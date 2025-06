Iordanov Vodka lanciert exklusive Likörkollektion – edler Genuss in seiner schönsten Form

Neue Produkte: Iordanov präsentiert stolz seine neue Likörkollektion – jetzt erhältlich und bereit, neue Genussmaßstäbe zu setzen.

Iordanov Vodka launcht exklusive Likörkollektion – Luxus trifft auf intensiven Geschmack

Die renommierte Premium-Marke Iordanov Vodka erweitert ihr Sortiment und betritt mit einer außergewöhnlichen Likörkollektion ein neues Genusssegment. Ab sofort ist die neue Produktlinie erhältlich und überzeugt sowohl durch geschmackliche Raffinesse als auch durch das markentypische, edle Design.

Iordanov, bekannt für seine luxuriösen Vodkas in ikonischen, mit handverzierten Kristallmotiven ausgestatteten Flaschen, setzt mit den neuen Likören erneut ein Statement in Sachen Exklusivität, Ästhetik und Qualität. Die Marke bleibt ihrem hohen Anspruch treu und verbindet Genusskultur mit stilvollem Auftritt – nun auch in Form edler Likörvariationen.

Ein Feuerwerk der Aromen – in funkelnder Verpackung

Die neue Kollektion umfasst eine beeindruckende Bandbreite intensiver und moderner Geschmacksrichtungen, darunter:

Erdbeer Limes, Blue Curacao, Crème de Cassis, Peach Liqueur, Peppermint Liqueur, Strawberry Daiquiri, Watermelon Liqueur, Coffee Liqueur und Cherry Liqueur.

Jede Sorte wurde mit viel Liebe zum Detail komponiert und bietet ein ausdrucksstarkes Aromaerlebnis – perfekt ausbalanciert zwischen Süße, Fruchtigkeit und Eleganz.

Alle Liköre werden in den unverkennbaren Iordanov-Flaschen abgefüllt, die mit echten Kristallen veredelt sind und damit jedes Getränk nicht nur zu einem Geschmackserlebnis, sondern auch zu einem visuellen Highlight machen. Die Flaschen sind nicht nur Sammlerstücke, sondern echte Hingucker in Bars, Lounges oder auf Events.

Handwerk & Herkunft – Made in Germany

Die Iordanov Liköre entstehen in einer der traditionsreichsten Destillerien Deutschlands, die auf über 150 Jahre Erfahrung zurückblicken kann. Produziert wird ausschließlich mit:

Feinstem Weizen

Kristallklarem Wasser aus der Eifel

Modernster Brenntechnologie

Höchstem handwerklichem Anspruch

Das Ergebnis ist ein besonders mildes, reines und volles Geschmackserlebnis, das höchsten Qualitätsstandards entspricht und sich deutlich von herkömmlichen Likören abhebt.

Vielseitig genießen – für besondere Momente

Die Iordanov Liköre lassen sich auf vielfältige Weise genießen:

Pur, auf Eis, als Shot, oder in Cocktails und Longdrinks – sie passen zu stilvollen Empfängen, festlichen Anlässen oder entspannten Abenden zu zweit. Ihre farbintensive, brillante Erscheinung und der edle Flaschendesign machen sie auch zu einem beliebten Geschenk oder Dekoelement in anspruchsvollen Bars und Clubs.

Jetzt erhältlich – online & im Fachhandel

Die komplette Likörlinie ist ab sofort erhältlich – sowohl im gut sortierten Fachhandel als auch online über den offiziellen Webshop:

