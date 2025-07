IXOPAY überschreitet die Marke von 500 zertifizierten Adaptern und festigt seine Führungsposition bei der Zahlungsorchestrierung auf Unternehmensebene

Mit 200 Zahlungsdienstleistern und 300 Zahlungsmethoden ermöglicht IXOPAY eine schnellere globale Expansion, verbesserte Genehmigungsraten und eine Full-Stack-Kontrolle für Enterprise Merchants.

LEHI, UT / ACCESS Newswire / 15. Juli 2025 / Während der globale Handel an Fahrt gewinnt, kommen Unternehmenshändler (Enterprise Merchants) immer mehr an ihre Grenzen: Ihre herkömmlichen Payment-Stacks sind nicht auf den Umfang, die Komplexität und die Geschwindigkeit ausgelegt, die der moderne Handel erfordert. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, benötigen die Händler eine Infrastruktur, die sich an verschiedene Märkte, Anbieter und Zahlungsmethoden anpassen lässt, ohne dass sie kostspielige Änderungen vornehmen oder sich an einen Anbieter binden müssen.

IXOPAY, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Zahlungsorchestrierung auf Unternehmensebene, stellt sich dieser Herausforderung direkt und gibt bekannt, dass es 500 zertifizierte Adapter erreicht hat und 200 Zahlungsdienstleister (Payment Service Provider, PSP) und 300 Zahlungsmethoden über eine einzige anbieterunabhängige API verbindet.

Zahlungsorchestrierung entwickelt sich schnell zu einer wichtigen Infrastruktur für moderne Zahlungen, und ihre Effektivität hängt vom Umfang und der Breite des Adapter-Ökosystems ab. Das branchenführende globale Adapternetzwerk von IXOPAY eliminiert die Prozessorbindung, beschleunigt Integrationen und ermöglicht eine nahtlose Expansion in internationale Märkte. Während Unternehmen ihre Payment-Stacks modernisieren, verwandelt IXOPAY die Infrastruktur in einen strategischen Vorteil.

Ohne zuverlässige, unternehmenstaugliche Verbindungen kann man nicht global skalieren, erklärte Brady Harris, CEO von IXOPAY. Unsere 500 zertifizierten Adapter bilden die Grundlage für eine echte Orchestrierung und ermöglichen es den Händlern, schneller in neue Märkte einzutreten, sich an Veränderungen anzupassen und die volle Kontrolle über ihre Zahlungsstrategie zu erlangen. So sieht moderne Zahlungsinfrastruktur aus.

Die modulare, anbieterneutrale Plattform von IXOPAY dient als strategische Kontrollebene für Zahlungen auf Unternehmensebene. Händler können Transaktionen anbieter-, regionen- und methodenübergreifend über eine einzige vereinheitlichte Orchestrierungsebene weiterleiten – unterstützt durch fortschrittliche Lifecycle-Tools wie Smart Routing, Tokenisierung, 3DS, Abstimmung und Failover in Echtzeit.

Mit Hunderten von zertifizierten Adaptern und vorintegrierten Diensten ermöglicht IXOPAY Low- und No-Code-Verbindungen zu PSP, APM und Tools von Drittanbietern wie Betrugsprävention, Identitätsprüfung und Mahnwesen. Dieser vereinheitlichte Ansatz beschleunigt die Bereitstellung, verbessert die Genehmigungsraten, vereinfacht die Einhaltung von Vorschriften und gibt den Händlern die Flexibilität, mühelos weltweit zu skalieren.

Wir brauchen Flexibilität, Skalierbarkeit und Geschwindigkeit – und IXOPAY bietet eine solide Grundlage für alle drei Aspekte, sagte Clemens Leitner, CEO von DIMOCO. Unsere Bedürfnisse haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und die Plattform hat sich angepasst, sodass wir skalieren und ein breites Spektrum an Zahlungsmethoden integrieren können.

IXOPAY hat bereits Zahlungen im Wert von über 40 Milliarden $ orchestriert und Kunden in über 30 Ländern dabei geholfen, schneller zu expandieren und über sein zertifiziertes Adapternetzwerk mit größerer Kontrolle zu operieren. Da sich der globale Handel in Richtung einer adaptiven API-First-Infrastruktur verlagert, erweitert IXOPAY sein Ökosystem und seine Kapazitäten, um der wachsenden Nachfrage der Händler gerecht zu werden.

Zahlungen werden immer globaler, komplexer und strategischer, sagte Jordan McKee, Research Director, Fintech, 451 Research S&P Global Market Intelligence. Da Händler zunehmend Multi-Prozessor-Strategien verfolgen, um Flexibilität zu gewinnen und die Leistung zu verbessern, hat sich die Zahlungsorchestrierung in den letzten fünf Jahren rasch zu einem der produktivsten und wichtigsten Trends bei der Händlerakzeptanz entwickelt.*

Resilienz, Flexibilität und Geschwindigkeit sind keine Kompromisse mehr – sie sind jetzt Anforderungen. Die Plattform von IXOPAY ist so konzipiert, dass sie bei Ausfällen sofort umleitet, im Zuge der Nachfrage nahtlos skaliert und sich an komplexe regulatorische und geografische Bedingungen anpasst. Weitere Informationen finden Sie im neuesten Whitepaper von IXOPAY: www.ixopay.com/whitepapers/the-payment-orchestration-advantage-how-connectivity-fuels-scalable-commerce

Um den Adapterkatalog von IXOPAY einzusehen oder eine maßgeschneiderte Orchestrierungsdemo anzufordern, besuchen Sie bitte www.ixopay.com/products/payment-orchestration/connectivity.

Medienkontakt: Mills Forni, Verdis, mills@verdis.xyz

Über IXOPAY

IXOPAY ist die globale Enterprise-fähige Plattform zur Orchestrierung von Zahlungen für Unternehmen, die Skalierbarkeit, Flexibilität und Kontrolle verlangen. IXOPAY orchestriert Zahlungen im Wert von mehr als 40 Milliarden $ für Kunden in über 30 Ländern und kombiniert eines der umfangreichsten Adapter-Ökosysteme der Branche mit intelligentem Routing, Tokenisierung und Tools für den gesamten Lebenszyklus – und all dies über eine einzige herstellerunabhängige API. Durch die Eliminierung von Komplexität und Prozessorbindung verwandelt IXOPAY die Zahlungsinfrastruktur in einen strategischen Vorteil und ermöglicht schnellere Integrationen, höhere Genehmigungsraten und eine nahtlose Expansion in neue Märkte. Weitere Informationen unter www.ixopay.com.

*451 Research S&P Global Market Intelligence, Payment orchestration market update [Aktuelle Informationen zum Markt für Zahlungsorchestrierung], 1. November 2024

QUELLE: IXOPAY

