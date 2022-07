Investment-Bauer: Gut beraten ins Investment.

Wieder einmal haben Florian Bauer und sein Team in Sachen Kundenzufriedenheit die Nase vorn

Florian Bauer veranstaltet regelmäßig Workshops zum Thema Immobilien-Investments. Hier erfahren potenzielle Anleger, worauf es ankommt. Der Markt ist in großen Teilen intransparent und verleitet Anleger immer wieder dazu, unnötig Geld zu verbrennen. Bauer selbst sieht den Service seines Unternehmens als umfassendes Angebot einer „Immobilien-Boutique“. Die Beratung stellt nicht den Verkaufsprozess, sondern die langfristig solide Partnerschaft mit den Kunden in den Mittelpunkt.

Ziel ist ein Investment, das exakt zum Käufer, seinen Vorstellungen, seinen Voraussetzungen und Zielen passt. Damit das funktioniert, werden bundesweit Off-Market-Objekte unterschiedlicher Größen und Lagen in die Vermittlung übernommen, die alle Kriterien für ein nachhaltig rentables Investment erfüllen. In der Beratung klären alle Teammitglieder von Investment-Bauer ihre Kunden über die Potenziale und die Risiken der Kapitalanlage lückenlos auf. Die Transparenz und der umfassende Service von Investment-Bauer haben dazu geführt, dass etwa die Hälfte aller Kunden im Verlauf eines Jahres, nach dem Kauf der ersten Immobilie ein zweites Objekt bei den Kölner Expert*innen erworben haben.

Eine vermietete Immobilie ist eine solide Kapitalanlage, wenn sie den eigenen Voraussetzungen und Zielen entspricht. Der Kölner Spezialist für Immobilien-Anlagen Investment-Bauer bietet umfassende Beratung, Vermittlung passender Objekte, Unterstützung bei der Finanzierung und die Übernahme der kompletten Verwaltung – von der Vermietung über den Hausmeisterdienst bis hin zur Nebenkosten-Abrechnung an. So entstehen bedarfsgerechte sowie langfristig rentable Privat-Investments für den Vermögensaufbau und die Vorsorge.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauer Immobilien GmbH

Herr Florian Bauer

Friesenplatz 25

50672 Köln

Deutschland

fon ..: 0049 221 650 282 90

web ..: https://www.investment-bauer.de/

email : info@investment-bauer.de

Immobilien als Kapitalanlage gewinnt seit geraumer Zeit immer mehr an Bedeutung. Die Konsequenz: Preise und Mieten steigen. Die Frage, die sich Investoren stellen, lohnt sich die Geldanlage noch? Experten sind sich bei der Antwort zur sichersten Kapitalanlage einig: JA! Das historische Niedrigzinsumfeld und die Zukunftsaussichten der Kapitalanlage Immobilien insbesondere in den Metropolen spielen eine wesentliche Rolle und die Investoren können sich auch ertragreiche Renditen freuen! Die Kapitalanlage Immobilien ist den anderen Anlageformen überlegen.

Florian Bauer ist Gründer der Bauer Immobilien GmbH, einem in Köln ansässigen Spezialisten für deutschlandweite Immobilieninvestments. Sein Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, Kapitalanlegern den Zugang zum Immobilienmarkt zu erleichtern. Das gelingt Florian Bauer seit mehreren Jahren erfolgreich mit hoher Kundenzufriedenheit. Dabei stehen Kundenwünsche, Transparenz und absolute Zuverlässigkeit als klare Tugenden im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie.

Als Geschäftsführer ist er auf fachkompetente und zuverlässige Mitarbeiter angewiesen. Diese stehen ihm teilweise schon seit der Gründung zur Seite und erzielen erstklassige Ergebnisse beim Realisieren der Immobilieninvestments ihrer Kunden.

Bei der Bauer Immobilien GmbH ist jeder in guten Händen. Für seine Kunden und Investoren gehen Florian Bauer und sein Team immer die „Extrameile“.



