Investitionsdynamik nimmt Fahrt auf: Optimismus in Ontarios Bergbau

Ontarios Bergbau setzt seinen Aufschwung fort. Große Investitionsentscheidungen, Ressourcenupdates, schnellere Genehmigungen, Infrastrukturinvestitionen und die Entstehung ganzer Lieferketten lassen weitere Dynamik erwarten.

Der Metallexplorer PTX Metals (ISIN: CA69380V2057, WKN: A40KHN) erhielt Ende Juni die Genehmigung für die nächste Entwicklungsphase auf seinem Projekt W2 im Norden der kanadischen Provinz Ontario. Die Geologen des Explorers beabsichtigen nun die rasche Umsetzung der Arbeiten für die Sommer- und Herbstsaison. Gesucht werden Kupfer, Nickel, Kobalt, Palladium, Platin und Gold.

Zuvor hatten metallurgische Testergebnisse vielversprechende Daten geliefert. Die Auswertung belegte eine hohe Kupferausbeute und das Potenzial zur Herstellung eines hochgradigen Kupferkonzentrats. Diese Ergebnisse werden zur Festlegung der Explorationsstrategien für das Projekt W2 genutzt, während wir in der Explorationssaison 2026 weiterhin nach höhergradigen Zonen innerhalb der mineralisierten Hauptlagerstätte suchen, gibt CEO Greg Ferron die Marschroute vor.

Das Unternehmen begrüßte ausdrücklich die Entscheidung Ontarios fünf Jahre früher als geplant mit dem Bau der Webequie Supply Road zu beginnen. Die Straße gilt als Schlüssel-Infrastruktur für die Erschließung kritischer Mineralien in der Ring of Fire-Region.

Ontarios Bergbau nimmt weiter Fahrt auf

Die Entscheidung fiel nicht im luftleeren Raum: Ontario will beim Ausbau der Produktion kritischer Mineralien eine entscheidende Rolle spielen. In den letzten Monaten deuten Investitionsentscheidungen und politisch-regulatorische Beschlüsse auf eine deutliche Belebung des ohnehin starken Bergbausektors in der Provinz hin.

Im Januar wurde das Nickelprojekt Crawford der Canada Nickel Company Rahmen des im Oktober 2025 eingeführten Programms Ein Projekt, ein Prozess (1P1P) beschleunigt. Die Förderung wird dazu beitragen, die zweitgrößten Nickelreserven der Welt im ressourcenreichen Nickeldistrikt Timmins zu erschließen. Zusätzlich soll eine Nickelverarbeitungsanlage errichtet und eine Produktionsanlage für Edelstahl und Legierungen gebaut werden. Für dieses Projekt werden Investitionen in Höhe von insgesamt 5 Mrd. CAD erwartet.

Im Mai gab Agnico Eagle Investitionen in Höhe von 14 Mrd. CAD in der Provinz bis Ende 2030 bekannt. 12 Mrd. CAD davon entfallen auf Betriebs-, Entwicklungs- und Explorationsprojekte, 2 Mrd. CAD auf das Untertagebauprojekt Detour Lake und das Gold-Kupfer-Projekt Upper Beaver.

Ontario ist offen für Investitionen, sagt Bergbauminister Stephen Lecce. Die Regierung in Ontario hat Maßnahmen ergriffen, um Bürokratie abzubauen, eine verantwortungsvolle Entwicklung zu beschleunigen und einen der wettbewerbsfähigsten Bergbaustandorte weltweit zu schaffen.

Doch nicht nur Großinvestoren sind willkommen, sondern auch Junior Explorer. Nahezu zeitgleich mit der Investition von Agnico Eagle verkündete das Ministerium die Überarbeitung des Ontario Junior Exploration Programms. Dazu gehört auch die Einführung eines Programms für fortgeschrittene Exploration ab dem nächsten Jahr. Die Mittel sollen Junior-Explorer und Prospektoren helfen, zukünftige Minen zu finden, indem sie förderfähige Kosten für die Mineralexploration und -erschließung abdecken.

