IXOPAY stärkt die Führung im Bereich Kundenerfahrung mit der Ernennung von Angie Okelberry und Benjamin Canova

Vereintes Know-how im operativen Betrieb und Zahlungsverkehr hilft Händlern, das volle Potenzial der Orchestrierung auszuschöpfen.

Lehi, UT/ ACCESS Newswire / 4. September 2025 IXOPAY, ein weltweit führender Anbieter von Zahlungsorchestrierungs-Lösungen für Unternehmen, gab heute die Ernennung von Angie Okelberry als Vice President, Global Customer Success & Support, und Benjamin Canova als Senior Director, Customer Strategy & Account Management, bekannt. Diese Ernennungen stärken das Engagement von IXOPAY, Händlern weltweit ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten.

Okelberry verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Kundenerfolg, Professional Services, Vertriebstechnik und Produktmanagement. In ihrer neuen Position wird sie IXOPAYs globale Teams für Kundenerfolg und Support beaufsichtigen und sicherstellen, dass Händler während ihrer gesamten Reise messbare Ergebnisse erzielen. Zuvor leitete sie bei Cornerstone internationale Teams, die strategische Planungs- und Einführungsinitiativen für Unternehmenskunden umsetzten.

Bei IXOPAY bedeutet Kundenerfolg, Händlern dabei zu helfen, das volle Potenzial der Zahlungsinfrastruktur auszuschöpfen – von schnelleren Integrationen über höhere Genehmigungsraten bis hin zur nahtlosen Expansion in neue Märkte, sagte Angie Okelberry, VP Global Customer Success & Support bei IXOPAY. Mein Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau eines proaktiven, datengesteuerten Kundenerlebnisses, das auf Überzeugungsarbeit beruht. Unsere Kunden wissen, dass sie uns als echten Partner vertrauen können, der ihr Geschäft versteht, ihre Bedürfnisse vorhersieht und Tag für Tag sinnvolle Ergebnisse liefert.

Canova kommt von Louis Vuitton zu IXOPAY, wo er als erster Global Payment and Fraud Manager des Unternehmens tätig war und dessen erstes spezielles Zahlungsteam aufbaute. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im Bankwesen, bei Zahlungsdienstleistern und im Einzelhandel ist er ein anerkannter Zahlungsexperte mit einer einzigartigen Perspektive auf die Herausforderungen, denen sich Händler in der heutigen komplexen Zahlungslandschaft gegenübersehen. Bei IXOPAY wird er diese Fachkompetenz nutzen, um gemeinsam mit Händlern die Account-Strategie mit geschäftlichen Prioritäten abzustimmen und Händlern zu mehr Effizienz und Wachstum zu verhelfen.

Die Orchestrierung ist der spannendste Fortschritt im Zahlungsverkehr der letzten zehn Jahre, sagte Benjamin Canova, Sr. Director of Customer Strategy & Account Management bei IXOPAY. Da ich selbst auf der Händlerseite gearbeitet habe, weiß ich aus erster Hand, dass kein einzelner Zahlungsdienstleister alle Methoden und Märkte weltweit abdecken kann. Deshalb ist die Orchestrierung so wichtig, denn sie ermöglicht es Unternehmen, flexibel zu skalieren, ohne sich festzulegen zu müssen. IXOPAY löst das Versprechen der Orchestrierung ein und ermöglicht es Händlern, Zahlungen durchgängig zu verwalten, vom Front- bis zum Back-Office, ohne selbst zum Zahlungsunternehmen zu werden. Ich freue mich darauf, IXOPAY-Kunden dabei zu unterstützen, Zahlungen in einen strategischen Vorteil zu verwandeln.

Angie und Benjamin bringen eine starke Kombination aus Know-how im operativen Betrieb und im Zahlungsverkehr mit, die Händlern helfen wird, das volle Potenzial der Orchestrierung auszuschöpfen, sagte Suzanne Rudnitzki, Interims-CEO von IXOPAY. Gemeinsam stärken sie die Fähigkeit von IXOPAY, Kunden weltweit Wachstum, Effizienz und Innovation zu liefern.

IXOPAY wird im Oktober auf der Money20/20 in Las Vegas am Stand Nr. 20055 vertreten sein, um mit Händlern und Partnern die Zukunft der Zahlungsorchestrierung zu erörtern.

Über IXOPAY

IXOPAY ist die globale Enterprise-fähige Plattform zur Orchestrierung von Zahlungen für Unternehmen, die Skalierbarkeit, Flexibilität und Kontrolle verlangen. IXOPAY orchestriert Zahlungen im Wert von mehr als 40 Milliarden $ für Kunden in über 30 Ländern und kombiniert eines der umfangreichsten Adapter-Ökosysteme der Branche mit intelligentem Routing, Tokenisierung und Tools für den gesamten Lebenszyklus – und all dies über eine einzige herstellerunabhängige API. Durch die Eliminierung von Komplexität und Prozessorbindung verwandelt IXOPAY die Zahlungsinfrastruktur in einen strategischen Vorteil und ermöglicht schnellere Integrationen, höhere Genehmigungsraten und eine nahtlose Expansion in neue Märkte. Weitere Informationen unter www.ixopay.com.

