ISX Financial EU Plc sichert sich Patent für neuartige Technologie zur Identitätsprüfung mittels Video-KYC

Die ISX Financial-Tochtergesellschaft ISX IP Ltd erhält ein europäisches Patent für ihre innovative Video-KYC-Technologie und erweitert damit ihr Portfolio um Lösungen zur Fernidentitätsprüfung.

In der schnelllebigen Welt der Bankentechnologie sind Patente sowohl ein rechtlicher Schutz als auch ein strategisches Instrument, um Innovationen zu sichern, Wettbewerbsvorteile auszubauen und Vertrauen bei Kunden und Partnern aufzubauen. Neuartige Lösungen in der Branche reichen von sicherer Zahlungsabwicklung bis hin zur digitalen Identitätsprüfung.

ISX Financial EU Plc (ISXX), ein innovativer Anbieter von regulierten Transaktionsbankdienstleistungen und Echtzeit-Zahlungstechnologie in Europa und Großbritannien, hat kürzlich einen weiteren wichtigen Meilenstein in dieser Hinsicht erreicht: Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft ISX IP Ltd hat das Unternehmen ein neues europäisches Patent (EP 3850508) erhalten, das die digitale Identitätsprüfung per Video (Know Your Customer, KYC) revolutioniert.

Innovatives Video-KYC: sicher und zuverlässig

Das neuartige Technologiepatent beschreibt ein computergestütztes Verfahren zur Fernüberprüfung der Identität eines Benutzers. Verschiedene biometrische Daten werden über eine Datenverbindung und Live-Video-Streaming erfasst, analysiert und verifiziert, ohne dass physische Wege zu den Büros von Personen, die zur Beglaubigung von Kopien von Ausweisdokumenten befugt sind, zurückgelegt werden müssen oder zusätzliche Identitätsprüfungen durchgeführt werden müssen. Die Technologie erfasst eine Vielzahl von biometrischen Merkmalen wie Gesicht, Stimme, Iris, Gangart, Herzschlag oder Fingerabdrücke in Echtzeit und vergleicht diese kontinuierlich mit gespeicherten Daten. Neben anderen Konfigurationen kann das Patent auch den Einsatz von Drohnen (autonom oder pilotiert) zur Identifizierung und Überprüfung von Personen für Anwendungen außerhalb des Finanzdienstleistungsbereichs vorsehen.

Nikogiannis Karantzis, CEO von ISXX, erklärt: Diese Erfindung repräsentiert die Zukunft der Identitätsüberprüfung – nahtlos für den Benutzer und dennoch äußerst sicher … Wir freuen uns darauf, diese Technologie intern weiterzuentwickeln und auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, um sie in Branchen einzusetzen, in denen Vertrauen und Sicherheit von größter Bedeutung sind.

ISXX sucht aktiv nach Möglichkeiten und Partnerschaften, um die Technologie zur unterbrechungsfreien Video-Identitätsprüfung in großem Maßstab auf den Markt zu bringen.

BankTech-Patentportfolio wächst

ISXX hat sein wachsendes Patentportfolio um ein neues Patent erweitert.

Darüber hinaus hält ISXX mehrere Patente, die wichtige Sicherheits- und Verifizierungsprozesse im digitalen Zahlungsverkehr absichern. So schützt beispielsweise ein US-Patent Verfahren zur Fernidentitätsprüfung. Es ist besonders relevant für Online-Zahlungen und digitale Identifikationssysteme, bei denen die physische Anwesenheit der Nutzer nicht erforderlich ist, aber eine zuverlässige Verifizierung dennoch von entscheidender Bedeutung ist. Ein weiteres Patent beschreibt Verfahren und Systeme zur Echtzeit-Transaktionsprüfung³. Es stellt sicher, dass jede Transaktion korrekt und rechtmäßig abgewickelt wird. Diese Technologie unterstützt auch die Einhaltung der starken Kundenauthentifizierung (Strong Customer Authentication, SCA) gemäß der EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 und ist damit ein wichtiger Baustein für die Prävention von Geldwäsche und die Transaktionssicherheit in Banken und Finanzdienstleistungen.

Die gezielten Investitionen von ISXX in Forschung und Entwicklung haben es ermöglicht, das bereits umfangreiche Patentportfolio weiter auszubauen. Diese Investitionen stärken die technologische Führungsposition von ISXX und positionieren das Unternehmen als Vorreiter für innovative und sichere Finanztechnologien.

___________________

Quellen:

www.isx.financial/blog/securespatentkyc

patents.google.com/patent/US20220050890A1/en?inventor=karantzis&oq=karantzis

www.isx.financial/blog/patentsusa2

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit ISX Financial existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Brand Pilot AI. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ISX Financial können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von ISX Financial können auf der Seite: www.isx.financial/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der ISX Financial vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland

email : ereuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

email : ereuter@dr-reuter.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Streetfood Festival Wolfsburg 2025