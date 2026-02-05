Inturai bringt sein proprietäres quantensicheres DUO-1-Gerät auf den Markt, mit dem man durch Wände hindurch menschliche Aktivitäten und Herzschläge erkennen kann

Wichtigste Fakten

– Das Unternehmen bringt mit dem DUO-1 ein speziell entwickeltes, quantensicher verschlüsseltes Gerät auf den Markt, das Personen, Geräte und Vitalzeichen außerhalb des Sichtbereichs mittels Funkfrequenzsensorik erkennt.

– Die kompakte und skalierbare Lösung ist relativ kostengünstig, kann rasch im Verteidigungssektor und auch im zivilen Bereich eingesetzt werden und ermöglicht einen softwarebasierten Umsatzfokus, auch wenn die tatsächlichen Ergebnisse davon abweichen können.

– Die erste veröffentlichte Hardware-Version ermöglicht eine beschleunigte Markteinführung und damit eine raschere Umsetzung der Strategie für den nordamerikanischen Militär- und Verteidigungssektor sowie für Anwendungsfälle im zivilen Bereich und in der Seniorenpflege.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83783/Intuari_150426_DEPRCOM.001.jpeg

Bild: KI-generierte Darstellung zur Erklärung der in Drohnen eingebauten Inturai-Geräte bei der Lokalisierung von Zielen außerhalb des Sichtbereichs bzw. innerhalb von Gebäuden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83783/Intuari_150426_DEPRCOM.002.png

Bild: Professionelles Foto eines von Inturai entwickelten quantenverschlüsselten DUO-1-Geräts.

Vancouver, British Columbia – 15. April 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, die Markteinführung seiner proprietären DUO-1-Sensorgeräte (Dual-Origin Observation) bekannt zu geben, die den Übergang von der Entwicklung der Kerntechnologie hin zur praxistauglichen Hardware für den Verteidigungs- und Zivilsektor einleitet.

Nachdem der sogenannte Ghost Murmur1 in Signalumgebungen weltweit immer mehr ins Blickfeld rückt, kann Inturai hier mit einer Technologie aufwarten, die subtile Störsignale in Funkfrequenzen in präzise, in Echtzeit nutzbare Informationen umwandelt. Die DUO-1-Geräte des Unternehmens sind in der Lage, Personen, Bewegungen und physiologische Signale wie Herzschläge durch Wände und Hindernisse hindurch in einer Entfernung von bis zu 10 Metern auszumachen.

Die Geräte sind mit der KI-gesteuerten Plattform des Unternehmens ausgestattet, die Störungen in WLAN- und mmWave-Funksignalen auswertet und so in Echtzeit die Erkennung von Personen, Bewegungen und physiologischen Signalen ermöglicht, ohne Einsatz von Kameras und ohne direkte Sichtverbindung. Diese Funktionalität liefert verwertbare Informationen in Umgebungen, in denen herkömmliche Sensortechnologien unwirksam sind.

Im Gegensatz zu kamerabasierten Systemen oder teuren Radar- und LiDAR-Lösungen wird bei Inturais Ansatz die vorhandene Signalinfrastruktur genutzt, was sowohl Kosten als auch Komplexität erheblich reduziert und gleichzeitig den Abdeckungsbereich erweitert. Damit ist das Unternehmen in der Lage, skalierbare räumliche Intelligenz in einer Vielzahl von realen Umgebungen bereitzustellen.

Ein wichtiger Punkt ist, dass militärische und taktische Kunden mit DUO-1 über eine schlüsselfertige Lösung mit einsatzbereiter Sensorik verfügen, die rasch und ohne kompliziertes Einrichten oder spezielle Hardwareanforderungen in den Einsatz vor Ort integriert werden kann. Die Anwendung liegt zunächst schwerpunktmäßig bei Einsätzen in der Verteidigung, im Katastrophenschutz und im Bereich kritischer Infrastruktur, wie etwa die Erkennung durch Wände hindurch, Such- und Rettungsaktionen in Umgebungen mit null Sicht sowie die kontinuierliche Überwachung von Bewegungen und Vitalzeichen. Wie das Unternehmen bestätigt, werden die ersten DUO-1-Geräte an bestehende Vertragspartner, wie Final Firing Position Solutions Inc. (am 9. Februar 2026 angekündigt) und Redacted Consulting Group LLC (am 11. Februar 2026 angekündigt), ausgeliefert. Damit beginnt der Einsatz in der Praxis für vorrangige Anwendungsfälle.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83783/Intuari_150426_DEPRCOM.003.png

Bild: Die firmeneigenen Geräte sind quantensicher verschlüsselt und können farblich auf bestehende Hardware (Drohnen, Geräte, etc.) abgestimmt werden.

Diese Markteinführung bedeutet einen Übergang von der anfänglichen Funktionalität hin zur breiteren Verfügbarkeit und Skalierbarkeit, wobei die Geräte in den kommenden Wochen an unsere Partner ausgeliefert werden, so Ed Clarke, CEO von Inturai Ventures Corp. Wir können nun kostengünstige Geräte zu Endverbraucherpreisen anbieten, die über eine Intelligenz verfügen, welche dort zum Einsatz kommt, wo herkömmliche Systeme scheitern. Das eröffnet uns enorme Chancen sowohl im Verteidigungssektor als auch im zivilen Bereich, den Zielmärkten des Unternehmens.

Das Unternehmen arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Erschließung kommerzieller Vertriebskanäle, die dem wachsenden Marktinteresse Rechnung tragen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Pilotprogrammen, strategischen Partnerschaften und einer breiteren Einführung in vorrangigen Sektoren, wobei die tatsächlichen Ergebnisse davon abweichen können. Dieser Meilenstein versetzt Inturai noch besser in die Lage, eine neue Kategorie der räumlichen Intelligenz anzubieten, bei der KI, Signalverarbeitung und einsatzfähige Hardware miteinander kombiniert werden, um Erkenntnisse in Echtzeit über eine Vielzahl komplexer physischer Umgebungen zu generieren.

Unterstützung im Bereich Investor Relations

Das Unternehmen hat die Firma Capital Growth Media FZCO (Capital Growth), ein unabhängiges Medienunternehmen, beauftragt, Online-Marketinginhalte für das Unternehmen im Rahmen der am 15. und 16. April 2026 stattfindenden Marketingaktivitäten bereitzustellen. Das Unternehmen hat Capital Growth für diese Dienstleistungen eine einmalige Gebühr in Höhe von 4.000 US$ gezahlt. Die an Capital Growth zu zahlende Vergütung umfasst keine Wertpapiere des Unternehmens. Capital Growth ist unter der Adresse Etihad Airways Centre, 5. Stock, Abu Dhabi, VAE, oder über Jad Touma, President, unter +971585955600, Capital.grth@gmail.com, zu erreichen.

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, intelligente Häuser und Industrieanwendungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

Für Investor-Anfragen:

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel: (+1) 604 339-0339

1231 Pacific Blvd, Suite 650,

Vancouver B.C., V6Z 0E2, Kanada

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

1. www.scientificamerican.com/article/what-is-the-quantum-ghost-murmur-purportedly-used-in-iran-scientists/

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Inturai Ventures Corp.

Simon Tso

Suite 650, 1231 Pacific Blvd.

V6Z 0E2 Vancouver, BC

Kanada

email : investor@inturai.com

Pressekontakt:

Inturai Ventures Corp.

Simon Tso

Suite 650, 1231 Pacific Blvd.

V6Z 0E2 Vancouver, BC

email : investor@inturai.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Discovery Silver – starkes Wachstum, steigender Cashflow, Bohrerfolge und neue Optionen!