Ist das Erlernen der KI auch Ihr Vorsatz für das Neue Jahr?

– KI VERSTEHEN: DAS JAHR 2025 MARKIERT EINE NEUE ÄRA DER CHANCEN UND UNSICHERHEITEN FÜR MENSCHEN UND UNTERNEHMEN

– MEHR ALS 12 MILLIONEN MENSCHEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH PLANEN DAS ERLERNEN DER KI ALS VORSATZ FÜR DAS NEUE JAHR

– 30 %[1] DERJENIGEN, DIE SICH NOCH NICHT MIT KI BESCHÄFTIGT HABEN, BEFÜRCHTEN, IN BERUF ODER AUSBILDUNG INS HINTERTREFFEN ZU GERATEN, WENN SIE BIS 2025 NICHT MIT DEM ERLERNEN DIESER NEUEN TECHNOLOGIE BEGINNEN

– 46 %1 STIMMEN ZU, DASS DIE KI UNSERE BEZIEHUNG ZUR TECHNIK GRUNDLEGEND VERÄNDERN WIRD

LONDON, GB / ACCESSWIRE / 13. Dezember 2024 / An der Schwelle zum Jahr 2025 entwickelt sich die Diskussion über Künstliche Intelligenz (KI) unaufhörlich weiter. Eine neue Verbraucherstudie, die vom führenden Tech-Event für Führungskräfte im Vereinigten Königreich, der Tech Show London, in Auftrag gegeben wurde, zeigt, dass mehr als 12 Millionen Konsumenten im Vereinigten Königreich das Erlernen der KI zu ihrem Neujahrsvorsatz für 2025 machen wollen. Dieses wachsende Interesse an der Beherrschung der KI signalisiert einen Wandel hin zu einem besseren Verständnis und mehr Beschäftigung mit einer Technologie, die unser Leben zunehmend prägt.

Knapp die Hälfte der Befragten (46 %1) ist der Meinung, dass KI unsere Beziehung zur Technik grundlegend verändern wird. Diese Auffassung teilt auch Microsoft-CEO Satya Nadella im Hinblick auf das transformative Potenzial der KI.

Werde ich ins Hintertreffen geraten?

30 %1 derjenigen, die sich noch nicht mit KI beschäftigt haben, befürchten, in ihrem Beruf oder ihrer Ausbildung ins Hintertreffen zu geraten, wenn sie nicht bis zum Jahr 2025 mit dem Erlernen dieser Technologie beginnen. Bei den 25- bis 34-Jährigen steigt dieser Anteil auf 39 %, bei den über 55-Jährigen sinkt er auf 24 %. Dieses Ergebnis verdeutlicht einen entscheidenden Moment: Je weiter die KI voranschreitet, desto mehr steigt die Besorgnis, zurückzubleiben.

Verstehen wir KI und ihre Auswirkungen auf unser tägliches Leben wirklich?

Laut der neuen Verbraucherstudie geben 22 % der Menschen an, sich in einer typischen Woche überhaupt nicht mit künstlicher Intelligenz zu befassen; dennoch nutzen viele sie in ihrem täglichen Leben, ohne es zu wissen. Bei genauerer Betrachtung der Technikgewohnheiten wird klar, dass 60 % der Menschen mit Suchmaschinen arbeiten, 39 % Online-Apps bzw. mobile Apps nutzen und 29 % mit intelligenten Geräten interagieren; sie alle sind mit KI-Technologien ausgestattet.

Trotz der häufigen Nutzung begegnen viele Menschen der KI immer noch mit Verwirrung oder Argwohn. Tatsächlich geben 41 %1 der Menschen zu, dass die KI bei ihnen eher Besorgnis als Begeisterung auslöst. Jüngere Generationen sind allerdings deutlich enthusiastischer: Nur 37 %1 der 25- bis 34-Jährigen äußern sich besorgt, während 45 %1 angeben, KI in diesem Jahr mehr zu nutzen als je zuvor.

Interessanterweise geben 28 %1 der Befragten an, dass sie das Gefühl haben, im Jahr 2025 KI-fit sein zu müssen; bei den 25- bis 34-Jährigen erhöht sich diese Zahl auf 37 %1. Somit wird das Erlernen der KI zu einem durchaus häufigen Neujahrsvorsatz: 23 %1 der Menschen (28 %1 Männer, 18 %1 Frauen) planen, sich im kommenden Jahr gezielt mit dem Erlernen der KI auseinandersetzen zu wollen.

Der Generationsunterschied bei KI

Beim Wandel in der Akzeptanz der KI tut sich scheinbar eine Kluft zwischen den Generationen auf. Jüngere Erwachsene im Alter von 25 bis 35 Jahren nehmen hier die Führungsposition ein, während die älteren Generationen zurückhaltender sind: Nur 15 %1 der über 55-Jährigen geben an, die KI in diesem Jahr verstärkt genutzt zu haben.

