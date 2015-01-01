ISPO Munich 2025: Trendsportarten im Mittelpunkt der Berichterstattung auf Messe.TV

Messe.TV berichtet auf der ISPO Munich 2025 über neue Trends im Sportmarkt – mit Schwerpunkt auf Padel und Pickleball.

Redaktioneller Schwerpunkt: Padel und Pickleball auf der ISPO 2025

Messe.TV begleitet die ISPO Munich 2025 mit redaktionellen Beiträgen zu den aktuellen Entwicklungen im Sport- und Freizeitbereich. In diesem Jahr stehen insbesondere die Trendsportarten Padel und Pickleball im Fokus. Beide Sportarten erfreuen sich wachsender Beliebtheit – sowohl bei Freizeitsportlern als auch im professionellen Umfeld. Mit Interviews und Videoformaten bietet Messe.TV einen fundierten Überblick über die Aussteller, Innovationen und Branchendiskussionen rund um diese dynamischen Sportarten.

ISPO Munich 2025: Abschied vom etablierten Standort München

Die ISPO Munich gilt als eine der international führenden Plattformen für Sport, Outdoor, Technologie und Innovation. Im Jahr 2025 wird sie ein letztes Mal auf dem Gelände der Messe München stattfinden. Künftig plant der Veranstalter, die Messe am Standort Amsterdam fortzuführen. Damit endet eine jahrzehntelange Verbindung zwischen der ISPO und der bayerischen Landeshauptstadt.

Für 2025 bleibt die ISPO ein zentraler Treffpunkt für Fachpublikum aus Industrie, Handel, Verbänden und Medien. Themen wie nachhaltige Materialentwicklung, digitale Sporttechnologien und neue Distributionsmodelle werden in Vorträgen, Panels und Ausstellerpräsentationen aufgegriffen. Padel und Pickleball verdeutlichen dabei den Wandel im Sportmarkt: weg von klassischen Disziplinen hin zu neuen, zugänglichen Spielformen mit hohem Erlebnisfaktor.

Beiträge zu Ausstellern wie Joola, Wingfield, BSI und Gore

Messe.TV berichtet auf der ISPO 2025 über eine Vielzahl von Ausstellern, die mit innovativen Produkten und Konzepten vertreten sind. Unter anderem stehen folgende Unternehmen im redaktionellen Fokus:

* Joola, ein Traditionsunternehmen im Tischtennis, das inzwischen auch im Bereich Padel aktiv ist und neue Beläge und Schlägerkonzepte vorstellt

* Wingfield, Anbieter digitaler Court-Lösungen zur Spielanalyse und Trainingsoptimierung

* BSI – Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie e.V., der Einblicke in Branchentrends, Marktanalysen und politische Entwicklungen gibt

* Gore, bekannt für technische Textilien und Materialien im Outdoorbereich

Die ausführlichen Beiträge zu diesen und weiteren Ausstellern erscheinen ab sofort auf Messe.TV: Ispo Munich 2025

Messe München: Ein Standort mit gewachsener Infrastruktur

Das Messegelände München im Stadtteil Riem gehört zu den größten und am klarsten strukturierten Messeplätzen in Deutschland. Das Gelände entstand nach der Verlagerung des alten Messestandorts an den Stadtrand und verfügt über moderne Hallen mit einheitlichen Grundrissen, die eine flexible Nutzung ermöglichen.

Für Besucherinnen und Besucher besteht eine direkte Anbindung an das Nahverkehrsnetz über die U-Bahn-Linie U2 sowie Busverbindungen. Für den Individualverkehr stehen Zufahrten über die Autobahn A94 sowie mehrere Parkflächen zur Verfügung. Die klare Hallenstruktur erleichtert die Orientierung, und die weitläufigen Innen- wie Außenbereiche ermöglichen es Veranstaltern, unterschiedliche Themenbereiche räumlich voneinander zu trennen oder zu kombinieren.

Padel und Pickleball: Zwei Sportarten auf dem Vormarsch

Padel und Pickleball zählen zu den am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit. Beide Disziplinen kombinieren Elemente bekannter Rückschlagsportarten, setzen aber auf kompaktere Spielfelder, einfachere Einstiegsbedingungen und hohe Dynamik. Besonders in urbanen Räumen sowie im Freizeitsektor gewinnen sie an Bedeutung.

