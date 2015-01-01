IT Entsorgung und Datenträger Entsorgung: Sicherer Vernichtung und Entsorgung

Die Zeiten einfacher IT-Entsorgung sind vorbei: Fehler beim Festplatten entsorgen und Datenträger entsorgen können Unternehmen teuer zu stehen kommen.

Die Anforderungen an die sichere IT Entsorgung und Datenträger Entsorgung sind in Deutschland durch den Inkrafttreten der NIS2-Richtlinie und die verbindliche Einführung der internationalen Norm ISO/IEC 21964 auf ein neues Niveau gehoben worden. Unternehmen aus allen Branchen stehen nun in der Pflicht, nicht nur für den Schutz ihrer Daten während des Betriebs zu sorgen, sondern auch für eine lückenlose, nachvollziehbare und gesetzeskonforme Entsorgung sämtlicher IT-Systeme und Datenträger. Die ProCoReX Europe GmbH unterstützt Unternehmen dabei, diesen neuen gesetzlichen Anforderungen effizient, sicher und transparent gerecht zu werden.

Die Zeiten, in denen die IT Entsorgung und Festplatten Entsorgung als reine Abfallwirtschaft betrachtet wurden, sind endgültig vorbei. Im Mittelpunkt steht heute die vollständige Integration der Datenvernichtung in das unternehmensweite Cybersicherheits-Risikomanagement. Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben liegt dabei explizit bei der Geschäftsleitung. Fehler, Versäumnisse oder eine unvollständige Dokumentation können schwerwiegende rechtliche und finanzielle Folgen haben – bis hin zur persönlichen Haftung der Geschäftsführung.

Die bisherige DIN 66399 ist durch die internationale ISO/IEC 21964 vollständig abgelöst worden. Diese Norm definiert nicht nur Schutzklassen und Sicherheitsstufen für die IT Entsorgung und Datenträger Entsorgung, sondern fordert auch die lückenlose und manipulationssichere Dokumentation aller Prozessschritte. Besonders bei modernen Speichermedien wie SSDs, USB-Sticks oder Flash-Speichern sind die Anforderungen an die technische Vernichtung verschärft: Nur zertifizierte, mechanische Zerstörung auf besonders kleine Partikelgrößen erfüllt die gesetzlichen Vorgaben und schützt Unternehmen zuverlässig vor Datenmissbrauch.

Die gesetzlichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung sind eindeutig: Unternehmen, die gegen die Vorgaben der NIS2-Richtlinie und ISO/IEC 21964 verstoßen, riskieren empfindliche Bußgelder, Haftungsansprüche und im Schadensfall sogar die persönliche Haftung der Geschäftsleitung. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist berechtigt, unangekündigte Audits durchzuführen und vollständige Nachweise über die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu verlangen. Werden Mängel festgestellt, drohen nicht nur finanzielle Sanktionen, sondern auch erhebliche Reputationsverluste und Einschränkungen im Geschäftsbetrieb.

„Die Anforderungen an die IT Entsorgung und Datenträger Entsorgung sind im Zuge der Digitalisierung und der wachsenden Cyberbedrohungen massiv gestiegen“, erklärt die Geschäftsleitung der ProCoReX Europe GmbH. „Unternehmen müssen den kompletten Lebenszyklus ihrer Datenträger absichern und die Vernichtung nachweislich und revisionssicher dokumentieren. Wer diese Vorgaben nicht erfüllt, riskiert nicht nur hohe Bußgelder, sondern auch das Vertrauen von Kunden und Partnern.“

Um diese Risiken zuverlässig zu vermeiden, ist es für Unternehmen unerlässlich, auf einen zertifizierten Dienstleister zu setzen, der die Anforderungen der ISO/IEC 21964 vollständig erfüllt und eine rechtssichere, revisionssichere und dokumentierte IT Entsorgung und Datenträger Entsorgung garantiert. Nur zertifizierte Fachbetriebe verfügen über die notwendige technische Ausstattung, das geschulte Personal und die etablierten Prozesse, um eine gesetzeskonforme Datenvernichtung zu gewährleisten.

Die Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Dienstleister wie ProCoReX bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile: Sie schützen nicht nur sensible Daten vor Missbrauch und Datenverlust, sondern sichern sich auch gegen rechtliche und finanzielle Risiken ab. Die lückenlose Dokumentation aller Prozesse schafft Transparenz und Nachweisbarkeit – ein entscheidender Faktor im Falle von Audits oder behördlichen Prüfungen. Darüber hinaus profitieren Unternehmen von einer effizienten, ressourcenschonenden und nachhaltigen IT Entsorgung und Datenträger Entsorgung, die den Anforderungen der modernen digitalen Wirtschaft gerecht wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : presse@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH bietet professionelle Dienstleistungen rund um die zertifizierte Datenträger- und Festplattenvernichtung sowie das Recycling von Computern, Notebooks, PCs, EDV- und IT-Geräten an. Unser Service richtet sich an Unternehmen, Behörden und Institute in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

Diese Pressemitteilung darf – auch in geänderter oder gekürzter Form – unter Angabe eines Quelllinks zu unserer Homepage kostenfrei auf Ihrer Webseite veröffentlicht werden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : presse@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Computerschrott Entsorgung in Bonn – ProCoReX für Datensicherheit und nachhaltiges Recycling