Jahres-Planung von Immobilien-Unternehmer Alberto Mattle im Firmensitz Grünwald

Großunternehmer und Immobilien-Investor Alberto Mattle (GM

Grundbesitz GmbH & Co. KG, GM Projekt Wohnbau GmbH) nutzte den

professionellen Service des Firmensitz Grünwald.

Der „Firmensitz Grünwald“ (https://www.firmensitz-grünwald.de)

ist spezialisiert auf virtuelle und permanente Firmensitze:

handelsregisterlich anmeldefähig und gesetzeskonform! Der Standort

ist auch besonders interessant wegen des Gewerbesteuer-Hebesatz.

Dieser betrug im Jahr 2020 nur 240 Punkte.

Der Firmensitz Grünwald bietet auf über 810 qm Gesamtfläche alles,

was Kunden aus allen Bereichen für Ihr Bussiness in Grünwald

benötigen! In Grünwald bei München finden Sie optimale

Standortfaktoren für Unternehmen, beste Verkehrsanbindungen, eine

perfekte Infrastruktur und ideale steuerliche Rahmenbedingungen, dazu

ein hochwertiges Umfeld und Image. Schon immer waren in Grünwald

Unternehmen der Premium-Klasse angesiedelt. Die Qualität des

Arbeitens, Lebens und der Dienstleistungen ist hier sehr hoch.

Geschäftsführerin des Firmensitz Grünwald Britt Heudorf betreut zum

Beispiel renommierte Unternehmen in den Branchen Beratung, Consulting,

Personaldienstleistung, Kanzleien, Franchise, Holding, Finanzholding,

Immobilienholding, Bau, Leasing, Finanzen, Medien, Digitale Medien und

Internet, sowie Verlagswesen, Logistik, Limousinenservice,

Handwerksunternehmen und Start-Ups.

Alberto Mattle ein langjähriger Grünwalder Unternehmer schätzt

diesen Service. Im stilsicheren Ambiente bei einem Business-Lunch

serviert von Promi-Restaurant „Chang Grünwald“ waren die

Projekt-Planung und Besprechung neuer strategischer Stoßrichtungen

für 2021 Hauptaugenmerk des Großunternehmers. Die charmante

Office-Managerin Brigitte Ahr mit Hündchen Lulu unterstützen das

Meeting mit gekonntem Service und bester Laune. Der charmante

Schweizer Alberto Mattle bedankte sich „für den herzlichen Empfang

und das grandiose Ambiente“. Smartes Business und angenehme,

elegante Umgebung sind ein USP des Firmensitz Grünwald so

Geschäftsführerin Britt Heudorf, die das Unternehmen seit über 10

Jahren erfolgreich leitet.

Der Schweizer Alberto Mattle ist Immobilien-Unternehmer in München. Seine Leidenschaft zu hochwertigsten Materialien und bester Bauweise zeichnet seine Projekte aus. Gerade im Erwerb und Verkauf von Grundstücken in feinsten Lagen sieht Alberto Mattle seinen Schwerpunkt.

