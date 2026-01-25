Jahn & Partner: Informationen zu Caravaning-Messen 2026

Auch in der Saison 2026 ist der Branchenexperte Daniel Brachmeier von Jahn & Partner auf den wichtigsten Caravaning-Messen anzutreffen.

Geschäftsführer Daniel Brachmeier steht in dieser Saison erneut für Fachwissen, Marktkenntnis und mediale Präsenz. Jahn & Partner ist traditionell auf wichtigen Branchenevents vertreten und unterstreicht damit seinen Anspruch, praxisnahe Lösungen für Versicherungsfragen rund um Freizeitfahrzeuge anzubieten.

Als Inhaber und Leiter von Jahn & Partner ist Daniel Brachmeier nicht nur operativ für die Ausrichtung des Unternehmens verantwortlich, sondern wird zunehmend als gefragter Interviewpartner wahrgenommen. Unter seiner Leitung hat sich das Versicherungsunternehmen auf maßgeschneiderte Lösungen für Reisemobil-, Wohnmobil- und Wohnwagenbesitzer spezialisiert und positioniert sich erfolgreich als kompetenter Vermittler mit profundem Branchenwissen.

Heute geht die CMT Urlaubsmesse Stuttgart (17. bis 25. Januar 2026) zu Ende, eine der wichtigsten Treffpunkte für Caravaning-Enthusiasten und Branchenakteure. Besucher vor Ort haben die Gelegenheit genutzt, sich über aktuelle Versicherungstrends, Risiken und maßgeschneiderte Absicherungsstrategien, wie die Dauercamper Versicherung, zu informieren.

Im Februar 2026 wird Jahn & Partner auf der Mega Caravaning Woche präsent sein – einem weiteren zentralen Branchenevent, das Camper- und Caravaning-Interessierte aus ganz Deutschland zusammenbringt. Neben der persönlichen Beratung stehen auch hier die neuesten Entwicklungen im Versicherungsmarkt sowie konkrete Lösungen für günstige Wohnmobilversicherungen im Fokus.

Darüber hinaus informiert die Jahn & Partner-Messeübersicht fortlaufend über weitere Teilnahme-Termine und Präsenz-Events, um Kunden und Partner frühzeitig über Möglichkeiten zum persönlichen Austausch zu informieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jahn & Partner

Herr Daniel Brachmeier

Augsburger Straße 23-25

86415 Mering

Deutschland

fon ..: +49-8233-3809-0

fax ..: +49-8233-3809-18

web ..: https://www.jahnupartner.de/

email : jup@jahnupartner.de

Unter der Leitung von Daniel Brachmeier hat sich Jahn & Partner als verlässlicher Partner etabliert, der Versicherungswissen mit branchenspezifischer Praxiserfahrung verbindet. Sein Vorsatz ist es, Komplexität verständlich zu machen und Fahrzeughalter entlang ihres gesamten Reise- und Versicherungs-Lebenszyklus professionell zu begleiten.

Interessierte Medienvertreter und Caravaning-Begeisterte sind eingeladen, Jahn & Partner auf den Messen persönlich zu treffen oder Interviews mit Geschäftsführer Daniel Brachmeier zu vereinbaren.

Pressekontakt:

Jahn & Partner

Herr Daniel Brachmeier

Augsburger Straße 23-25

86415 Mering

fon ..: +49-8233-3809-0

web ..: https://www.jahnupartner.de/

email : presse@top-ranking.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Computer und PC Entsorgung in Münster: ProCoReX Europe GmbH Komfort, Rechtskonformität und Vernichtung Nächster Halt: nächstes historisches Hoch!