IsoEnergy gibt Abschluss einer 18,3-Millionen-Dollar-Finanzierung bekannt

Saskatoon, SK (6. Dezember 2022) – IsoEnergy Ltd. (TSX-V: ISO) („IsoEnergy“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Finanzierung in Höhe von 18,3 Mio. $ abgeschlossen hat, die aus folgenden Teilen besteht:

– 6 Millionen $ durch die Emission von 1.801.802 Stammaktien an NexGen Energy Ltd. (TSX: NXE)(NYSE: NXE)(ASX:NXG) („NexGen“), zu einem Preis von 3,33 $ pro Aktie;

– 4 Millionen US$ (ca. 5,3 Millionen C$) durch die Emission einer unbesicherten Wandelschuldverschreibung (die „Schuldverschreibung“) an Queen’s Road Capital Investment Ltd. (TSX:QRC) („QRC“);

– 5 Millionen Dollar durch die Ausgabe von 940.000 „Flow-Through“-Stammaktien zu einem Preis von 5,35 Dollar pro Aktie an ein Konsortium von Emissionsbanken unter der Leitung von PI Financial Corp. und einschließlich Canaccord Genuity, Haywood Securities Inc., Raymond James Ltd, Sprott Capital Partners LP und TD Securities Inc. (zusammen die „Emissionsbanken“); und

– 2 Millionen $ durch die Emission von 600.000 Stammaktien an die Konsortialbanken zu einem Preis von 3,33 $ pro Aktie.

Die Schuldverschreibung ist mit einem 10-prozentigen Kupon (die „Zinsen“) über eine Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet, wobei der Kapitalbetrag (in kanadische Dollar umgerechnet) nach Wahl des Inhabers in Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 4,33 C$ pro Aktie (der „Wandlungspreis“) für maximal 1.464.281 Aktien umgewandelt werden kann, wobei die genaue Anzahl der Aktien anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Umwandlung bestimmt wird. Die Zinsen sind halbjährlich zahlbar, wobei 7,5 % in bar und 2,5 % in Stammaktien des Unternehmens zahlbar sind, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „TSXV“), und zwar zu einem Preis, der dem 20-tägigen volumengewichteten durchschnittlichen Handelskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV (der „VWAP“) am Tag vor dem Fälligkeitsdatum dieser Zinsen entspricht. Das Unternehmen ist berechtigt, am oder nach dem dritten Jahrestag der Emission der Schuldverschreibung, wenn der 20-Tage-VWAP 130 % des Wandlungspreises übersteigt, die Schuldverschreibung zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen zurückzukaufen. Im Zusammenhang mit der Emission der Schuldverschreibung zahlte das Unternehmen an QRC eine Gründungsgebühr in Höhe von 120.000 US$ in bar.

Einschließlich der Erlöse aus der Finanzierung verfügt IsoEnergy nun über Barreserven in Höhe von etwa 20,7 Millionen C$. Die Erlöse aus der Finanzierung werden für die Exploration und Erschließung der unternehmenseigenen Grundstücke im Athabasca Basin, Saskatchewan, für potenzielle zukünftige Akquisitionen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen alle im Zusammenhang mit der Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere einer viermonatigen Haltefrist, die am 7. April 2023 endet.

Über IsoEnergy

IsoEnergy ist ein kapitalkräftiges Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem Portfolio an aussichtsreichen Projekten im infrastrukturreichen östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Im Jahr 2018 entdeckte das Unternehmen die hochgradige Lagerstätte Hurricane auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Larocque East im östlichen Athabasca-Becken. Die Lagerstätte Hurricane verfügt über angezeigte Mineralressourcen von 48,61 Millionen lb U3 O8 basierend auf 63.800 Tonnen mit einem Gehalt von 34,5 % U3 O8 und abgeleitete Mineralressourcen von 2,66 Millionen lb U3 O8 basierend auf 54.300 Tonnen mit einem Gehalt von 2,2 % U3 O8 (8. Juli 2022). Die Hurricane-Lagerstätte befindet sich zu 100 % im Besitz von IsoEnergy und ist nicht mit Lizenzgebühren belastet. IsoEnergy wird von einem Vorstands- und Managementteam geleitet, das auf eine lange Erfolgsgeschichte in den Bereichen Uranexploration, -erschließung und -betrieb zurückblicken kann. Das Unternehmen wurde gegründet und wird vom Team seines Hauptaktionärs NexGen Energy Ltd. unterstützt.

