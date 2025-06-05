IsoEnergy erwirbt weitere Wertpapiere von Premier American Uranium Inc.

Toronto, ON, 30. Dezember 2025 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. (IsoEnergy oder das Unternehmen) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) (- www.commodity-tv.com/play/isoenergy-exciting-ceo-insights-on-the-world-nuclear-association-meeting-and-corporate-update/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es (die Transaktion) 2.135.760 Stammaktien (die PUR-Stammaktien) von Premier American Uranium Inc. (PUR) sowie Optionsscheine zum Erwerb von weiteren 2.708.627 PUR-Aktien als Gegenleistung für die Ausgabe von insgesamt 100.000 Stammaktien des Unternehmens (die ISO-Aktien) erworben hat. Die ISO-Aktien wurden zu einem angenommenen Preis von 11,58 Dollar pro Aktie ausgegeben, was einer Gesamtgegenleistung von 1.158.000 Dollar entspricht.

Philip Williams, CEO und Direktor von IsoEnergy, kommentierte: Als Mitbegründer von PUR Ende 2023 sind wir beeindruckt von der konstanten Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Wertschöpfung durch disziplinierte Fusionen und Übernahmen sowie die Weiterentwicklung von Vermögenswerten. Angesichts des steigenden Uranpreises und der starken Rückenwindfaktoren im Nuklearsektor – insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo PUR seinen Schwerpunkt hat – halten wir dies für einen günstigen Zeitpunkt, um unser Aktienengagement in dem Unternehmen zu erhöhen.

Unmittelbar vor Abschluss der Transaktion besaß das Unternehmen insgesamt 4.245.841 PUR-Stammaktien und Optionsscheine zum Erwerb von 167.708 PUR-Stammaktien, was etwa 6,27 % der ausstehenden PUR-Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und etwa 6,50 % der ausstehenden PUR-Stammaktien auf teilweiseverwässerten Basis, unter der Annahme, dass alle von der Gesellschaft gehaltenen Optionsscheine ausgeübt werden (vor Berücksichtigung der Umwandlung der komprimierten Aktien von PUR (die komprimierten Aktien). Unter der Annahme der Umwandlung aller ausgegebenen und ausstehenden komprimierten Aktien in PUR-Stammaktien entsprachen die von der Gesellschaft gehaltenen PUR-Stammaktien und Optionsscheine etwa 5,38 % der PUR-Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und etwa 5,58 % der ausstehenden PUR-Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis, unter der Annahme der Ausübung der von der Gesellschaft gehaltenen Optionsscheine. –

Nach Abschluss der Transaktion besitzt das Unternehmen insgesamt 6.381.601 PUR-Stammaktien und Optionsscheine zum Erwerb von insgesamt 2.876.335 PUR-Stammaktien, was auf nicht verwässerter Basis etwa 9,42 % der ausstehenden PUR-Stammaktien und auf teilweise verwässerter Basis unter der Annahme der Ausübung aller vom Unternehmen gehaltenen Optionsscheine (vor Berücksichtigung der Umwandlung der komprimierten Aktien) etwa 13,11 % der ausstehenden PUR-Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis, unter der Annahme, dass alle von der Gesellschaft gehaltenen Optionsscheine ausgeübt werden (vor Berücksichtigung der Umwandlung der komprimierten Aktien). Unter der Annahme der Umwandlung aller ausgegebenen und ausstehenden komprimierten Aktien in PUR-Stammaktien entsprechen die von der Gesellschaft gehaltenen PUR-Stammaktien und Optionsscheine etwa 8,09 % der PUR-Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und etwa 11,32 % der ausstehenden PUR-Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis, unter der Annahme der Ausübung der von der Gesellschaft gehaltenen Optionsscheine.

Die von IsoEnergy gehaltenen Wertpapiere von PUR werden zu Anlagezwecken gehalten. Obwohl IsoEnergy derzeit keine Pläne in Bezug auf die Wertpapiere hat, kann IsoEnergy je nach Marktbedingungen, allgemeinen wirtschaftlichen und branchenbezogenen Bedingungen, Handelspreisen der Wertpapiere von PUR, der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage und den Aussichten von PUR und/oder anderen relevanten Faktoren in Zukunft solche Pläne oder Absichten entwickeln und zu diesem Zeitpunkt von Zeit zu Zeit zusätzliche Wertpapiere erwerben, einige oder alle bestehenden oder zusätzlichen Wertpapiere veräußern oder weiterhin Wertpapiere von PUR halten.

Diese Pressemitteilung wird gemäß National Instrument 62-103 – The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues (Frühwarnsystem und damit verbundene Fragen zu Übernahmeangeboten und Insidermeldungen) herausgegeben, das auch die Einreichung eines Frühwarnberichts bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden vorschreibt, der zusätzliche Informationen zu den vorgenannten Angelegenheiten enthält. Eine Kopie des Frühwarnberichts von IsoEnergy wird unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sein. Der Sitz von IsoEnergy befindet sich in 217 Queen Street West, Toronto, ON M5V 0R2.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) ist ein führendes, global diversifiziertes Uranunternehmen mit umfangreichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden und kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkungen auf steigende Uranpreise bieten. IsoEnergy treibt derzeit sein Larocque East-Projekt im Athabasca-Becken in Kanada voran, wo sich die Hurricane-Lagerstätte befindet, die über die weltweit hochwertigsten angezeigten Uranmineralressourcen verfügt.

IsoEnergy verfügt außerdem über ein Portfolio an genehmigten, ehemals produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Lohnverarbeitungsvereinbarung mit Energy Fuels besteht. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können bei entsprechenden Marktbedingungen schnell wieder in Betrieb genommen werden, wodurch IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Philip Williams

CEO und Direktor

info@isoenergy.ca

1-833-572-2333

X: @IsoEnergyLtd

www.isoenergy.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, erwartet oder erwartet nicht oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, könnten oder werden, eintreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die potenziellen Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Wertpapiere von PUR. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, erwartet oder glaubt oder deren negative Konnotation oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, könnten oder werden, eintreten oder erreicht werden oder deren negative Konnotation.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem Annahmen, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen; dass die erwartete Mineralisierung der Projekte von IsoEnergy den Erwartungen entspricht und dass diese Projekte potenzielle Vorteile und Aufwärtspotenzial bieten; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern; dass bei Bedarf Finanzierungen zu angemessenen Konditionen verfügbar sind; dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Lieferungen sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Aktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Konditionen und rechtzeitig verfügbar sind. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Solche Aussagen geben die aktuellen Ansichten von IsoEnergy in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Fremdfinanzierung; Ungewissheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen; keine bekannten Mineralreserven; Fragen des Eigentumsrechts und der Konsultation der Ureinwohner; Abhängigkeit von Führungskräften und anderen Mitarbeitern; tatsächliche Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen; Änderungen der Explorationsprogramme aufgrund der Ergebnisse; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung; Unfälle, Auswirkungen von Wetter und anderen Naturphänomenen; sonstige Umweltrisiken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; allgemeine Börsenbedingungen; Nachfrage, Angebot und Preise für Uran; sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht und Jahresinformationsformular von IsoEnergy sowie in anderen Unterlagen von IsoEnergy beschrieben, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. IsoEnergy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IsoEnergy Ltd.

Philip Williams

217 Queen St. West, Suite 401

M5V 0R2 Toronto, ON

Kanada

email : info@isoenergy.ca

Pressekontakt:

IsoEnergy Ltd.

Philip Williams

217 Queen St. West, Suite 401

M5V 0R2 Toronto, ON

email : info@isoenergy.ca

