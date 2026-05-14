Inturai setzt seine KI-native, branchenübergreifende Plattform bei zahlreichen Unternehmen in den Bereichen Altenpflege und Einzelhandel ein

Höhepunkte

· Inturai hat eine Produkttour durch Australien abgeschlossen und seine Duo-Geräte an eine große Altenpflegegruppe sowie ein Unternehmen für Einzelhandelstechnologien geliefert. Die Geräte decken die Bereiche Bewegungs- und Anwesenheitserfassung, Sturzüberwachung sowie Schlaf-, Herzfrequenz- und Atemanalyse ab.

· Die Einsatzmöglichkeiten, einschließlich eines Live-Demonstrationshauses in Brisbane, bestätigen die Leistungsfähigkeit der KI-nativen hardwarearmen Plattform des Unternehmens in zwei unterschiedlichen Marktsegmenten, belegen die Einsatzbereitschaft und treiben die Geschäftsstrategie von Inturai voran.

· Die Programme mit beiden Kunden erschließen direkte kommerzielle Wege in Australien, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich und Nordamerika und versetzen das Unternehmen in die Lage, diese vertriebsähnlichen Beziehungen auszubauen und seine breitere Pipeline voranzutreiben.

· Das Unternehmen treibt die Entwicklung seiner Verteidigungsanwendungen in Richtung Kommerzialisierung weiter voran.

Vancouver, British Columbia – 14. Mai 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer Produkttour durch Australien bekannt zu geben, während der das Unternehmen Produktupdates für seine gesamte Plattform für räumliche Intelligenz bereitstellte und erste Duo-Geräteinstallationen bei zwei Kunden abschloss: einer großen Altenpflegegruppe und einem Technologieunternehmen im Einzelhandel.

Die Australien-Tour stellte einen bedeutsamen betrieblichen Meilenstein für das Unternehmen dar, bei dem das Team von Inturai eine umfassende Reihe von praktischen Demonstrationen und Geräteinstallationen durchführte. Zu den präsentierten Funktionen zählen die Geräteortung, die Erkennung menschlicher Anwesenheit, die Sturzüberwachung sowie die kontinuierliche Analyse von Schlaf, Herzfrequenz und Atmung – allesamt bereitgestellt über die unauffällige Sensorarchitektur des Unternehmens, die ohne Kameras oder spezielle Hardware auskommt. Das Duo-Gerät, ein kostengünstiges, schnell einsetzbares Gerät, das ein WLAN-Mesh-Netzwerk imitiert und die primäre Einsatzplattform von Inturai darstellt, wurde an beide Kunden geliefert und schuf somit die betriebliche Grundlage für erweiterte kommerzielle Vereinbarungen.

Die Bereiche Altenpflege und Einzelhandelstechnologie bieten erhebliche und strukturell unterschiedliche kommerzielle Möglichkeiten für die Plattform von Inturai. Der globale Markt für Altenpflege wächst rasant – angetrieben durch die alternde Bevölkerung in den Industrieländern und einen dringenden, bis dato ungedeckten Bedarf an unaufdringlicher, kontinuierlicher Gesundheitsüberwachung, die die Würde und Privatsphäre der Bewohner wahrt. Gleichzeitig beschleunigt der Einzelhandelssektor die Einführung von räumlicher Intelligenz, um die betriebliche Effizienz, das Asset-Tracking und die In-Store-Intelligenz zu verbessern – Anwendungsbereiche, für die sich die hardwarearme Bereitstellungsarchitektur des Unternehmens direkt eignet. Der australische Markt stellt als hochentwickeltes, gut reguliertes Umfeld mit starken Gesundheits- und Einzelhandelssektoren einen strategischen Einstiegspunkt für die kommerzielle Expansion von Inturai in der Asien-Pazifik-Region dar.

