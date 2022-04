Irgendwas das bleibt-der neue Countrysong von Dirk Maverick

Pop meets Country-Super!

Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit….

Diese Zeile aus dem großen Silbermond Hit hat nicht nur Dirk Maverick berührt, sondern passt heute mehr denn je in eine Zeit, in der so vieles anders ist und in der niemand so genau weiß, wohin die Reise geht.

Krieg in Europa, Corona, Klima, Flüchtlinge, die weltpolitische Lage u.v.m…. so viele Herausforderungen!

Dirk Maverick hat den Song „Irgendwas bleibt“ von Chris Kaufmann, dem Gitarristen der legendären Gruppe Truck Stop arrangieren und produzieren lassen, so dass er nun in einem berührenden Country / Schlager Gewand erscheint, um dem Zeitgeist, den Sorgen, Gedanken und Hoffnungen der Menschen musikalisch Ausdruck zu verleihen.

Dirk Maverick sagt: Jeder sehnt sich nach Sicherheit und irgendwas, das bleibt!

Krieg ist Scheiße !

Mir kommen die Tränen, wenn ich die flüchtenden oder verletzten Menschen in der Ukraine sehe – und vor allem die Kinder, die Ihre Sicherheit, Ihr Weltvertrauen – manche ihr Leben, Freunde, Eltern und Verwandte, Ihr Zuhause verlieren.

Ich bin weder Arzt, noch Politiker, noch Auftragskiller – sonst würde ich gerne meinen Teil dazu beitragen, diesem Elend sofort ein Ende zu setzen.

Ich kann hier in meiner Stadt zwar im Kleinen meinen syrischen Freunden und anderen etwas helfen.

Aber darüberhinaus bleibt mir nur z.Bsp. dieses Lied, dass eine tiefe Sehnsucht in uns allen anspricht, und das beinhaltet, was ich allen vom Krieg betroffenen Menschen, sei es in der Ukraine, in Syrien oder anderswo wünsche:

„Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit.“

Vielleicht ist das ein Anfang.

Jeder kann jeden überall (auch hier bei den Facebook Kommentaren) mit Respekt behandeln und ihm / ihr so ein kleines bisschen Sicherheit geben – Sicherheit, die bleibt und die vielleicht Streits im Kleinen und am Ende Kriege überflüssig machen.

Ich wünsche allen von diesem Krieg betroffenen so sehr: ein kleines bisschen Sicherheit.

Gott beschütze Euch!

(Danke an Silbermond für dieses Lied)

Danke an Chris Kaufmann für die Produktion des Songs

Urheber / Verlag / Label

Irgendwas bleibt 03:09

Musik: Thomas Stolle, Johannes Stolle, Stefanie Kloss, Andreas Jan Nowak

Text: Thomas Stolle, Johannes Stolle, Stefanie Kloss, Andreas Jan Nowak

Verlag: EMI Songs

Musikverlag/Verschwende deine Zeit GmbH

ISRC-Nr.: ATT252006720

EAN: 9003549535119

Label Young Star Music (LC 6725)

Video: https://youtu.be/Jhc7pOLvL2A

Quelle: Büro Dirk Maverick

Video: https://youtu.be/Jhc7pOLvL2A