KI und Cybersicherheit: Was erwartet uns im Jahr 2025

Das Jahr 2025 steht vor der Tür und Experten sagen massive Veränderungen in der Welt der Cybersicherheit voraus. Die Fähigkeit der KI, Sicherheitsbedrohungen sowohl zu schaffen als auch zu entschärfen, wird ein zentrales Thema in der Tech-Branche sein. Ein Haupttrend, der sich für das kommende Jahr abzeichnet, ist die Integration von KI in die Erkennung von und die Reaktion auf Bedrohungen. KI wird zu einem unverzichtbaren Werkzeug, um komplexe Cyberangriffe in Echtzeit zu erkennen und zu neutralisieren.

Mit dem wachsenden Einfluss der KI im Bereich der Cybersicherheit werden aber auch Bedenken hinsichtlich neuer Schwachstellen geäußert. Mit der zunehmenden Integration der KI in die Sicherheitsinfrastruktur nimmt auch das Risiko von KI-gesteuerten Cyberangriffen zu, weiß Jake Moore, Experte für Cybersicherheit. Im Jahr 2025 müssen Unternehmen dafür sorgen, dass sie die KI nicht nur zum Schutz ihrer Daten einsetzen, sondern ihre Systeme auch gegen KI-basierte Bedrohungen absichern.

Die Tech Show London 2025 ist das perfekte Forum, um diesen Themen auf den Grund zu gehen. Sie bringt Innovatoren, Cybersicherheitsexperten und Branchenführer zusammen, um die Zukunft der Technologie zu erörtern. Auf der Veranstaltung werden sowohl die Chancen der KI als auch die damit verbundenen Herausforderungen in Bereichen wie Datenschutz, Ethik und Sicherheit auf den Prüfstand gestellt.

Fazit: Chancen in einem unsicheren Umfeld nutzen

Da KI die Zukunft der Arbeit, der (Aus)bildung und des täglichen Lebens prägen wird, sind die Akzeptanz von Unsicherheit und das Verständnis des sich entwickelnden Technikumfelds der Schlüssel, um die Nase vorn zu haben. Die Tech Show London 2025 bietet nicht nur Gelegenheit, tiefer in die Welt der KI einzutauchen, sondern ermöglicht auch Einblicke, wie Unternehmen innovative Technologien nutzen können, um in einem unsicheren Umfeld erfolgreich zu sein.

Wir befinden uns in einer Zeit des Wandels, in der es von entscheidender Bedeutung ist, sich auf neue Technologien einzulassen und ihre Auswirkungen zu verstehen, sagt Moore. Auf der Tech Show London werden wir einen kritischen Blick darauf werfen, wie KI gleichermaßen als Innovations- und Disruptionsmotor fungieren kann, um sicherzustellen, dass Unternehmen auf die kommenden Chancen und Herausforderungen vorbereitet sind.

Die Tech Show London 2025 findet im Excel London statt und bietet Vordenkern, Branchenpionieren und Technikfreaks ein gemeinsames Forum, um sich auf eine unvergessliche Erkundungsreise in die Zukunft von KI, Cybersicherheit und digitaler Innovation zu begeben.

KI verändert zweifellos ganze Branchen, aber mit ihrer zunehmenden Akzeptanz gehen auch erhebliche Bedenken einher, insbesondere im Hinblick auf die Datensicherheit. Wir müssen uns der potenziellen Risiken bewusst sein und eine entsprechende Weiterentwicklung unserer Cyberabwehrsysteme sicherstellen, um für diese neuen Herausforderungen gerüstet zu sein. 2025 wird ein entscheidendes Jahr, wenn es darum geht, das volle Potenzial der KI zu verstehen und gleichzeitig effektive Sicherheitsmaßnahmen zu treffen und aufrecht zu erhalten. Jake Moore, Experte für Cybersicherheit.

Mit Blick auf das Jahr 2025 wird klar, dass KI nicht nur ein Schlagwort ist, sondern eine essentielle Technologie, die sich darauf auswirken wird, wie wir arbeiten, lernen und mit der Welt um uns herum interagieren. Auf der Tech Show London werden wir Führungskräfte und Innovatoren aus dem gesamten Techniksektor zusammenbringen, um sowohl die aufregenden Möglichkeiten als auch die Herausforderungen, welche sich mit der KI eröffnen, zu erkunden. Diese Studie zeigt, wie wichtig es für viele Menschen ist, KI zu verstehen, und wir können es kaum erwarten, sie auf diese transformative Reise vorzubereiten. Simon Press, Portfolio Director, Tech Show London.