Ed Clarke, CEO von Inturai Ventures Corp., sagte:

Diese Tour stellt einen entscheidenden Meilenstein bei der kommerziellen Entwicklung von Inturai dar, zumal wir nun von der Demonstrationsphase zu umfassenden Implementierungen in zwei strategisch wichtigen Branchen übergehen. Die Lieferung von Duo-Geräten sowohl an einen Betreiber im Bereich der Altenpflege als auch an ein Unternehmen für Einzelhandelstechnologie im Rahmen desselben Marktbesuchs spiegelt die Bandbreite und Reife unserer Plattform sowie die starke Nachfrage wider, die wir in beiden Sektoren beobachten. Wir richten unser Hauptaugenmerk darauf, diese Beziehungen weiter auszubauen und auf der Pipeline an Geschäftsmöglichkeiten aufzubauen, die diese Reise eröffnet hat.

Die Duo-Implementierungen signalisieren die Reifung der Markteinführungsstrategie von Inturai, da das Unternehmen nun Kunden in Gesundheits- und gewerblichen Umgebungen auf einem internationalen Markt mit Lösungen für betriebliche Intelligenz versorgt. Die Fähigkeit der Plattform, Geräteortung, Anwesenheitsüberwachung, Sturzerkennung und kontinuierliche physiologische Überwachung – einschließlich Schlafqualität, Herzfrequenz und Atemanalyse – über eine einzige, hardwarearme Architektur bereitzustellen, stellt in jeder dieser Branchen ein bedeutsames Unterscheidungsmerkmal dar. Die Australien-Tour bestätigt, dass die Produktpalette des Unternehmens marktreif ist und dass die Kundennachfrage in unterschiedlichen Sektoren aktiv ist und zunimmt.

Im Bereich der Altenpflege schließen die unauffälligen Sensorikfähigkeiten von Inturai eine entscheidende Marktlücke: den Bedarf an kontinuierlicher medizinisch kritischer Überwachung, die die Gesundheit der Bewohner schützt, ohne deren Würde oder Privatsphäre zu beeinträchtigen. Der kameralose Ansatz des Unternehmens entspricht dem wachsenden regulatorischen und institutionellen Trend in Richtung datenschutzkonformer Überwachungstechnologien, und die Bereitstellung für die Altenpflegegruppe verschafft dem Unternehmen einen bedeutsamen Referenzkunden in einem der wertvollsten Anwendungsbereiche seiner Plattform. Inturai beabsichtigt, diese Zusammenarbeit im Hinblick auf eine erweiterte kommerzielle Vereinbarung fortzusetzen und erachtet den Altenpflegebereich als eine zentrale Säule seiner Markteinführungsstrategie im Gesundheitswesen.

Die Zusammenarbeit im Bereich Einzelhandelstechnologie verdeutlicht die Fähigkeit der Plattform, betriebliche Intelligenz in gewerblichen Umgebungen bereitzustellen, einschließlich Echtzeit-Geräte- und Asset-Tracking sowie der Erkennung menschlicher Präsenz. Dieser Einsatz validiert die These des Unternehmens, wonach die Plattform für räumliche Intelligenz nicht vertikalspezifisch ist: Die gleiche hardwarearme Architektur und die KI-nativen Erfassungsfunktionen, die im Gesundheitswesen zum Einsatz kommen, sind gleichermaßen auf den gewerblichen und industriellen Sektor anwendbar. Das Unternehmen erachtet die Zusammenarbeit im Bereich Einzelhandelstechnologie als entscheidenden Beleg für die Vielseitigkeit der Plattform und freut sich darauf, dieses Engagement voranzutreiben und zu erweitern.

Inturai erschließt aktiv weitere Geschäftsmöglichkeiten in ganz Australien und den breiteren Märkten der Asien-Pazifik-Region und das Führungsteam des Unternehmens kehrt von der Reise mit einer gestärkten Pipeline und klaren kurzfristigen Prioritäten sowohl im Bereich der Altenpflege als auch im Bereich der Einzelhandelstechnologie zurück. Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit weitere Updates hinsichtlich dieser und anderer kommerzieller Aktivitäten bereitstellen.

Im Namen des Board of Directors

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, intelligente Häuser und Industrieanwendungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

Für Investor-Anfragen:

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel: (+1) 604 339-0339

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