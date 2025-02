Interview Gold Terra: Ehrgeizige Ziele für 2025, Bohrungen angelaufen!

Begleiten Sie uns bei der Erkundung der aufregenden Fortschritte von Gold Terra Resource (WKN A2P0BS / TSXV YGT), einschließlich der bahnbrechenden Goldfunde und innovativen Bohrtechniken, die das Unternehmen in der Bergbauindustrie auszeichnen. Im Jahr 2024 erzielte Gold Terra bemerkenswerte Erfolge mit seinen Bohrungen und wies beeindruckend niedrige Kosten von nur 10 bis 20 US-Dollar pro Unze für die Goldsuche nach.

Mit einer soliden Aktionärsstruktur und strategischer Unterstützung, einschließlich wichtiger institutioneller Unterstützer, ist das Unternehmen gut für Wachstum positioniert. Erfahren Sie, wie die laufende Bohrkampagne, einschließlich Keil- und Verzweigungstechniken, den Weg für zukünftige Entdeckungen ebnen soll. Mit dem Ziel von zunächst 2 Millionen Unzen in der Region Yellowknife bietet dieses Video einen tiefen Einblick in die Pläne von Gold Terra für 2025 und darüber hinaus.

Jetzt mehr erfahren:

Gold Terra: Ehrgeizige Ziele für 2025 – Bohrungen angelaufen!