Tim Gabruch

Präsident und Hauptgeschäftsführer

IsoEnergy Ltd.

+1 306-261-6284

info@isoenergy.ca

www.isoenergy.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Informationen zum NexGen-Frühwarnbericht

Infolge der Finanzierung hat NexGen 1.801.802 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 3,33 C$ pro Aktie für einen Gesamtkaufpreis von 6.000.000,66 C$ erworben. Unmittelbar vor der Finanzierung besaß und kontrollierte NexGen 53.479.833 Stammaktien des Unternehmens, was ungefähr 50,05 % der ausstehenden Stammaktien entspricht (berechnet auf unverwässerter Basis). Unmittelbar nach der Finanzierung besitzt und kontrolliert NexGen 55.281.635 Stammaktien des Unternehmens, was etwa 50,17 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien entspricht, was einen Rückgang von etwa 4,83 % im Vergleich zu der Anzahl der Stammaktien des Unternehmens bedeutet, die NexGen in seinem letzten Frühwarnbericht vom 20. Dezember 2018 aufgrund der nachfolgenden Aktienemissionen des Unternehmens als im Besitz gemeldet hatte.

Das Unternehmen wurde von NexGen darauf hingewiesen, dass die Stammaktien von NexGen zu Investitionszwecken erworben wurden und dass NexGen in Abhängigkeit von Marktbedingungen und anderen verfügbaren Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten und vorbehaltlich gesetzlicher Beschränkungen seinen Anteil an den Wertpapieren des Unternehmens bzw. seine Kontrolle oder Weisungsbefugnis darüber erhöhen oder verringern kann, sei es auf dem freien Markt, durch privat ausgehandelte Vereinbarungen oder auf andere Weise .

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Angaben zum Aktienbesitz von NexGen erfolgen gemäß National Instrument 62-104 – Take-Over Bids and Issuer Bids. Ein entsprechender Bericht wird von NexGen über das Canadian System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht und kann unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedar.com eingesehen werden.

Erklärung der qualifizierten Person

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andy Carmichael, P.Geo., IsoEnergys Vice-President, Exploration, geprüft und genehmigt. Herr Carmichael ist eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. Weitere Informationen über das Grundstück Larocque East des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report on the Larocque East Project, Northern Saskatchewan, Canada“ vom 4. August 2022, der auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulations Services Provider (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act registriert oder von den Registrierungsvorschriften befreit.

Vorausschauende Informationen

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. „Zukunftsgerichtete Informationen“ beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf geplante Explorationsaktivitäten und die Verwendung der Erlöse aus den Finanzierungen. Im Allgemeinen, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „sieht voraus“ oder „glaubt“ oder der negativen Konnotation dieser Wörter und Phrasen zu erkennen oder an der Aussage, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“, „eintreten“ oder „erreicht werden“ oder der negativen Konnotation dieser Begriffe.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, dass der Uranpreis und die voraussichtlichen Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden, dass Drittanbieter, Ausrüstungen und Lieferungen sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Unternehmensleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, darunter unter anderem: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Drittfinanzierungen, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder -ressourcen, die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, der Einfluss eines Großaktionärs, alternative Energiequellen und Uranpreise, Rechtsansprüche der Ureinwohner und Konsultationsprobleme, Abhängigkeit vom Management und anderem Personal in Schlüsselpositionen, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen der Explorationsprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse, Verfügbarkeit von Drittunternehmern, Verfügbarkeit von Ausrüstung und Vorräten, Nichtfunktionieren von Ausrüstung wie erwartet; Unfälle, Wettereinflüsse und andere Naturphänomene und andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Beziehungen zu den Gemeinden und Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen Genehmigungen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IsoEnergy Ltd.

Craig Parry

970 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver

Kanada

email : cparry@isoenergy.ca

Pressekontakt:

IsoEnergy Ltd.

Craig Parry

970 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver

email : cparry@isoenergy.ca