Gold, Graphit, Lithium: Expansion bei kritischen Rohstoffen

Die jüngsten Entwicklungen in Ontarios Bergbausektor sprechen für weitere Expansion über verschiedenste Rohstoffe hinweg. Anfang Juli legte Global Battery Metals eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für das Graphitprojekt Kearney in Zentral-Ontario vor. Darin wird eine Minenlebensdauer von 20 Jahren skizziert. Die Tagebaumine war in den 1990er Jahren aufgrund niedriger Graphitpreise stillgelegt worden. Die Studie sieht eine schnelle Amortisationszeit von 1,3 Jahren und einen Nettobarwert nach Steuern von 183 Mio. USD.

Dan Wilton, CEO von First Mining Gold, äußerte sich im Juli zuversichtlich, mit dem Bau der Springpole-Mine innerhalb von 18 Monaten nach Erteilung der Umweltgenehmigung beginnen zu können. Springpole liegt 110 Kilometer nordöstlich von Red Lake und wird sich Prognosen zufolge zu einer der größten Goldminen Kanadas entwickeln, die über eine Minenlaufzeit von 10 Jahren 300.000 Unzen pro Jahr produzieren kann.

Hemlo Mining legte im Juni eine aktualisierte Ressourcenschätzung für die Hemlo Mine im Nordwesten Ontarios vor. Diese erhöhte die gemessenen und angezeigten Ressourcen um 34 %, was das Wachstumspotenzial eines der traditionsreichsten Goldabbaugebiete Kanadas unterstreicht. Demnach enthält die Lagerstätte 96,9 Millionen Tonnen gemessener und angezeigter Erze mit einem Goldgehalt von 1,55 Gramm pro Tonne, was einem Goldgehalt von 4,84 Millionen Unzen entspricht. Weitere 866.000 Unzen entfallen auf die abgeleitete Ressource.

Dass es in der Provinz längst nicht mehr nur um Rohstoffgewinnung, sondern längst um ganze Lieferketten geht, zeigt Rock Tech Lithium. Das Unternehmen erhielt Mitte Juli 262.500 CAD vom Critical Minerals Innovation Fund Ontario, um den Einsatz von lokal beschafftem Roh-Tallöl als potenzielles Flotationsreagenz für die Lithiumverarbeitung zu validieren. Roh-Tallöl ist ein Nebenprodukt des Zellstoff- und Papiersektors in Ontario. Die Initiative ist Teil von Rock Techs integrierter Ontario Mine-to-Converter Strategie, zu der das Georgia Lake Projekt und der geplante Red Rock Lithium-Konverter gehören. Die Strategie sieht eine vollständig in Ontario verankerte Lieferkette für kritische Rohstoffe vor.

PTX Metals sieht historischen Moment für Ontarios Ring of Fire

Ontarios Entscheidung, den Bau der Webequie Supply Road vorzeitig zu beginnen, ist ein historischer Moment für den Ring of Fire, sagt PTX Metals CEO Ferron. Die Investition sende ein klares Signal: Die Regierungen meinen es ernst mit der Erschließung der kritischen Mineralien, die Kanada und seine Verbündeten benötigen.

Doch nicht nur das günstige Umfeld in Ontario stimmt PTX optimistisch. Die metallurgischen Tests hatten noch weitere Resultate ergeben. Neben der hohen Kupferausbeute wurden auch nennenswerte Mengen an Palladium und Gold im Kupferkonzentrat gefunden. Die Palladium- und Goldgehalte im finalen Konzentrat wurden im Vergleich zum Ausgangsgehalt der Probe um das 21- bzw. 16-Fache erhöht. Derzeit laufen Tests zur Steigerung der Edelmetallausbeuten im Kupferkreislauf, was dem Projekt erhebliche Gutschriften für Nebenprodukte einbringen könnte.

Die PTX Metals-Aktie notiert derzeit am unteren Ende ihrer breiten, seit mehr als anderthalb Jahren bestehenden Trading Range. Weitere Explorationserfolge, begleitet durch den Aufschwung in Ontarios Bergbau, könnten daher neue Impulse für eine deutlich höhere Bewertung liefern.

Weitere Informationen zu PTX Metals finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

www.miningscout.de/minenaktien/ptx-metals-inc/

Unternehmen: PTX Metals Inc.

TSXV: PTX

ISIN: CA69380V2057

WKN: A40KHN

Webseite: ptxmetals.com/

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