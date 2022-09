invent-europe.com – Incentive Reisen für Kunden, Mitarbeiter und Firmen

www.invent-europe.com – Firmengeschenke, Mitarbeitergeschenke und Kundengeschenke

www.invent-europe.com – Hotelschecks und Erlebnisschecks sind beliebte Geschenke für Kunden, Mitarbeiter und Kunden. Firmengeschenke, Mitarbeitergeschenke und Kundengeschenke in Form von Gutscheinen für abwechslungsreiche Hotel-Kurzurlaube sind immer wieder aufs Neue eine perfekte Geschenkidee, um fleißige Mitarbeiter zu belohnen, treue Kunden zu binden und geschätzte Partner zu würdigen.

Invent Europe mit Hauptsitz in Linz an der Donau im Bundesland Oberösterreich (OÖ) ist bereits seit über 28 Jahren erfolgreich am Incentive-Reisemarkt unterwegs. Die bewährten Hotelschecks und Erlebnisschecks der Invent Marketing und Tourismus GmbH. sind als Firmengeschenke, Mitarbeitergeschenke und Kundengeschenke bei Unternehmen aller Branchen in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol beliebt.

Mit Urlaubsbox.com hat Invent Europe auch im B2C-Bereich ein entsprechendes Gutscheinreise-Angebot am Start. Mit der Hilfe von Reisegutscheinen, Urlaubsgutscheinen, Geschenkgutscheinen, Wellness-Hotel-Gutscheinen, Erlebnisgutscheinen und Hotelgutscheinen in formschönen Erlebnis-Geschenkboxen werden unvergessliche Kurzurlaube & Kurzreisen in der gesamten DACH-Region möglich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Invent Marketing und Tourismus GmbH.

Herr Pia Sommer

Hopfengasse 25

4020 Leonding

Österreich

fon ..: 0732 6518180

web ..: https://www.invent-europe.com/

email : pr@invent-europe.com

Invent Europe – belohnen, gewinnen & wertschätzen – www.invent-europe.com – Invent bietet Incentive Reisen für Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner. Mit der Hilfe von Invent Erlebnisschecks und Invent Hotelschecks werden verdiente Mitarbeiter belohnt, wertvolle Kunden gebunden und treue Partner gewürdigt. Mitarbeitergeschenke, Firmengeschenke und Kundengeschenke in Form von Incentive Reisen sind eine perfekte Geschenkidee für alle Unternehmen, die das Besondere schenken möchten.

INVENT Marketing und Tourismus GmbH

Hopfengasse 25, 4020 Linz, Austria

Tel.: +43 732 651818-0

Fax: +43 732 651595

E-Mail: info@invent-europe.com

www.invent-europe.com