Auf der ISPO 2025 präsentieren Hersteller neue Schlägertechnologien, nachhaltige Materialien für Court-Beläge und digitale Trainingslösungen. Anbieter wie Joola und Wingfield zeigen, wie durch smarte Technologien neue Zielgruppen erschlossen werden können – von ambitionierten Freizeitsportlern bis zu professionellen Vereinen. Messe.TV dokumentiert diese Entwicklungen mit Beiträgen, die sowohl technische Details als auch Marktpotenziale aufzeigen.

Sportmärkte im Wandel: Neue Zielgruppen und digitale Angebote

Die Sportartikelindustrie befindet sich in einem umfassenden Transformationsprozess. Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Community-orientierte Konzepte bestimmen zunehmend die Produktentwicklung und Vermarktung. Gerade im Bereich Padel und Pickleball werden digitale Services wie App-gestützte Spielanalysen, vernetzte Spielfelder und Buchungsplattformen immer relevanter.

Messe.TV verfolgt diese Entwicklung mit journalistischer Perspektive und stellt in seiner Berichterstattung nicht nur Produkte, sondern auch Geschäftsmodelle und Marktmechanismen vor. Dabei werden Interviews mit Branchenvertretern ebenso berücksichtigt wie Hintergrundinformationen zur Positionierung der jeweiligen Marken.

Rückblick und Ausblick: Das Messejahr 2025 endet, neue Termine für 2026 geplant

Mit der ISPO Munich neigt sich das Messejahr 2025 dem Ende zu. Messe.TV hat in diesem Jahr zahlreiche Leitveranstaltungen redaktionell begleitet – mit Videobeiträgen, Interviews und fundierter Einordnung. Auch 2026 wird Messe.TV wieder auf führenden Fach- und Publikumsmessen vertreten sein.

Für Veranstalter, Marken und Sponsoren bietet Messe.TV die Möglichkeit, über maßgeschneiderte Beiträge digitale Sichtbarkeit zu schaffen. Ob Produktneuheit, Unternehmenspräsentation oder Themenkampagne – die redaktionelle Umsetzung erfolgt zielgerichtet, mediengerecht und im Kontext des jeweiligen Branchenevents. Eine Übersicht der möglichen Messetermine für 2026 findet sich auf Messe.TV: Messetermine 2026

Digitale Sichtbarkeit als Erfolgsfaktor im Messejahr 2026

Digitale Medienpräsenz ist längst ein integraler Bestandteil moderner Messekommunikation. Messe.TV bietet Unternehmen eine Plattform, um Inhalte gezielt zu verbreiten – mit Reichweite, redaktioneller Qualität und in unmittelbarem Messekontext. Durch Videoformate, themenspezifische Portale und crossmediale Einbindung wird ein breites Fachpublikum erreicht.

Die Kombination aus technischer Infrastruktur, redaktioneller Erfahrung und Branchenkenntnis macht Messe.TV zu einem starken Partner für Unternehmen, die ihre Sichtbarkeit im Rahmen von Messen steigern möchten. Mehr Informationen dazu: Sichtbarkeit auf Messen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Messe.TV – Deutsche Messefilm & Medien GmbH

Herr Andreas Bergmeier

Münchener Straße 6

85368 Moosburg

Deutschland

fon ..: 08761721300

web ..: https://www.messe.tv

email : kontakt@messe.tv

Messe.TV ist ein unabhängiges Online-Format für Videoberichterstattung von Fachmessen und Branchenevents.

Das Redaktionsteam produziert exklusive Beiträge zu Innovationen, Produkten und Marktbewegungen – mit journalistischem Anspruch, technischer Expertise und hohem Qualitätsstandard. Jährlich entstehen mehrere hundert Videobeiträge, die auf www.messe.tv abrufbar sind und über YouTube sowie ausgewählte Social-Media-Kanäle zusätzliche Reichweite erzielen.

Messe.TV versteht sich als Schnittstelle zwischen Fachjournalismus und digitaler Kommunikation. Für Aussteller bedeutet das: Inhalte werden in einem professionellen Umfeld präsentiert, das Fachbesucher, Entscheider und Branchenakteure gleichermaßen erreicht.

Neben der redaktionellen Berichterstattung bietet Messe.TV gezielte Werbeformate und Sponsoringmöglichkeiten für wirkungsvolles B2B Marketing – mit klar definiertem Kontextbezug und thematischer Passgenauigkeit. Die Kombination aus Reichweite, Relevanz und redaktioneller Qualität macht Messe.TV zu einer etablierten Plattform im Umfeld der deutschsprachigen Messewirtschaft.

