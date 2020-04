It´s Yoga, Baby! – Gelassener durch die Schwangerschaft und das erste Lebensjahr

Ruth Claire Happe steht den Lesern vom positiven Schwangerschaftstest bis zum ersten Geburtstag des Kindes mit hilfreichen Tipps zur Seite.

Das Leben eines Menschen verändert sich ungeheuer, wenn man zu einem Elternteil wird. Es kommen neue Herausforderungen auf die frischen Eltern hinzu, aber auch viele Momente des Glücks. Neuen Eltern schweben viele Fragen im Kopf herum, denn sie möchten keine Fehler begehen. Mit diesem neuen Buch erhalten die Leser eine fürsorgliche Begleitung, die ihnen vom positiven Schwangerschaftstest bis zum ersten Geburtstag des kleinen Wunders zur Seite steht und beim Finden von Antworten hilft. Elternwerden ist ein Prozess, der laut Ruth Claire Happe niemals aufhört, doch besonders der Start braucht eine sichere Basis von der aus sich eine Familie entwickeln kann – und genau damit will die Autorin helfen.

Mit einfühlsamen Worten und stärkenden Übungen, die aus dem Yoga inspiriert sind, finden die Leser in dem Buch „It´s Yoga, Baby!“ von Ruth Claire Happe immer wieder eine Anlaufstelle für Sicherheit in unsicheren Momenten und der stetigen Ermutigung auf ihre Herzen zu hören, um ihren ganz persönlichen Familienweg zu entwickeln. Für die Übungen in diesem Buch sind keinerlei Vorkenntnisse aus dem Yoga notwendig. Sie sind für alle Menschen gedacht, die zu sich finden und erfüllte Beziehungen gestalten möchten.

„It´s Yoga, Baby!“ von Ruth Claire Happe ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03299-6 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

