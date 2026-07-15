Inturai unterzeichnet MOU mit dem an der ASX notierten Unternehmen Pathkey zur Weiterentwicklung von Command-and-Control-Systemen für Drohnenschwärme auf AI Edge

Highlights

– Inturai unterzeichnet ein MOU mit Chipforge, einem Unternehmen der an der ASX notierten Pathkey Limited (ASX: PKY).

– Partnerschaft zur Entwicklung von Command-and-Control-Systemen (C2) für Drohnenschwärme auf Edge-Siliziumchips für Verteidigungs- und Rettungseinsätze.

– Dies stärkt das Engagement von Inturai in den Bereichen Verteidigung und autonome Systeme nach seiner Übernahme von DomeCommand.

Vancouver, British Columbia – 15. Juli 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Memorandum of Understanding (MOU) mit Chipforge unterzeichnet hat – einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Pathkey Limited (Pathkey) (ASX: PKY) und einem börsennotierten australischen Halbleiter- und Technologiekonzern – um gemeinsam ein Command-and-Control-System für Drohnenschwärme auf einer Edge-Computing-Plattform zu entwickeln.

Im Rahmen des MOU werden die Parteien gemeinsam an einem Modul für die Kommunikation und Koordination von Drohnenschwärmen arbeiten, das auf einer feldprogrammierbaren Gate-Array-Plattform (FPGA) basiert. Das Modul zielt auf autonome Kernfunktionen ab, unter anderem Pfadplanung, Kollisionsvermeidung, Aufgabenzuweisung und autonome Einsatzerkennung – die missionskritischen Bausteine der Command-and-Control-Systeme (C2) von koordinierten Drohnenschwärmen, die in taktischen Szenarien und bei Notfalleinsätzen zum Einsatz kommen. Die technischen Arbeiten werden gemeinsam mit Chipforge Pte. Ltd. durchgeführt, der in Singapur ansässigen, KI-nativen Halbleitertochtergesellschaft von Pathkey, und umfassen den Plattformzugang, die FPGA-basierte Prototypenerstellung und die Entwicklung von IP für die Bildverarbeitung.

Diese Arbeiten liegen an der Schnittstelle von zwei schnell wachsenden Märkten: autonome unbemannte Systeme und Edge-KI. Einsatzkräfte in den Bereichen Verteidigung und Notfallmaßnahmen benötigen zunehmend Drohnenschwärme, die in umkämpften und komplexen Umgebungen, in denen die Konnektivität eingeschränkt oder unterbunden ist, erkennen, entscheiden und handeln können. Die Verarbeitung von Führungs- und Steuerungsfunktionen auf Edge-Siliziumchips statt in der Cloud liefert die latenzarme, resiliente operative Intelligenz, die für diese Einsätze erforderlich ist.

Führung und Steuerung stellen bei autonomen Drohnenschwärmen die größte Herausforderung dar, und in der Lösung dieser Aufgabe direkt auf der Drohne liegt erheblicher Mehrwert. In Zusammenarbeit mit Chipforge implementieren wir unsere Sensorik- und agentischen Schwarmfähigkeiten für taktische Einsätze und Notfallmaßnahmen direkt auf Silizium. Diese Zusammenarbeit positioniert Inturai an der Spitze der Märkte für Verteidigung und nationale Sicherheit, die sich am schnellsten in Richtung Autonomie bewegen.

Die Zusammenarbeit erweitert die Plattform von Inturai für räumliche Intelligenz über die Erfassung von RF-Präsenz und Vitalparametern hinaus auf das agentische Management von Drohnenschwärmen, was einen wesentlich größeren adressierbaren Markt darstellt. Die Bereitstellungsarchitektur mit leichter Hardware und der KI-native Ansatz des Unternehmens eignen sich gut für die FPGA-Designarbeit, die darauf abzielt, den Weg vom Prototypen zur produktionsreifen Hardware zu verkürzen.

Das MOU stärkt zudem die grenzüberschreitende Präsenz des Unternehmens. Pathkey ist an der Australian Securities Exchange (ASX: PKY) notiert, wodurch die Zusammenarbeit mit einem börsennotierten australischen Unternehmen erfolgt und Inturai an den Verteidigungs- und nationalen Sicherheitssektor im asiatisch-pazifischen Raum anbindet. Die Zusammenarbeit folgt auf die Übernahme von DomeCommand durch das Unternehmen und ist Teil eines umfassenderen Ausbaus der Kompetenzen von Inturai in den Bereichen Verteidigung und autonome Systeme.

Die Parteien beabsichtigen, verbindliche Vereinbarungen auszuhandeln und abzuschließen, in denen der volle Umfang, die Zeitplanung und die kommerziellen Bedingungen der Zusammenarbeit festgehalten werden. Das Unternehmen wird die Aktionäre über das Erreichen wesentlicher Meilensteine auf dem Laufenden halten.

Im Namen des Board of Directors

Über Pathkey Limited

Pathkey Limited (ASX: PKY) www.pathkey.ai/ ist ein börsennotierter australischer Halbleiter- und Technologiekonzern. Über seine in Singapur ansässige Tochtergesellschaft Chipforge Pte. Ltd., eine KI-native Plattform für das Design von Halbleiterchips, entwickelt Pathkey fortschrittliche, auf Silizium und FPGA basierende Lösungen für einsatzkritische Echtzeitanwendungen und arbeitet mit Technologieentwicklern zusammen, um hardwarebeschleunigte Funktionen vom Prototypen bis zur Produktion zu bringen.

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und trägt zur Transformation von Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Militär, Smart Homes und Industrieanwendungen bei. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

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Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel: (+1) 604 339-0339

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