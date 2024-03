Isidors BIG ROCKY vs. Gardorellos BIG ALPI: Der ultimative Vergleich der Premium Stelzenhäuser

Die Welt der XXL Stelzenhäuser wird von zwei Giganten beherrscht. BIG ROCKY von Isidor und BIG ALPI von Gardorello. Was sind die Gemeinsamkeiten und was die Unterschiede der beiden Stelzenhäuser?

Beide Anbieter stehen für Premium Baumhäuser aus ökologischem Holz. Doch wer wird sich in unserem detaillierten Stelzenhaus-Vergleich durchsetzen? Wer hat das größte Stelzenhaus?

BIG ROCKY von Isidor: Als Vorreiter in der Branche setzt das Baumhaus BIG ROCKY seit jeher Maßstäbe bei der Podesthöhe und Hausfläche. Mit einer Höhe von 200 cm und einer großzügigen Spielfläche von über 5 m² bietet Isidors Baumhaus BIG ROCKY eine beeindruckende Spielumgebung für Kinder jeden Alters. Dicke Holzstelzen 10 x 10 cm sorgen für die nötige Stabilität. Das Dach aus Holz wird mit Dachplane zusätzlich geschützt. Der Bausatz besteht aus unbehandeltem Holz und muss nach dem Aufbau lasiert und gestrichen werden. BIG ROCKY bietet Spielstationen wie Rutsche, Schaukel, Briefkasten und Nestschaukel zur Auswahl an. Isidor bietet BIG ROCKY mit einem externen Spielturm Aufbauservice an. Der Bausatz kann ab Werk in Brandenburg per Selbstabholung abgeholt werden oder wird kostenpflichtig per Spedition angeliefert. Isidor liefert nicht versandkostenfrei, Big Rocky schlägt mit durchschnittlich 500 EUR Speditionskosten zu Buche.

BIG ALPI von Gardorello: Als neustes Mitglied der XXL-Stelzenhäuser setzt der Herausforderer BIG ALPI neue Maßstäbe für modernes Design und erstklassigen Service. Mit der gleichen Podesthöhe von gigantischen 2 m und einer noch größeren Spielfläche von 8 m² hat BIG ALPI beim Größenvergleich die Nase vorn. Massive Leimbinderstelzen 10 x 10 cm sorgen für Sicherheit und Stabilität. Die Walmdach-Form bietet im Haus eine einzigartige Stehhöhe von über 2 m und wird mit hochwertigen Bitumen geschützt. Der Bausatz kann sowohl aus unbehandeltem Holz, als auch mit Farbanstrich-vorab bestellt werden. Das Stelzenhaus ist für Kinder bis Teenager konzipiert und bietet Schaukel, Reckstange, Boulderwand und Feuerwehrstange zur Auswahl an. Der XXL Spielturm BIG ALPI kann mit Aufbauservice gebucht werden. Die Gardorello GmbH bietet die Lieferung per Spedition für alle Modelle versandkostenfrei an.

Fazit: BIG ROCKY und BIG ALPI sind Premium Stelzenhäuser und herausragende Optionen für Familien, die auf der Suche nach erstklassigen Stelzenhäusern für Ihre Kinder sind. Kontaktieren Sie beide Anbieter – Entscheidend ist, welches Angebot für Sie und Ihre Familie das passende ist!

