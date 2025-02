IT-Sicherheit und Klimawandel: Herausforderungen und Chancen im Fokus

Der Klimawandel ist nicht nur eine ökologische und gesellschaftliche Herausforderung, sondern auch ein Thema für die Informationssicherheit.

ISO 27001 fordert explizite Auseinandersetzung mit dem Klimawandel

_Der Klimawandel ist nicht nur eine ökologische und gesellschaftliche Herausforderung, sondern auch ein Thema für die Informationssicherheit, wenn nicht gar für die gesamtstrategische Ausrichtung des Unternehmens. Unternehmen müssen sich verstärkt mit den Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS) auseinandersetzen. Gerade für Unternehmen, die mit IT-Infrastruktur wichtige Kerndienstleistungen für Kunden erbringen, birgt das Thema Risiken und Chancen. Informationssicherheit und Nachhaltigkeit sind keine Gegensätze, sondern gehen Hand in Hand. Der Klimawandel zwingt Unternehmen, Risiken neu zu bewerten und ihre Resilienz zu stärken. Auch kann ein Beitrag für den Klimaschutz geleistet werden._

Neue Norm-Anforderungen durch den Klimawandel

Im Rahmen aktueller Norm-Anforderungen bei der ISO 27001 wird von Unternehmen verlangt, den Einfluss des Klimawandels auf das Unternehmen zu analysieren. Mögliche Risiken umfassen physische Schäden an IT-Infrastruktur durch extreme Wetterereignisse wie Stürme oder Überschwemmungen, regulatorische Anpassungen oder Störungen in den Lieferketten. Auch langfristige Veränderungen wie steigende Temperaturen und die damit verbundenen Herausforderungen für die Kühlung von Rechenzentren können die IT, deren Sicherheit und somit auch die Informationssicherheit beeinflussen.

Neue Gefahren durch Klimawandel

Hierbei drohen recht breit gefächerte Gefahren: Von der Unterbrechung der Energieversorgung über die Zerstörung von Netzwerken und Überlastung des Kommunikationsnetzes (z. B. durch verstärkte Nutzung von Fernzugriffen) sowie Schäden an Serverräumen bis hin zur Beeinflussung von Transportwegen, die schlechte Verfügbarkeit von Ressourcen und veränderten Arbeitsbedingungen mit Auswirkungen Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer.

Gleichzeitig bietet der Klimawandel auch Möglichkeiten: Unternehmen können durch den Einsatz nachhaltiger IT-Lösungen ihre Resilienz stärken, die Notfallwiederherstellung optimieren und durch energieeffiziente Prozesse Betriebskosten senken. Der Ausbau digitaler Kundenservices und Schulungen fördert nicht nur die Umweltverträglichkeit, sondern erhöht auch das Bewusstsein für Datensicherheit in der Belegschaft.

Nachhaltigkeitsstrategien erforderlich

Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld ist die Integration von Nachhaltigkeitsstrategien in die IT-Sicherheitsarchitektur. Dazu gehören beispielsweise die Umstellung auf klimafreundliche Softwarelösungen und die Sicherstellung der Lieferkette unter ökologischen Aspekten. Diese Maßnahmen tragen nicht nur zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen bei, sondern schaffen auch einen Wettbewerbsvorteil in einem zunehmend klimabewussten Markt.

Klimawandel auch als Chance in Informationssicherheit?

Unternehmen, die den Klimawandel nicht nur als Bedrohung, sondern als Chance sehen, können sowohl ihre IT-Sicherheit als auch ihre ökologische Verantwortung auf ein neues Niveau heben. Ziel des Unternehmens sollte es demnach sein, eine Balance zwischen nachhaltigem Handeln und umfassender Informationssicherheit zu schaffen.

