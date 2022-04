„Ja, in Wolfsburg“-Kampagne zum Erlebnisfrühling in Wolfsburg

WMG wirbt mit Kooperationspartnern für Freizeitangebote der Stadt

Wolfsburg, 07.04.2022 – Gemeinsam mit 21 lokalen Partnern hat die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) im letzten Jahr die Kampagne „Ja, in Wolfsburg“ im Rahmen der touristischen Marketingkooperation erarbeitet. Als Baustein der übergeordneten Kampagne präsentiert die aktuelle Frühjahrskampagne Wolfsburg als facetten- und erlebnisreiche Stadt und bietet für alle Reisenden attraktive Angebote – ganz unter der Überschrift „Erlebnisfrühling in Wolfsburg – Frühlingsangebote entdecken“.

„Dank des gemeinschaftlichen Engagements von vielen starken Partnern aus Tourismus, Kultur und Freizeit ist es uns gelungen, Wolfsburg reichweitenstark als attraktives Reiseziel und starken Tagungs- und Kongressstandort zu positionieren. Umso mehr freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit“, betont Christoph Kaufmann, Bereichsleiter Tourismus bei der WMG. „Der starke Zusammenhalt und die Kommunikation unter einem einheitlichen Design bieten uns die Möglichkeit, die Wirkung und Sichtbarkeit der Kampagne maßgeblich zu erhöhen und die Attraktivität Wolfsburgs weiter über die Stadtgrenzen hinaus bekannt zu machen. Dazu werden wir in diesem Jahr zusätzlich auf Rundfunk setzen“, ergänzt Thomas J. Müller-Rösler, Bereichsleiter Marketing bei der WMG.

Die Frühjahrskampagne von „Ja, in Wolfsburg“ bewirbt überregional bis Mitte Mai sowie auf den Social-Media-Kanälen „Wolfsburg erleben“ der WMG mit ausgewählten Motiven die Wolfsburger Frühlingsangebote, die die Vielfalt, Freizeit- und Lebensqualität der Stadt erlebbar machen. Die Themenseite www.wolfsburg-erleben.de/themenwelt-fruehling rückt verschiedene Partner als auch saisonale Reiseangebote in den Fokus. Spezielle Themenwoche ergänzen das Angebot zusätzlich. Dazu zählen Motive aus den Bereichen Shopping, Kunst und Kultur sowie Freizeit und Erholung. Neben diversen sportlichen Paketen, wie z. B. „Women’s Champions League erleben“ sind auch die beliebten Klassiker wie phaeno, Autostadt und Kunstmuseum mit buchbaren Angeboten vertreten. Das Angebot zum Ostershopping bietet den Wolfsburger Stadtgutschein WeCard im Wert von 50 Euro sowie exklusive Rabatte und Gutscheine in den Designer Outlets Wolfsburg und der City-Galerie Wolfsburg.

„Wir freuen uns Teil der Frühjahrskampagne zu sein und haben mit unserer neuen Lichtkunst-Ausstellung „Macht! Licht!“ ein tolles Angebot für alle Interessierten“, sagt Otmar Böhmer, Geschäftsführer des Kunstmuseum Wolfsburg.

„Wir bieten unseren Gästen im Rahmen der Kampagne ein besonders Übernachtungsangebot. In direkter Nachbarschaft zu unserem Hotel finden sich viele tolle Freizeitangebote, auch andere Wolfsburger Highlights sind fußläufig erreichbar“, erklärt Federico Palazzesi, General Manager des Leonardo Hotel Wolfsburg.

Kooperationspartner der Kampagne sind die Autostadt, das Best Western Premier Hotel Alte Mühle, das Hotel An der Wasserburg, der CMT Wolfsburg e. V., der CongressPark Wolfsburg, das Courtyard by Marriott, die Designer Outlets Wolfsburg, die City-Galerie Wolfsburg, das Global Inn, das Hotel Fallersleber Spieker, das Hotel & Restaurant Brackstedter Mühle, das Kunstmuseum Wolfsburg, der Kunstverein Wolfsburg e. V., das Leonardo Hotel Wolfsburg, der Lindenhof Nordsteimke / Wildfrisch Gutsküche, das Parkhotel/YARD Boarding Hotel, das phaeno Wolfsburg, das Planetarium Wolfsburg, die Städtische Galerie und der VfL Wolfsburg.

Weitere Informationen zur Kampagne finden sich unter www.wolfsburg-erleben.de.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

