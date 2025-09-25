Internetdienste Burkart erweitert Portfolio mit zertifizierter Google Ads-Spezialistin Ivana Ivanovska

Die Online-Marketing & SEO Agentur Internetdienste Burkart baut ihr Leistungsangebot durch eine strategische Kooperation mit der zertifizierten Google Ads-Spezialistin Ivana Ivanovska aus.

Bischweier, 25.09.2025 – Die renommierte Online-Marketing & SEO Agentur „Internetdienste Burkart“ kündigt heute eine wichtige Erweiterung ihres Leistungsangebots an. Durch die Zusammenarbeit mit der zertifizierten Google Ads-Spezialistin Ivana Ivanovska stärkt das Unternehmen sein Portfolio im Bereich Suchmaschinenwerbung und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Google Ads-Kampagnen. Mit dieser Partnerschaft reagiert die Agentur auf die steigende Nachfrage nach professionellen Suchmaschinenwerbungslösungen und ergänzt ihr Portfolio um maßgeschneiderte Google Ads-Kampagnen.

Eine strategische Entscheidung für Wachstum und Innovation

Internetdienste Burkart ist seit Jahren auf Suchmaschinenoptimierung (SEO), Lokal SEO, Webdesign, E-Mail-Marketing, Videomarketing und Pressearbeit spezialisiert. Um Unternehmen eine ganzheitliche Online-Marketing-Betreuung zu bieten, kooperiert die Agentur nun mit Ivana Ivanovska, die über fundiertes Know-how und langjährige Erfahrung im Bereich Google Ads verfügt.

Die Entscheidung, eine Partnerschaft mit Ivana Ivanovska einzugehen, ist ein Schritt in Richtung weiterer Wachstum und Innovation für Internetdienste Burkart. Die Nachfrage nach professionellen Suchmaschinenwerbungslösungen ist in der Online-Welt in den letzten Jahren stetig gestiegen. Deshalb war es eine strategische Entscheidung von Armin Burkart, dem Inhaber der Agentur, diesen Bereich durch eine Partnerschaft mit einer Expertin in ihrem Fachgebiet zu erweitern. „Die Partnerschaft mit Ivana Ivanovska ist ein wichtiger Schritt für uns, um unseren Kunden eine noch größere Bandbreite an Online-Marketing-Lösungen bieten zu können“, so Burkart.

Professionelle Expertise für Google Ads-Kampagnen

Ivana Ivanovska bringt die notwendige Expertise mit, um Google Ads-Kampagnen effizient zu planen, umzusetzen und kontinuierlich zu optimieren. Durch ihre langjährige Erfahrung und ihre ausgezeichneten Fähigkeiten im Umgang mit Google Ads ist sie eine sehr wertvolle Bereicherung für Internetdienste Burkart. Mit ihrer Unterstützung kann das Unternehmen jetzt optimale Werbestrategien für seine Kunden entwickeln und ihnen helfen, ihre Online-Präsenz zu stärken und ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Ivana Ivanovska erklärt: Ein regionaler Dienstleister aus dem Bereich Handwerk konnte durch die Kooperation seine Google Ads-Kampagnen optimieren. Innerhalb von sechs Monaten stieg die Anzahl qualifizierter Anfragen um 45 %, während die Kosten pro Lead um 30 % gesenkt wurden. Die Kombination aus gezielter Keyword-Auswahl, ansprechenden Anzeigen und einer optimierten Landing Page führte zu messbaren Umsatzsteigerungen und einer verbesserten Marktposition in der Region.

„Ich freue mich sehr darauf, mit Internetdienste Burkart zusammenzuarbeiten und gemeinsam nachhaltige Erfolge für unsere Kunden zu erzielen“, erläutert Ivanovska. Zusätzlich zu der neuen Partnerschaft freut sich Internetdienste Burkart, seinen Kunden, Investoren, Medienpartnern und Mitarbeitenden mitzuteilen, dass das Unternehmen weiterhin Sicherheit, Professionalität und Kundenzufriedenheit in den Fokus seiner Arbeit stellt. Armin Burkart und sein Team sind stolz darauf, ihren Kunden mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Marketing eine optimale Mischung aus Fachwissen, Erfahrung und Innovationsgeist zu bieten.

Interessierte Unternehmen sind eingeladen, sich für eine unverbindliche Beratung an Internetdienste Burkart und Ivana Ivanovska zu wenden, um mehr über die Möglichkeiten erfolgreicher Google Ads-Kampagnen zu erfahren.

