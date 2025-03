Interview Quimbaya Gold: 4.000-Meter-Bohrprogramm in Kolumbien angekündigt

Auf der der größten Minenmesse der Welt in Toronto stand uns der CEO des jungen Goldexplorers Quimbaya Gold Rede und Antwort!

Erfahren Sie alles über Quimbaya Gold (CSE QIM / WKN A3DT3C), eines der vielversprechendsten Explorationsunternehmen in Kolumbien, das dank seiner Nähe zu einer der reichsten Goldminen der Welt über ein enormes Potenzial verfügt.

In diesem Video gibt CEO Alexander P. Boivin spannende Einblicke in das Unternehmen und dessen geplantes 4.000-Meter-Bohrprogramm, das noch in diesem Jahr beginnen soll. Quimbaya Gold hat eine einzigartige Partnerschaft mit Independence Drilling, einem Familienunternehmen mit 40 Jahren Erfahrung in Kolumbien, das in den nächsten fünf Jahren über 100.000 Meter an Bohrungen durchführen wird. Erfahren Sie, wie Quimbaya Gold seinen Standort in einer der produktivsten Goldminenregionen der Welt für seinen Erfolg nutzt.

Jetzt das ganze Video ansehen:

Quimbaya Gold: 4.000-Meter-Bohrprogramm in Kolumbien angekündigt

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und HaftungsausschlussDie GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. RisikoaufklärungDer Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. InteressenkonflikteGemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nachhaltige Gewinne: Co2Coin verbindet Landwirte mit Blockchain und Klimaschutz Chancen für Bergbau in den USA