. So gelten die vielen IoT-Endpunkte als das bevorzugte Angriffsziel von Kriminellen. Offenbar bietet die steigende Zahl vernetzter Geräte und oft lückenhafte Kontrollen Hackern zahlreiche Möglichkeiten zur Attacke. In dem Report The State of IoT Security aus dem vergangenen Jahr kam das Analysehaus Forrester Research zu dem Schluss, dass Iot-Maschinen in Unternehmen das am häufigsten gemeldete Ziel von Angriffen gewesen seien. Im Umkehrschluss bedeutet das: alle anderen Angriffspunkte wie mobile Endgeräte von Mitarbeitern oder Computer wurden seltener attackiert. Und auch die zunehmende Häufigkeit dürfte zu denken geben. Laut dem Cyber Threat Report der Cybersicherheitsfirma SonicWall stieg die Zahl der IoT-Angriffe im vergangenen Jahr um 124 Prozent. Demnach verfügt die IoT-Branche nicht über die nötigen Sicherheitsstandards. Zudem sei die Kontrolle von so vielen Geräten oft ein Problem.

Im Umkehrschluss bedeutet das: Für Unternehmen, die genau für diese Risiken Lösungen bieten, gibt es einen wachsenden Markt. Neben Sicherheit und Zuverlässigkeit geht es vor allem auch um die Übertragung über weite Distanzen – schließlich sind Lieferketten heute global. Dazu kommen Bereiche wie das Militär, staatliche Organisationen, die kritische Infrastruktur oder auch die Polizei, in denen eine sichere und fehlerfreie Kommunikation gewährleistet sein muss. Damit werden die Scheinwerfer an den Börsen noch stärker auf Sicherheitsanbieter gerichtet. In genau diesem Bereich agiert auch die Harvest Technology Group (0,02 AUD; AU0000082422). Das Unternehmen bietet Hardware- und Softwarelösungen für die sichere Datenübertragung in Echtzeit – und das selbst unter extremen Bedingungen.

Spezialist für schwierige Einsatzorte

Harvest Technology entwickelt Systeme, die etwa in Offshore-Plattformen, Hafenanlagen, militärischen Operationen oder in der kritischen Infrastruktur von Unternehmen eingesetzt werden. Die Kerntechnologie: die Komprimierung und verschlüsselte Übertragung von HD-Videodaten, Sensordaten und Audiostreams selbst bei minimaler Bandbreite. Damit lassen sich entfernte Orte aus sicherer Entfernung überwachen und Maschinen können miteinander kommunizieren, Systeme begutachtet oder gar ferngesteuert werden. Laut Harvest Technology nutzen Kunden aus dem Energie- und Verteidigungssektor die Plattform bereits aktiv.

Zu den strategischen Meilensteinen des Unternehmens zählen dabei die Partnerschaften mit Marlink und Guerrilla Technologies, die auf Harvest-Lösungen bei der Ferninspektion von Ausrüstung zurückgreifen. Für 2025 strebt Harvest eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit in Nordamerika und Europa sowie den Sprung in die Gewinnzone an. Die Aktie bringt es derzeit auf einen Börsenwert von umgerechnet rund 15 Mio. Euro und gilt außerhalb Australiens als weitgehend unentdeckt. Neben der australischen Heimatbörse wird der Titel auch an der Börse in Frankfurt gehandelt.

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

harvest.technology/

